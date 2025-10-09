Служба в армии по призыву: все, что важно знать призывникам об отсрочках и новых правилах

С 1 октября по 31 декабря в России проходит осенний призыв граждан на военную службу. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете, обязанные на нем состоять, но не состоящие, либо не пребывающие в запасе. Призыв осуществляется на основании указов Президента Российской Федерации.
Хотя даты призывных кампаний ежегодно утверждаются указом президента, общие сроки осеннего и весеннего призыва остаются традиционно неизменными: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.
Исключения составляют следующие категории граждан:
проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях — их призыв проходит с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря;
проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах — призываются только осенью, с 15 октября по 31 декабря;
педагогические работники образовательных организаций — их призывают только весной, с 1 мая по 15 июля.
Срок прохождения срочной военной службы для всех призывников составляет один год и не зависит от рода войск или места ее прохождения.
Категории годности к военной службе и основания для освобождения от призыва
Каждому призывнику по результатам медицинского освидетельствования присваивается категория годности к военной службе. Она определяет дальнейшую судьбу призывника: направление в определенные рода войск либо освобождение от службы по состоянию здоровья.
Существуют следующие категории годности:
А — годен к военной службе;
Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями (не позволяет служить в некоторых родах войск);
В — ограниченно годен к военной службе (освобождается от призыва в мирное время);
Г — временно не годен к военной службе (предоставляется отсрочка для лечения и повторного обследования);
Д — не годен к военной службе (полное освобождение от воинской обязанности).
Помимо граждан, не способных нести военную службу по состоянию здоровья, Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает иные категории лиц, не подлежащих призыву. К ним относятся:
граждане, прошедшие военную службу по призыву в Российской Федерации;
граждане, которые проходят или уже прошли альтернативную гражданскую службу;
граждане, прошедшие военную службу в другом государстве, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
граждане, которые не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях в составе добровольческих формирований, в том числе за пределами России, а также те, кто в этот период находился на лечении, в плену, в положении заложника или интернированного;
граждане, имеющие ученую степень (кандидата или доктора наук), предусмотренную государственной системой научной аттестации;
граждане, являющиеся сыновьями и родными братьями военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы по призыву, а также граждан, умерших вследствие травмы или заболевания, полученных в период службы по призыву;
граждане, отбывающие наказание (обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, арест, лишение свободы);
граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость;
граждане, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.
Основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу
Законом предусмотрены основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Право на отсрочку имеют:
граждане, признанные временно не годными к военной службе — на срок до одного года;
граждане, занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой и другими родственниками, при условии отсутствия других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
граждане, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетнего брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных их содержать;
граждане, являющиеся отцами и воспитывающие ребенка без матери;
граждане, имеющие двух и более детей;
граждане, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;
граждане, поступившие на службу в органы внутренних дел, противопожарную службу, таможенные органы, органы прокуратуры, Следственный комитет, уголовно-исполнительную систему непосредственно после окончания профильных вузов этих ведомств — на время службы в указанных органах, организациях и учреждениях;
граждане, поступившие на службу в войска нацгвардии непосредственно после окончания высшего учебного заведения;
граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, предусмотренных законодательством об обороне;
граждане, имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;
граждане, избранные депутатами, а также главами муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе;
граждане, зарегистрированные в качестве кандидатов на выборные должности.
Категории обучающихся, имеющих право на отсрочку от службы в армии
Право на отсрочку имеют граждане, обучающиеся по очной форме:
граждане, осваивающие аккредитованные программы среднего профессионального образования — на время обучения, но не свыше установленных сроков;
граждане, осваивающие аккредитованные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры, если они не имеют диплома этого уровня — в период освоения указанных образовательных программ;
граждане, находящиеся в академическом отпуске, если общий срок обучения увеличивается не более чем на год;
граждане при переводе на другую аккредитованную программу того же уровня, если общий срок обучения увеличивается не более чем на год;
граждане, восстановленные после отчисления (за исключением граждан, восстановившихся после отчисления по инициативе образовательной организации);
граждане, обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры или ассистентуры-стажировки — на время обучения и на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после завершения обучения;
граждане, получающие образование в духовных образовательных организациях для подготовки служителей религиозных культов — на период обучения.
Новые правила призыва: электронные повестки и год действия решения
Предстоящая призывная кампания пройдет по новым правилам. Основные изменения касаются информирования призывников. С 9 мая начал работу единый реестр воинского учета. Теперь уведомления будут приходить в личные кабинеты на едином портале госуслуг. При этом бумажные повестки также продолжат рассылать.
Бумажная повестка считается врученной только после того, как призывник лично распишется в ее получении. Повестки, оставленные в почтовом ящике или переданные через родственников, не считаются врученными. Повестка в электронной форме признается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре.
После вручения повестки призывник обязан явиться в военкомат в указанное в повестке время. Призывник, получивший повестку после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом лично, явившись в военкомат, либо через портал госуслуг. В случае неявки без уважительной причины предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей.
Решение о призыве теперь действует в течение года. Это означает, что если призывника по какой-либо причине не отправили на службу в текущем призыве, он будет направлен в ходе следующей призывной кампании.
