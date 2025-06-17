Муниципальная реформа: какие изменения произойдут в местном самоуправлении?

Вступает в силу закон о реформе местного самоуправления. Какие изменения ожидают граждан и муниципалитеты?

С 19 июня вступает в силу Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 января 2027 года.

Закон вносит значительные изменения в организационные и правовые основы местного самоуправления по сравнению с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Новый закон определяет местное самоуправление как форму самоорганизации граждан для самостоятельного решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения.

Напомним, что по Федеральному закону № 131-ФЗ местное самоуправление рассматривалось как форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно или через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Изменения в системе местного самоуправления и перераспределение полномочий

Одним из самых значимых нововведений является реформа территориального устройства. Законом предусмотрено только три вида муниципальных образований:

городские и муниципальные округа;

внутригородские муниципальные образования городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

При этом регионам предоставлено право сохранить территориальную организацию местного самоуправления в городских и муниципальных округах либо в муниципальных образованиях, образующих двухуровневую систему (поселения — сельские и городские — и муниципальные районы).

Система компетенций местного самоуправления также претерпела кардинальные изменения. Понятие «вопросы местного значения» заменено на «вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения». При этом полномочия по решению этих вопросов разделены на:

полномочия, не подлежащие перераспределению между муниципалитетами и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Такие полномочия реализуются исключительно органами местного самоуправления;

полномочия, которые региональным законом могут быть перераспределены в пользу органов государственной власти субъекта РФ. В случае принятия такого закона данные полномочия реализуются исключительно региональными органами власти за счет средств бюджета субъекта и не подлежат передаче муниципалитетам даже в порядке наделения отдельными государственными полномочиями. Если такой закон не принят, эти полномочия осуществляются муниципалитетами за счет средств местного бюджета;

полномочия, решение о передаче которых муниципалитетам может быть принято региональным законом. Такие полномочия считаются перераспределенными в пользу органов государственной власти субъектов РФ, но могут быть возложены на муниципалитеты на основании регионального закона. Финансовое обеспечение их реализации осуществляется за счет средств местного бюджета с учетом передаваемых органами государственной власти субъектов РФ единых и (или) дифференцированных нормативов отчислений от отдельных налогов и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в региональный бюджет и (или) межбюджетных трансфертов.

Оптимизация муниципалитетов и встраивание их в единую систему публичной власти

Изменения коснулись и порядка избрания глав муниципальных образований. Законом предусмотрено четыре варианта избрания:

на выборах;

представительным органом из своего состава;

представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса;

представительным органом из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта РФ.

В последнем случае региональным законодательством определяется порядок предварительного согласования кандидатур на должность главы муниципального образования с высшим должностным лицом субъекта РФ и их последующего представления в представительный орган муниципалитета.

Полномочия выборных органов и лиц ограничены пятилетним сроком. Усилены меры против коррупции, включая механизмы привлечения к ответственности, такие как отставка главы или его отстранение от должности по инициативе губернатора.

Законом значительно сужены полномочия схода граждан. Теперь сход не вправе выполнять функции представительного органа муниципалитета. Его компетенция ограничена лишь вопросами введения и расходования средств самообложения, а также выявления позиции жителей относительно поддержки инициативных проектов.

Цель нового закона — встраивание местного самоуправления в единую систему публичной власти и его оптимизация. К чему это приведет — к большей эффективности или централизации, — покажет время.

Автор

Александр Кирпиков

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru