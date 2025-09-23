Наличные под контролем: как новые рекомендации ЦБ заставят оправдываться за каждую копейку

Благие цели и спорные методы: новые методические рекомендации Центробанка

При выявлении и анализе операций банкам необходимо дополнительно обращать внимание на следующие обстоятельства:

внесение клиентом — физическим лицом наличных денежных средств на свой счет (вклад) в размере, существенно превышающем его среднемесячный доход (при условии, что такая информация о доходе есть у кредитной организации, например, в рамках зарплатного проекта или со слов самого клиента);

внесение клиентом наличных денежных средств в кассу для последующего зачисления на свой счет в целях погашения кредита (займа) — если клиенту присвоен высокий уровень риска, а кредитная организация не располагает информацией о происхождении этих средств;

внесение третьим лицом наличных денежных средств на счет (вклад) клиента при отсутствии у кредитной организации сведений о наличии связи между ними (например, родственной);

покупку клиентом иностранной валюты за наличные средства, источник происхождения которых вызывает подозрения.

Если выявленные операции соответствуют критериям настоящих Методических рекомендаций, необходимо:

обеспечить повышенное внимание к клиенту и совершаемым им или в его интересах операциям;

провести углубленную проверку клиента, его деятельности, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарного владельца;

проанализировать общедоступные сведения в сети «Интернет», включая активность клиента в социальных сетях, с целью отнесения его к определенным категориям. К таким категориям относятся, например, должностные лица федеральных органов власти, органов местного самоуправления, государственных корпораций, обладающие управленческими или распорядительными полномочиями, а также их окружение.

Несмотря на благие цели, методические рекомендации Центробанка обладают рядом существенных недостатков, главный из которых — расплывчатость и субъективность критериев.

Существенное превышение среднемесячного дохода. Понятие «существенное» не определено количественно: для одного банка это 3 дохода, для другого — 10. Кроме того, банк зачастую не располагает данными о доходе клиента, что делает этот критерий нерабочим во многих случаях. Ситуацию усугубляет возможность разовых поступлений (продажа имущества, наследство, возврат долга), которые могут в десятки раз превышать регулярный доход.

Отсутствие сведений о связи между лицами. Банк не может и не должен располагать исчерпывающей информацией о личных связях клиента.

Источник средств, вызывающий подозрения. Это крайне субъективный критерий, основанный на мнении конкретного сотрудника банка, которое может быть предвзятым или необоснованным.