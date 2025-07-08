Новый обзор судебной практики Верховного Суда: актуальные правовые позиции

Опубликован второй обзор практики Верховного Суда РФ за 2025 год, который содержит важные правовые позиции.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации утвердил очередной обзор судебной практики за текущий год. В обзоре собраны важные правовые позиции по разрешению споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав. Кроме того, в обзоре проанализирована практика применения норм о юридических лицах, защите прав на средства индивидуализации, страховании, налогах и сборах, а также дисциплинарной ответственности судей.

Верховный Суд разъяснил, что если продавец намеренно выводит имущество из конкурсной массы, чтобы избежать обращения взыскания, это само по себе не свидетельствует о недобросовестности последующего приобретателя — при условии, что тот не знал и не должен был знать о банкротстве продавца.

Разрешая спор о залоге имущества, Верховный Суд пояснил, что если лицо приобретает заложенное имущество, не зная и не имея возможности знать о залоге, то залог прекращается в силу закона. Последующее внесение залогодержателем сведений о залоге в публичный реестр не восстанавливает уже прекращенный залог.

Наследство, долговые обязательства супругов, ДТП и недействительные сделки

В новый обзор практики включены правовые позиции Судебной коллегии по гражданским делам, согласно которым:

законодательство, устанавливая необходимость получения обязательного согласия органа опеки и попечительства на отказ от наследства, если наследником является несовершеннолетний, исходит из принципа защиты прав и законных интересов ребенка, чтобы не допустить ухудшения его положения;

возможность признания долговых обязательств одного из супругов общими супружескими обязательствами зависит от установления обстоятельств, связанных с использованием полученных средств на нужды семьи;

наличие или отсутствие вины каждого из участников дорожно-транспортного происшествия, а также степень их вины входят в предмет доказывания по гражданскому делу и относятся к обстоятельствам, имеющим юридическое значение для правильного разрешения дела.

Обзор также содержит правовые позиции Судебной коллегии по экономическим спорам:

отчуждение имущества по существенно заниженной цене в пользу аффилированного лица не может не вызывать разумных сомнений в добросовестности покупателя;

если единоличный исполнительный орган продавца при заключении договора купли-продажи действовал явно в ущерб интересам продавца, что привело к утрате возможности использовать имущество, необходимое для осуществления основной деятельности, такая сделка может быть признана ничтожной;

определение действительной стоимости доли участника без учета имущественных потерь приводит к распределению убытков исключительно между теми лицами, которые сохранили статус участника;

возникновение права на сокращенное фирменное наименование задолго до подачи заявки на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака само по себе недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку;

условия договора, освобождающие страховую организацию от выплаты страхового возмещения в случае наступления страхового случая по причине неосторожных действий (бездействия) страхователя, являются ничтожными;

организация, выплачивающая доход в виде процентов по договору займа физическому лицу, признается налоговым агентом и обязана исчислить, удержать и перечислить в бюджет соответствующую сумму НДФЛ.

Верховный суд разъяснил основания дисциплинарной ответственности судей

В обзоре также даны разъяснения о привлечении судей к дисциплинарной ответственности. Так, Верховный Суд указал, что внепроцессуальное обращение судьи с целью повлиять на рассмотрение дела в другом суде является дисциплинарным нарушением и может повлечь досрочное прекращение его полномочий.

В данном случае нарушение судьей, который к тому же являлся председателем суда, основополагающих императивных норм выразилось во вмешательстве в рассмотрение уголовного дела вышестоящим судом с целью повлиять на его исход.

Подобные действия противоречат принципам правосудия, поэтому Дисциплинарная коллегия подтвердила вывод квалификационной коллегии судей о том, что они носят виновный характер, представляют собой грубое и существенное нарушение законодательства о статусе судей в Российской Федерации, не соответствуют высокому статусу судьи, а также наносят ущерб репутации судьи, умаляя авторитет судебной власти.

По другому делу судом разъяснено, что непринятие судьей предусмотренных законом мер для устранения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей является основанием для досрочного прекращения полномочий.

Новый обзор станет важным ориентиром для нижестоящих судов и всех, кто интересуется актуальной судебной практикой.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

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