Наличные под контролем: как новые рекомендации ЦБ заставят оправдываться за каждую копейку

Центральный банк рекомендовал кредитным организациям усилить контроль за операциями клиентов с наличностью. Соответствующие методические указания были подготовлены в рамках борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
В соответствии с Методическими рекомендациями Банка России по повышению внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов с наличными денежными средствами, утвержденными Банком России 09.09.2025 № 11-МР, контролю подлежат:
существенное увеличение доли наличных денежных средств, вносимых на счет клиентом — юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, — по сравнению с его обычной банковской практикой;
внесение на счет наличных денежных средств, происхождение которых вызывает сомнения, в частности, непредставление клиентом достаточных подтверждений об их источнике, а также неспособность клиента обосновать их происхождение.
Благие цели и спорные методы: новые методические рекомендации Центробанка
При выявлении и анализе операций банкам необходимо дополнительно обращать внимание на следующие обстоятельства:
внесение клиентом — физическим лицом наличных денежных средств на свой счет (вклад) в размере, существенно превышающем его среднемесячный доход (при условии, что такая информация о доходе есть у кредитной организации, например, в рамках зарплатного проекта или со слов самого клиента);
внесение клиентом наличных денежных средств в кассу для последующего зачисления на свой счет в целях погашения кредита (займа) — если клиенту присвоен высокий уровень риска, а кредитная организация не располагает информацией о происхождении этих средств;
внесение третьим лицом наличных денежных средств на счет (вклад) клиента при отсутствии у кредитной организации сведений о наличии связи между ними (например, родственной);
покупку клиентом иностранной валюты за наличные средства, источник происхождения которых вызывает подозрения.
Если выявленные операции соответствуют критериям настоящих Методических рекомендаций, необходимо:
обеспечить повышенное внимание к клиенту и совершаемым им или в его интересах операциям;
провести углубленную проверку клиента, его деятельности, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарного владельца;
проанализировать общедоступные сведения в сети «Интернет», включая активность клиента в социальных сетях, с целью отнесения его к определенным категориям. К таким категориям относятся, например, должностные лица федеральных органов власти, органов местного самоуправления, государственных корпораций, обладающие управленческими или распорядительными полномочиями, а также их окружение.
Несмотря на благие цели, методические рекомендации Центробанка обладают рядом существенных недостатков, главный из которых — расплывчатость и субъективность критериев.
Существенное превышение среднемесячного дохода. Понятие «существенное» не определено количественно: для одного банка это 3 дохода, для другого — 10. Кроме того, банк зачастую не располагает данными о доходе клиента, что делает этот критерий нерабочим во многих случаях. Ситуацию усугубляет возможность разовых поступлений (продажа имущества, наследство, возврат долга), которые могут в десятки раз превышать регулярный доход.
Отсутствие сведений о связи между лицами. Банк не может и не должен располагать исчерпывающей информацией о личных связях клиента.
Источник средств, вызывающий подозрения. Это крайне субъективный критерий, основанный на мнении конкретного сотрудника банка, которое может быть предвзятым или необоснованным.
Чем грозят новые правила ЦБ клиентам банков: риск произвола и дискриминации
Методические рекомендации фактически санкционируют тотальную слежку и закладывают правовую основу для злоупотреблений и нарушения прав граждан.
Повышенное внимание и углубленная проверка. Эти процедуры не регламентированы по срокам и объему. На практике это может вылиться в немотивированные блокировки счетов и бесконечные запросы документов, что напрямую подрывает принцип беспрепятственного распоряжения клиентов своими средствами.
Сбор и анализ данных из соцсетей. Рекомендация анализировать соцсети для определения принадлежности к должностным лицам размывает границы частной жизни. Это создает риски необоснованной дискриминации по профессиональному признаку и формирования «черных списков» на основе не действий клиента, а его формального статуса.
Реализация рекомендаций ЦБ создает значительное финансовое бремя для кредитных организаций. В частности, это потребует от них значительных затрат на найм и обучение дополнительного персонала, а также на разработку и внедрение дорогостоящего программного обеспечения.
При этом расплывчатые критерии приведут к нерациональному распределению ресурсов и повысят риск пропуска действительно подозрительных операций.
Фактически рекомендации меняют парадигму с «операция законна, пока не доказано обратное» на «операция подозрительна, пока клиент не докажет законность».
