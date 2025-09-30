Новые правила возврата товаров Ozon привлекли внимание антимонопольной службы

Анализ нововведений Ozon: какие риски несут новые правила возврата товаров?

Изменения, предлагаемые Ozon, нацелены на развитие сервиса, оптимизацию логистических издержек и увеличение оборота маркетплейса, но ужесточают условия для продавцов и сопряжены с правовыми рисками. Основные из них:

Нарушение принципа свободы договора и недопустимость одностороннего изменения условий. Договор с маркетплейсом является договором присоединения, что ограничивает возможность продавца влиять на его условия. Существенное изменение параметров логистики и распоряжения товаром (фактически переводящее модель FBS в условия, схожие с FBO) представляет собой одностороннее изменение условий договора.

По общему правилу, такое изменение не допускается, если оно прямо не предусмотрено законом или договором. Хотя одностороннее изменение оферты является распространенной практикой, оно не должно быть злоупотреблением правом и не должно ухудшать положение контрагента. В противном случае суд может признать такие условия ничтожными. Формально действие может быть правомерным, если прописано в оферте, однако фактически его могут квалифицировать как злоупотребление доминирующим положением.

Нарушение права собственности продавцов. Товар, находящийся у продавца на собственном складе по модели FBS, остается его собственностью. Любые действия маркетплейса с этим товаром (транспортировка, хранение, реализация) требуют явно выраженного согласия собственника.

Автоматическое перемещение товара на склады маркетплейса для последующей реализации без прямого волеизъявления продавца является нарушением его права собственности. Если действующая оферта не содержит четкого и недвусмысленного согласия продавца на такие действия, их введение будет неправомерным.

Риск злоупотребления доминирующим положением. Как одна из крупнейших торговых площадок, Ozon занимает доминирующее положение на рынке. Принуждение продавцов к использованию собственных логистических услуг маркетплейса под угрозой ухудшения условий работы может быть расценено как навязывание невыгодных условий.

Антимонопольный орган может признать такие действия нарушающими Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», если установит:

Навязывание условий контрагенту. Фактически принудительный перевод части логистического цикла со схемы FBS на условия, схожие с FBO.

Создание дискриминационных условий. Правила ставят в заведомо невыгодное положение продавцов товаров с высокой возвратностью (одежда, обувь, косметика), чьи издержки возрастают непропорционально.

Создание барьеров для выхода с товарного рынка. Усложнение процедуры вывоза товара (введение 30-дневного ожидания и платы) может рассматриваться как создание искусственных препятствий для прекращения работы с площадкой.