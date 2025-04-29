Субсидиарная ответственность: избежать наказания по долгам брошенных фирм не удастся

В соответствии с гражданским законодательством, юридические лица отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, а учредители (участники) юридического лица не несут ответственности по его обязательствам. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.

Если действия или бездействие лиц, контролирующих должника, привели к невозможности полного погашения требований кредиторов, руководители и участники общества могут быть привлечены к ответственности. Это возможно даже вне процедуры банкротства, поскольку закон содержит положения, позволяющие привлекать контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица без возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).

Субсидиарная ответственность – это дополнительная ответственность контролирующих лиц должника по долгам организации, если активов организации недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами. В случае с «брошенными» организациями субсидиарная ответственность становится действенным инструментом взыскания долгов для кредиторов.