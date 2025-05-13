Судебная практика: какие важные правовые позиции содержит новый обзор Верховного Суда РФ?

Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил первый в 2025 году обзор судебной практики. В обзоре обобщены правовые позиции по спорам, возникающим из договорных, семейных и трудовых отношений. Кроме того, в обзоре приведена практика применения законодательства о юридических лицах, спорах, возникающих из обязательственных правоотношений, защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и др.
Обзор начинается с разбора спора, связанного с договором коммерческой концессии (франчайзинга). Согласно правовой позиции Верховного Суда РФ, обязанность правообладателя по договору коммерческой концессии считается исполненной только в случае, если предоставление права с его стороны будет зарегистрировано; в противном случае предоставление права использования считается несостоявшимся.
Верховный Суд разъяснил, что при квалификации спорных отношений как договорных их наличие может подтверждаться не только письменным соглашением, но и другими доказательствами (перепиской, пояснениями сторон и т. д.).
Мошеннические кредиты, срочные трудовые договоры, крупные сделки и выкуп акций
В обзор судебной практики включены правовые позиции Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда, согласно которым:
кредитный договор, заключенный от имени клиента путем его обмана или в результате иных неправомерных действий с использованием мобильного приложения банка, является ничтожным;
факт выдачи супругом нотариально удостоверенного согласия на отчуждение совместно нажитого недвижимого имущества не исключает обязанности супруги после прекращения между ними семейных отношений передать бывшему супругу как сособственнику недвижимого имущества половину денежных средств, вырученных от его продажи;
состояние алкогольного, наркотического либо иного токсического опьянения может быть подтверждено как медицинским заключением, так и другими видами доказательств;
срок действия гражданско-правовых договоров с контрагентами не может быть основанием для заключения срочных трудовых договоров с работниками и их увольнения по истечении срока;
вопрос о возможности обращения взыскания на заложенное имущество должника подлежит разрешению арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве.
Обзор содержит правовые позиции Судебной коллегии по экономическим спорам по корпоративным спорам, в соответствии с которыми:
сделка может быть признана крупной, когда непосредственно после ее совершения не появились признаки невозможности осуществления обществом его деятельности или существенного изменения видов деятельности юридического лица, однако в будущем исполнение взятых на себя обязательств может привести к таким последствиям;
акционер вправе требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций с момента принятия общим собранием акционеров решения об одобрении крупной сделки;
равное распределение долей между двумя участниками само по себе не предопределяет невозможность исключения одного из участников по иску другого участника;
участник общества при определении условий, на которых возможно отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам, не вправе вносить изменения в устав только для того, чтобы создать препятствия к вхождению в состав участников супруга (бывшего супруга);
надлежащим способом защиты в случае перехода доли или ее части в уставном капитале с нарушением порядка получения согласия участников является предъявление требования о передаче доли или части доли обществу.
Оказание консультационных услуг и принадлежность исключительного права на произведение
В обзор включено нашумевшее дело об оказании консультационных услуг, одной из которых являлась разработка методики списания товарных потерь, не принятых заказчиком, для целей расчета налога на прибыль. По результатам выездной проверки деятельности общества налоговым органом вынесено решение о доначислении налога на прибыль и НДС.
По смыслу статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнитель, по общему правилу, не разделяет с заказчиком риск недостижения результата, ради которого заключается договор. Вместе с тем исполнитель отвечает перед заказчиком за полезность своих действий или деятельности как таковых, и в этом состоит предпринимательский риск консультанта. В случае возникновения спора о качестве оказанных консультантом услуг необходимо оценить достаточность предпринятых исполнителем усилий — действовал ли он с такой заботливостью и профессионализмом, с какими по обстоятельствам дела действовал бы любой разумный консультант, стремящийся принести пользу заказчику.
Наконец, последний важный момент. Заявление, данное под присягой и удостоверенное уполномоченным лицом в отсутствие договоров (иных соглашений и доказательств) не доказывает факт обладания исключительным правом на спорное произведение. Иными словами, сам по себе аффидевит не подтверждает факт принадлежности исключительного права на произведение.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
Telegram-канал https://t.me/kirpikovru
Начать дискуссию