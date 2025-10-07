Скандальная инициатива: запрет возвратов на маркетплейсы — лечение симптомов вместо болезни

Власти намерены положить конец практике возврата покупателями товаров, купленных на маркетплейсах, после их использования.

Минэкономразвития выступило с инициативой ввести «невозвратные тарифы» на некоторые категории товаров, продаваемых через маркетплейсы. Это означает, что вернуть товар, который просто «не подошел», покупателям маркетплейсов будет нельзя (брак, как и прежде, можно будет вернуть). Цель нововведения — снижение цен и защита продавцов от недобросовестных действий покупателей или конкурентов.

Эта инициатива — ответ на злоупотребления со стороны покупателей, которые стали системной проблемой. Изначально политика возврата товаров «без лишних вопросов», бывшая конкурентным преимуществом маркетплейсов, стала ключом к успеху и изменила потребительское поведение. Но у нее обнаружилась обратная сторона: участились случаи злоупотребления покупателями правом на возврат.

Например, некоторые покупатели заказывают одежду для вечеринки или фотосессии, а затем ее возвращают, часто в испорченном виде. Это причиняет ущерб продавцам, так как возвращенный товар теряет товарный вид и не может быть продан повторно. В конечном счете, от таких действий страдает вся система электронной коммерции, а убытки продавцов распределяются на всех покупателей.

Запрет вместо решения: инициатива о невозвратных тарифах противоречит закону

Предложение властей ввести для покупателей маркетплейсов «невозвратные тарифы» на некоторые категории товаров, хотя и продиктовано существующими проблемами, противоречит действующему законодательству. Это наиболее спорный аспект инициативы.

Согласно Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», покупатель имеет право на обмен товара надлежащего качества в течение 14 дней, если товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

При этом статья 26.1 этого же закона предоставляет потребителю, совершившему покупку дистанционным способом (через интернет), безусловное право отказаться от товара в течение семи дней после его передачи. Это право является фундаментальным и призвано компенсировать ключевую особенность дистанционного способа продажи: невозможность физически ознакомиться с товаром до покупки. Покупатель вынужден полагаться лишь на описания и фотографии.

Для обычных магазинов уже существует утвержденный Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену. В него входят, например, лекарства, парфюмерно-косметические товары, швейные и трикотажные изделия, технически сложные товары бытового назначения. Однако для дистанционной торговли этот список не применяется — покупатель сохраняет право на возврат в течение недели. Исключение составляют товары надлежащего качества, имеющие индивидуально определенные свойства, если они могут быть использованы исключительно приобретающим их покупателем.

По сути, Минэкономразвития предлагает расширить этот перечень, но только для одной формы торговли — маркетплейсов. Подобный подход создаст неравные условия для разных каналов продажи товаров, что может быть оспорено.

Предлагаемые меры борются со следствием, а не с причинами проблем. Ключевые проблемы, которые необходимо решить:

Недобросовестное поведение покупателей. Приобретение товара для краткосрочного использования с последующим возвратом.

«Примерочное» поведение. Заказ нескольких размеров или расцветок одного товара с целью оставить только один. Эта практика особенно распространена при покупке одежды и обуви.

Низкое качество карточек товаров. Несоответствующие реальности фотографии, неточные размерные сетки и отсутствие видеообзоров вводят покупателей в заблуждение.

Неэффективная процедура проверки возвратов. На пунктах выдачи заказов отсутствуют надежные механизмы для фиксации состояния товара и сбора доказательств его использования на момент возврата.

Почему невозвратный тариф для покупателей маркетплейсов — это риск для всего рынка

Введение «невозвратного тарифа» для покупателей маркетплейсов приведет к юридической коллизии, поскольку маркетплейсы не могут отменить право потребителя на возврат, гарантированное федеральным законом.

Реализация этой инициативы потребует внесения изменений в Закон «О защите прав потребителей», что является крайне чувствительной темой для общества.

Между тем действующее законодательство уже запрещает возврат товара, если утрачен товарный вид и имеются следы эксплуатации. Проблема часто заключается в недостаточной осведомленности предпринимателей об этих нормах или в сложности доказывания факта использования товара.

Для решения проблемы необходимы:

Ужесточение проверок возвращаемого товара в пунктах выдачи заказов на предмет сохранности товарного вида.

Корректировка правил постоплаты, которая зачастую провоцирует «примерочное» поведение покупателей.

Сокращение срока для возврата товаров надлежащего качества покупателям маркетплейсов до 2–3 дней.

Предложение Минэкономразвития — это радикальная мера, которая пытается решить реальную проблему злоупотреблений путем ограничения прав добросовестных потребителей. Ее реализация может иметь негативные последствия для всего рынка электронной торговли.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru