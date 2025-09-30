Новые правила возврата товаров Ozon привлекли внимание антимонопольной службы

С 1 октября Ozon вводит новые правила возвратов для модели FBS (продажи со склада продавца). С этого момента все заказы, отмененные или возвращенные без претензий к качеству, будут в обязательном порядке направляться на склады маркетплейса для повторной реализации. Ранее у продавцов был выбор: забрать товар обратно или передать его на склад Ozon.
На фулфилмент-центрах весь товар будет проходить проверку и, если он соответствует требованиям, выставляться на продажу. В случае выявления повреждений товар подлежит возврату продавцу. Для организации данного процесса необходимо настроить службу автовывоза. Товары без дефектов, которые не были проданы в течение 30 дней с момента приемки, можно будет забрать вручную.
В Ozon сообщили, что возврат товара на склад продавца занимает больше времени, чем отправка на фулфилмент. Кроме того, логистика такого возврата обычно дешевле. Повторная продажа возвращенного товара сокращает сроки реализации и минимизирует издержки. Для этого предусмотрены льготные условия хранения и тарифы FBO (доставка со склада оператора).
Анализ нововведений Ozon: какие риски несут новые правила возврата товаров?
Изменения, предлагаемые Ozon, нацелены на развитие сервиса, оптимизацию логистических издержек и увеличение оборота маркетплейса, но ужесточают условия для продавцов и сопряжены с правовыми рисками. Основные из них:
Нарушение принципа свободы договора и недопустимость одностороннего изменения условий. Договор с маркетплейсом является договором присоединения, что ограничивает возможность продавца влиять на его условия. Существенное изменение параметров логистики и распоряжения товаром (фактически переводящее модель FBS в условия, схожие с FBO) представляет собой одностороннее изменение условий договора.
По общему правилу, такое изменение не допускается, если оно прямо не предусмотрено законом или договором. Хотя одностороннее изменение оферты является распространенной практикой, оно не должно быть злоупотреблением правом и не должно ухудшать положение контрагента. В противном случае суд может признать такие условия ничтожными. Формально действие может быть правомерным, если прописано в оферте, однако фактически его могут квалифицировать как злоупотребление доминирующим положением.
Нарушение права собственности продавцов. Товар, находящийся у продавца на собственном складе по модели FBS, остается его собственностью. Любые действия маркетплейса с этим товаром (транспортировка, хранение, реализация) требуют явно выраженного согласия собственника.
Автоматическое перемещение товара на склады маркетплейса для последующей реализации без прямого волеизъявления продавца является нарушением его права собственности. Если действующая оферта не содержит четкого и недвусмысленного согласия продавца на такие действия, их введение будет неправомерным.
Риск злоупотребления доминирующим положением. Как одна из крупнейших торговых площадок, Ozon занимает доминирующее положение на рынке. Принуждение продавцов к использованию собственных логистических услуг маркетплейса под угрозой ухудшения условий работы может быть расценено как навязывание невыгодных условий.
Антимонопольный орган может признать такие действия нарушающими Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», если установит:
Навязывание условий контрагенту. Фактически принудительный перевод части логистического цикла со схемы FBS на условия, схожие с FBO.
Создание дискриминационных условий. Правила ставят в заведомо невыгодное положение продавцов товаров с высокой возвратностью (одежда, обувь, косметика), чьи издержки возрастают непропорционально.
Создание барьеров для выхода с товарного рынка. Усложнение процедуры вывоза товара (введение 30-дневного ожидания и платы) может рассматриваться как создание искусственных препятствий для прекращения работы с площадкой.
Антимонопольная служба намерена защитить интересы продавцов участников рынка
Введение новых правил возврата товаров вызвало обеспокоенность продавцов и привлекло внимание антимонопольного органа.
Продавцы опасаются, что нововведения приведут к росту издержек и утрате контроля над товарами. Возвраты будут автоматически направляться на склад маркетплейса, где их товарный вид может пострадать. Это грозит увеличением числа негативных отзывов и прямым ударом по репутации продавцов.
Особые риски связаны с fashion-товарами (одежда, обувь, аксессуары), где уровень возвратов достигает 45%. Основная причина — неправильно выбранный размер, на втором месте — несоответствие ожиданиям, и лишь затем — реальные дефекты.
Ранее продавцы могли минимизировать эти риски благодаря модели FBS, которая позволяла им самостоятельно контролировать логистику и качество обработки возвратов. Новые правила лишают их этой возможности.
В связи с жалобами предпринимателей Федеральная антимонопольная служба начала проверку планируемых изменений Ozon. ФАС России намерена защитить интересы всех участников цифрового рынка. В ведомстве подчеркивают важность контроля за крупнейшими онлайн-платформами в условиях цифровой трансформации экономики. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ФАС готова применить предусмотренные законом меры.
