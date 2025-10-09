Служба в армии по призыву: все, что важно знать призывникам об отсрочках и новых правилах

С 1 октября по 31 декабря в России проходит осенний призыв граждан на военную службу. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете, обязанные на нем состоять, но не состоящие, либо не пребывающие в запасе. Призыв осуществляется на основании указов Президента Российской Федерации.

Хотя даты призывных кампаний ежегодно утверждаются указом президента, общие сроки осеннего и весеннего призыва остаются традиционно неизменными: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Исключения составляют следующие категории граждан:

проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях — их призыв проходит с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря;

проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах — призываются только осенью, с 15 октября по 31 декабря;

педагогические работники образовательных организаций — их призывают только весной, с 1 мая по 15 июля.

Срок прохождения срочной военной службы для всех призывников составляет один год и не зависит от рода войск или места ее прохождения.