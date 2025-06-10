Ответственность за антимонопольные нарушения: ключевые позиции обзора практики Верховного Суда

Верховный Суд обобщил судебную практику по делам о привлечении к ответственности за антимонопольные нарушения.

Верховный Суд Российской Федерации опубликовал обзор судебной практики по делам о привлечении к административной ответственности за нарушения антимонопольного законодательства. В документе рассмотрены вопросы квалификации отдельных нарушений, порядка производства по таким делам, а также исчисления срока давности привлечения к ответственности.

Так, в обзоре указывается, что предусмотренный договором срок подключения к электросетям может быть продлен, но не должен превышать предельного срока, установленного правилами технологического присоединения. Нарушение этого требования влечет административную ответственность за несоблюдение правил недискриминационного доступа и порядка подключения.

Наделение муниципального бюджетного учреждения правом выполнять работы без проведения торгов, а также поручение выполнения работ в сфере дорожной деятельности (в отношении автомобильных дорог местного значения) собственными силами может привести к ограничению конкуренции.

Квалификация административных правонарушений за антимонопольные нарушения

В обзор включены правовые позиции по вопросам квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением антимонопольного законодательства:

акт безучетного потребления электроэнергии, составленный сетевой организацией, не свидетельствует о направленности ее действий на сохранение или укрепление своего положения на товарном рынке с использованием запрещенных методов;

управляющая организация, ограничившая в интересах аффилированного с ней оператора связи доступ иных операторов к общему имуществу дома, может быть признана злоупотребившей своим доминирующим положением на рынке услуг по управлению многоквартирными домами;

для квалификации административного правонарушения хозяйствующего субъекта необходимо установить, к каким последствиям приводят или могут привести действия (бездействие), признаваемые злоупотреблением доминирующим положением на рынке;

реализация участниками торгов (конкурентами) единой стратегии на основании заключенного между ними соглашения, направленной на получение экономической выгоды за счет устранения конкуренции, может рассматриваться как создание картеля и повлечь административную ответственность, предусмотренную за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения и осуществление согласованных действий;

недостижение участниками картеля запланированной цели в связи с победой конкурента не свидетельствует об отсутствии антиконкурентного соглашения, запрещенного законом о защите конкуренции;

сама по себе серия договоров, заключенных сторонами без временного разрыва, не может свидетельствовать о наличии антиконкурентного соглашения;

односторонний отказ торговой сети от исполнения договора поставки может свидетельствовать о создании препятствий для доступа на товарный рынок;

неправомерное использование товарного знака при оказании услуг, непосредственно не связанных с введением в оборот контрафактных товаров, должно рассматриваться как нарушение исключительных прав;

исполнение запроса антимонопольного органа не обязывает общество запрашивать необходимую информацию у третьих лиц, систематизировать ее и направлять в запрашиваемой органом форме.

Производство по делам об административных правонарушениях и исчисление срока давности

Обзор включает правовые позиции, касающиеся производства по делам об административных правонарушениях:

признание незаконным решения комиссии антимонопольного органа, установившего факт нарушения обществом антимонопольного законодательства, является основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава правонарушения;

решение комиссии антимонопольного органа по делу о нарушении антимонопольного законодательства не имеет преюдициального значения для производства по делу об административном правонарушении и подлежит оценке наряду с другими доказательствами;

дела об оспаривании постановлений антимонопольных органов о привлечении к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию не относятся к делам о защите интеллектуальных прав, в связи с чем кассационные жалобы по ним не подлежат рассмотрению Судом по интеллектуальным правам.

Кроме того, в обзоре рассмотрен вопрос о сроке давности привлечения к административной ответственности за антимонопольные нарушения. В частности, отмечено, что течение срока давности начинается со дня изготовления решения комиссии антимонопольного органа в полном объеме, который считается датой вступления решения в законную силу.

Новый обзор будет полезен при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства и поспособствует развитию добросовестной конкуренции.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

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