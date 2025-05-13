Судебная практика: какие важные правовые позиции содержит новый обзор Верховного Суда РФ?

Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил первый в 2025 году обзор судебной практики. В обзоре обобщены правовые позиции по спорам, возникающим из договорных, семейных и трудовых отношений. Кроме того, в обзоре приведена практика применения законодательства о юридических лицах, спорах, возникающих из обязательственных правоотношений, защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и др.

Обзор начинается с разбора спора, связанного с договором коммерческой концессии (франчайзинга). Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, обязанность правообладателя по договору коммерческой концессии считается исполненной только в случае, если предоставление права с его стороны будет зарегистрировано; в противном случае предоставление права использования считается несостоявшимся.

Верховный Суд разъяснил, что при квалификации спорных отношений как договорных их наличие может подтверждаться не только письменным соглашением, но и другими доказательствами (перепиской, пояснениями сторон и т. д.).