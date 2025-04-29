Субсидиарная ответственность: избежать наказания по долгам брошенных фирм не удастся

В соответствии с гражданским законодательством, юридические лица отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, а учредители (участники) юридического лица не несут ответственности по его обязательствам. Исключение составляют случаи, предусмотренные законом.
Если действия или бездействие лиц, контролирующих должника, привели к невозможности полного погашения требований кредиторов, руководители и участники общества могут быть привлечены к ответственности. Это возможно даже вне процедуры банкротства, поскольку закон содержит положения, позволяющие привлекать контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по долгам юридического лица без возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве).
Субсидиарная ответственность – это дополнительная ответственность контролирующих лиц должника по долгам организации, если активов организации недостаточно для погашения обязательств перед кредиторами. В случае с «брошенными» организациями субсидиарная ответственность становится действенным инструментом взыскания долгов для кредиторов.
В каком случае возможно привлечение к субсидиарной ответственности по долгам организации
Способ избавиться от неплатежеспособной компании, просто «бросив» ее, до сих пор используют недобросовестные владельцы бизнеса. Должники таким образом стремятся избежать возбуждения процедуры банкротства и последующего привлечения к ответственности.
Исходя из положений статьи 64.2 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», под «брошенными» организациями понимаются недействующие юридические лица, длительное время (более двенадцати месяцев) не представляющие отчетность, предусмотренную законодательством о налогах и сборах, и не осуществляющие операции хотя бы по одному банковскому счету.
Исключение «брошенной» организации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом для отказа основного должника от исполнения обязательства.
Если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что контролирующие должника лица действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредиторов на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.
Привлечение к субсидиарной ответственности по долгам юрлица возможно при доказанности одновременного наличия следующих условий:
исключение организации из ЕГРЮЛ как недействующего юридического лица;
наличие неисполненного обязательства общества перед кредиторами;
недобросовестность или неразумность действий лиц, имеющих фактическую возможность определять действия юридического лица;
наличие причинно-следственной связи между неисполнением обществом обязательства и недобросовестными или неразумными действиями таких лиц.
Требования о привлечении к субсидиарной ответственности распространяются на:
руководителей единоличных исполнительных органов общества и иных лиц, которые уполномочены выступать от его имени;
членов коллегиальных органов;
иных лиц, которые имели фактическую возможность определять действия общества, в том числе давать обязательные для исполнения указания руководителям организации и членам ее коллегиальных органов.
Распределение бремени доказывания в делах о привлечении к субсидиарной ответственности
Правоприменительной практикой сформирован подход к бремени доказывания по делам о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.
Правовая позиция по данному вопросу, когда подконтрольный должник ликвидирован, изложена в Обзоре судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве) за 2023 год и определениях Верховного Суда Российской Федерации от 04.10.2023 № 305-ЭС23-11842, от 10.04.2023 № 305-ЭС22-16424, от 11.02.2025 № 307-ЭС24-18794. Суть ее сводится к тому, что бремя доказывания сторонами своих требований и возражений должно распределяться так, чтобы каждая сторона могла представить необходимые доказательства. При этом недопустимо требовать от стороны представления доказательств, если они находятся у другой стороны, уклоняющейся от их раскрытия.
В определении от 10.04.2025 № 308-ЭС24-21242 Верховный Суд РФ возложил на ответчиков бремя доказывания отсутствия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, когда должником является «брошенная» организация.
Это не позволит недобросовестным бизнесменам уходить от ответственности, просто «бросив» компанию. А недобросовестные или неразумные действия собственников бизнеса станут основанием для привлечения их к субсидиарной ответственности.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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