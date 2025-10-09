ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
Воинский учет
Служба в армии по призыву: все, что важно знать призывникам об отсрочках и новых правилах

Новые правила осеннего призыва: кто из призывников получит отсрочку и какие установлены сроки.

С 1 октября по 31 декабря в России проходит осенний призыв граждан на военную службу. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете, обязанные на нем состоять, но не состоящие, либо не пребывающие в запасе. Призыв осуществляется на основании указов Президента Российской Федерации.

Хотя даты призывных кампаний ежегодно утверждаются указом президента, общие сроки осеннего и весеннего призыва остаются традиционно неизменными: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Исключения составляют следующие категории граждан:

  • проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях — их призыв проходит с 1 мая по 15 июля и с 1 ноября по 31 декабря;

  • проживающие в сельской местности и непосредственно занятые на посевных и уборочных работах — призываются только осенью, с 15 октября по 31 декабря;

  • педагогические работники образовательных организаций — их призывают только весной, с 1 мая по 15 июля.

Срок прохождения срочной военной службы для всех призывников составляет один год и не зависит от рода войск или места ее прохождения.

Категории годности к военной службе и основания для освобождения от призыва

Каждому призывнику по результатам медицинского освидетельствования присваивается категория годности к военной службе. Она определяет дальнейшую судьбу призывника: направление в определенные рода войск либо освобождение от службы по состоянию здоровья.

Существуют следующие категории годности:

  • А — годен к военной службе;

  • Б — годен к военной службе с незначительными ограничениями (не позволяет служить в некоторых родах войск);

  • В — ограниченно годен к военной службе (освобождается от призыва в мирное время);

  • Г — временно не годен к военной службе (предоставляется отсрочка для лечения и повторного обследования);

  • Д — не годен к военной службе (полное освобождение от воинской обязанности).

Помимо граждан, не способных нести военную службу по состоянию здоровья, Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» устанавливает иные категории лиц, не подлежащих призыву. К ним относятся:

  • граждане, прошедшие военную службу по призыву в Российской Федерации;

  • граждане, которые проходят или уже прошли альтернативную гражданскую службу;

  • граждане, прошедшие военную службу в другом государстве, если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

  • граждане, которые не менее шести месяцев участвовали в боевых действиях в составе добровольческих формирований, в том числе за пределами России, а также те, кто в этот период находился на лечении, в плену, в положении заложника или интернированного;

  • граждане, имеющие ученую степень (кандидата или доктора наук), предусмотренную государственной системой научной аттестации;

  • граждане, являющиеся сыновьями и родными братьями военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы по призыву, а также граждан, умерших вследствие травмы или заболевания, полученных в период службы по призыву;

  • граждане, отбывающие наказание (обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, арест, лишение свободы);

  • граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость;

  • граждане, в отношении которых ведется дознание, предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.

Основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу

Законом предусмотрены основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Право на отсрочку имеют:

  • граждане, признанные временно не годными к военной службе — на срок до одного года;

  • граждане, занятые постоянным уходом за отцом, матерью, женой и другими родственниками, при условии отсутствия других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;

  • граждане, являющиеся опекунами или попечителями несовершеннолетнего брата или сестры при отсутствии других лиц, обязанных их содержать;

  • граждане, являющиеся отцами и воспитывающие ребенка без матери;

  • граждане, имеющие двух и более детей;

  • граждане, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;

  • граждане, поступившие на службу в органы внутренних дел, противопожарную службу, таможенные органы, органы прокуратуры, Следственный комитет, уголовно-исполнительную систему непосредственно после окончания профильных вузов этих ведомств — на время службы в указанных органах, организациях и учреждениях;

  • граждане, поступившие на службу в войска нацгвардии непосредственно после окончания высшего учебного заведения;

  • граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, предусмотренных законодательством об обороне;

  • граждане, имеющие ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;

  • граждане, избранные депутатами, а также главами муниципальных образований, осуществляющими свои полномочия на постоянной основе;

  • граждане, зарегистрированные в качестве кандидатов на выборные должности.

Категории обучающихся, имеющих право на отсрочку от службы в армии

Право на отсрочку имеют граждане, обучающиеся по очной форме:

  • граждане, осваивающие аккредитованные программы среднего профессионального образования — на время обучения, но не свыше установленных сроков;

  • граждане, осваивающие аккредитованные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры, если они не имеют диплома этого уровня — в период освоения указанных образовательных программ;

  • граждане, находящиеся в академическом отпуске, если общий срок обучения увеличивается не более чем на год;

  • граждане при переводе на другую аккредитованную программу того же уровня, если общий срок обучения увеличивается не более чем на год;

  • граждане, восстановленные после отчисления (за исключением граждан, восстановившихся после отчисления по инициативе образовательной организации);

  • граждане, обучающиеся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры или ассистентуры-стажировки — на время обучения и на время защиты квалификационной работы (диссертации), но не более одного года после завершения обучения;

  • граждане, получающие образование в духовных образовательных организациях для подготовки служителей религиозных культов — на период обучения.

Новые правила призыва: электронные повестки и год действия решения

Предстоящая призывная кампания пройдет по новым правилам. Основные изменения касаются информирования призывников. С 9 мая начал работу единый реестр воинского учета. Теперь уведомления будут приходить в личные кабинеты на едином портале госуслуг. При этом бумажные повестки также продолжат рассылать.

Бумажная повестка считается врученной только после того, как призывник лично распишется в ее получении. Повестки, оставленные в почтовом ящике или переданные через родственников, не считаются врученными. Повестка в электронной форме признается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре.

После вручения повестки призывник обязан явиться в военкомат в указанное в повестке время. Призывник, получивший повестку после указанной в ней даты явки, в двухнедельный срок со дня получения повестки обязан сообщить об этом лично, явившись в военкомат, либо через портал госуслуг. В случае неявки без уважительной причины предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

Решение о призыве теперь действует в течение года. Это означает, что если призывника по какой-либо причине не отправили на службу в текущем призыве, он будет направлен в ходе следующей призывной кампании.

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

Telegram-канал https://t.me/kirpikovru

