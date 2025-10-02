Борьба с дроблением или удар по бизнесу? Сомнительная логика нововведений по НДС

В Государственную Думу внесен масштабный пакет поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение НДС, отмену льготных страховых взносов для МСП и другое. Основная цель изменений — мобилизовать дополнительные доходы на финансирование обороны и безопасности, не сокращая при этом социальные обязательства и национальные проекты.

Ключевое изменение — снижение в шесть раз годового порога выручки, при превышении которого компании на УСН обязаны платить НДС. Теперь он составит 10 млн рублей вместо действующих 60 млн.

Другие изменения касаются повышения основной ставки НДС с 20 % до 22 %. Льготная ставка в 10 % для социально значимых товаров (продукты, лекарства, детские товары и т. д.) сохранится.

В части изменения тарифов страховых взносов для неприоритетных секторов экономики (торговля, строительство, добыча полезных ископаемых и др.) отменяются льготы. Для них будут действовать общие тарифы: 30 % (в пределах установленной базы) и 15 % (свыше базы). При этом для малого и среднего бизнеса в приоритетных сферах (обрабатывающая промышленность, IT, транспорт и др.) сохранится пониженный тариф 15 % на часть зарплаты, превышающую 1,5 МРОТ.

Обещания забыты: почему снижение порога по УСН ударит по малому бизнесу

Инициатива уже вызвала негативную реакцию бизнеса и вступает в резкое противоречие с недавними заявлениями чиновников. Так, летом 2025 года замминистра финансов Алексей Сазанов заверял, что лимит по УСН не будут резко снижать и не раньше 2028 года. Однако, судя по проекту, эти обещания, по-видимому, были забыты.

Снижение порога приведет к тому, что гораздо большее число компаний и ИП на УСН будут вынуждены платить НДС. Для сравнения: когда лимит составлял 60 млн рублей, изменения затронули лишь около 180 тысяч налогоплательщиков. Статистика по тем налогоплательщикам, кто имеет доход от 10 до 60 млн рублей, не публикуется, но очевидно, что их число на порядок выше.

Власти объясняют эту меру необходимостью борьбы со схемами дробления бизнеса для ухода от налогов. Чиновники также заявляют, что нововведение поможет предпринимателям плавнее переходить на общую систему налогообложения, представляя это как заботу о бизнесе. На практике же оно создаст серьезную дополнительную нагрузку на малый бизнес, а практика дробления просто сместится в сегмент с еще более низкими доходами.

При этом льготные ставки НДС в 5 % и 7 %, которые применяются при доходе до 250 и 450 млн рублей соответственно, пока остаются неизменными. Однако не исключено, что в процессе прохождения законопроекта через Госдуму эти лимиты будут пересмотрены в сторону уменьшения.

Предлагаемые изменения неизбежно окажут давление на инфляцию. Впрочем, глава Банка России Эльвира Набиуллина уже заявила, что эффект от потенциального повышения НДС до 22 % будет временным. По ее мнению, это не приведет к устойчивому ускорению инфляции, а его воздействие окажется разовым. Проект же бюджета она расценивает как дезинфляционный.

Вероятно, логика заявления главы ЦБ основана на классической экономической модели: рост налога вызывает единовременный скачок цен, после чего инфляция возвращается к прежнему тренду. Однако эффект оценивается в вакууме, не учитывая, что налог, подавляющий деловую активность в условиях ее дефицита, может привести не к временному скачку, а к структурному сдвигу. Следствием этого может стать еще большая зависимость от импорта и, как результат, более высокая и волатильная инфляция в будущем.

Прогноз о «разовом» эффекте повышения НДС на цены излишне оптимистичен

Прогноз главы Центробанка о «разовом» эффекте повышения НДС на цены представляется излишне оптимистичным. Рост налога запускает цепочку последствий:

Прямой рост цен. Производители и продавцы включают налог в стоимость товаров.

Косвенный рост (вторая волна). Подорожание сырья, комплектующих и услуг увеличивает издержки других предприятий, что вынуждает их повышать цены. Эта цепочка растягивается во времени.

Прогноз фокусируется на прямом эффекте, но может недооценивать силу и продолжительность второй волны, особенно в экономике с длинными логистическими цепочками.

Глава ЦБ характеризует бюджет как «дезинфляционный» из-за его сбалансированности. Оценка строится на макроэкономической модели, где такой бюджет снижает совокупный спрос. Однако на микроуровне бизнес и население немедленно сталкиваются с ростом издержек. Это создает сложную дилемму: если инфляция ускорится, придется ужесточать денежно-кредитную политику, что «задушит» кредитование и инвестиции.

Таким образом, прогноз о временном и незначительном влиянии повышения НДС выглядит чрезмерно оптимистичным и умозрительным, поскольку он игнорирует структурные проблемы экономики, в частности, эффект второй волны.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru