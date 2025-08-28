Важные изменения законодательства с 1 сентября: что нужно знать гражданам и бизнесу?

1 сентября вступают в силу новые законы, которые затронут ключевые сферы жизни россиян. Изменения коснутся цифрового пространства, ведения бизнеса, трудовых отношений, условий кредитования, а также правил садоводства и рыболовства. О том, чего ждать гражданам, — подробно в нашем материале.

С 1 сентября вводятся штрафы за поиск и доступ к экстремистским материалам в интернете. Штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. Под действие закона подпадают граждане, которые искали такие материалы, в том числе с использованием VPN-сервисов, зная об их запрете.

К запрещенным материалам относятся не только те, что включены в федеральный список экстремистских материалов, но и любая информация, которая содержит призывы к экстремистской деятельности, обосновывает либо оправдывает ее.

С этой же даты вводится запрет на рекламу на информационных ресурсах, признанных экстремистскими (в первую очередь это касается запрещенных соцсетей). Штрафы за такое нарушение составят: для граждан — до 2,5 тыс. рублей; для должностных лиц — до 20 тыс. рублей; для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

Изменения в трудовом законодательстве, займах и кредитах, правилах садоводства

В коллективных договорах, соглашениях и локальных нормативных актах теперь в обязательном порядке нужно указывать виды премий, их размеры, сроки, а также основания и условия их выплаты. При этом должны учитываться качество и эффективность труда, стаж работы, наличие или отсутствие дисциплинарных взысканий и иные показатели. Работодатель вправе уменьшить размер премии за дисциплинарный проступок, однако уменьшение не может превышать 20 % от месячного заработка работника.

Изменится порядок расчета среднего заработка для отпусков, компенсаций и выходного пособия при увольнении. Теперь среднедневной заработок будут умножать на среднемесячное число рабочих дней, а не на фактическое. Для работников с почасовой оплатой труда расчет будут производить исходя из среднего количества рабочих часов в году.

Вводятся новые перечни должностей и видов работ, по которым с работниками могут заключаться договоры о полной материальной ответственности (индивидуальной или коллективной). По сравнению с действующими, новые перечни имеют незначительные отличия.

С 1 сентября вводится «период охлаждения» по кредитам и займам. Это время, которое банк или микрофинансовая организация обязаны выждать после подписания кредитного договора, прежде чем перевести деньги клиенту. Длительность периода охлаждения зависит от суммы: от 50 000 до 200 000 рублей — 4 часа; свыше 200 000 рублей — 48 часов.

Кредитные организации также обязаны выявлять случаи и попытки выдачи наличных денежных средств через банкоматы без добровольного согласия клиента. Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно должен сообщить об этом клиенту и ввести временный (на 48 часов) лимит на выдачу наличных денег в банкомате — до 50 тыс. руб. в сутки.

В случае смерти заемщика кредиторам запрещается начислять неустойку (штраф, пени) за неисполнение обязательств по договору потребительского кредита (займа) в период до принятия наследства наследниками. Срок действия данного запрета ограничивается шестью месяцами со дня открытия наследства. Данное правило также применяется к потребительским кредитам, обеспеченным ипотекой.

С указанной даты на территории садоводческих товариществ запрещается ведение предпринимательской деятельности. Согласно новым правилам, на садовых земельных участках нельзя будет размещать коммерческие объекты, такие как автомастерские, гостиницы, склады и торговые точки.

Регистрация лодок, паспорта для рыбаков, штрафы для автомобилистов и за SIM-карты

С 1 сентября вступают в силу новые правила государственной регистрации маломерных судов. Регистрации в реестре маломерных судов подлежат суда массой от 200 кг и более или с мощностью двигателей (в случае их установки) от 8 кВт и более. Лица, управляющие маломерными судами, подлежащими государственной регистрации, обязаны иметь при себе удостоверение на право управления маломерным судном и судовой билет. Рыбакам на лодках, не подлежащих госрегистрации, необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

За непропуск автомобиля со специальной цветографической окраской и включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов предусмотрен штраф в размере от 7,5 тыс. до 10 тыс. рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года. Аналогичное наказание предусмотрено за непропуск автомобиля без специальной цветографической окраски с включенным проблесковым маячком синего и красного цветов.

Вводятся штрафы за незаконную передачу своего номера телефона третьим лицам. Для граждан, оформивших SIM-карту и передавших ее другому лицу, предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих подобные действия, штраф будет существенно выше — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Закон не считает нарушением передачу номера для личных целей.

Гражданам и бизнесу предстоит адаптироваться: новые законы требуют повышенной правовой грамотности и следования обновленным нормам.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru