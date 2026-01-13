Запретить Open, забыть Sale: как закон о языке ударит по карману потребителей и бизнеса

В марте вступят в силу дополнительные меры по защите русского языка и ограничению использования иностранных слов в публичном пространстве.

Федеральным законом от 24.06.2025 № 168-ФЗ внесены изменения в законодательные акты с целью усиления роли русского языка в публичной сфере и сфере обслуживания.

С 1 марта информация на вывесках, указателях и информационных табличках, предназначенная для публичного ознакомления, в обязательном порядке должна быть доведена на русском языке. Допускается ее дублирование на государственных языках республик, других языках народов России или иностранных языках при соблюдении установленных условий. Данное правило не распространяется на охраняемые законом средства индивидуализации — такие как фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания.

С той же даты в рекламе объектов капитального строительства названия жилых комплексов должны выполняться кириллицей. Новшества не касаются наименований жилых комплексов, введенных в эксплуатацию до дня вступления в силу настоящего закона.

Правовая неопределенность, экономические издержки и противоречия закона

Несмотря на декларируемые цели, поправки содержат ряд существенных недостатков.

Закон вводит размытое понятие «информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей», относя к нему любые вывески или иные средства размещения информации (надписи, указатели, таблички, знаки, конструкции, сооружения, технические приспособления) в общедоступных местах при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания. При этом не предусмотрен четкий перечень или критерии.

Под новые требования теоретически может подпасть любая текстовая информация в зоне видимости потребителя — от ценников в магазинах и меню в кафе до схем эвакуации. Это создает правовую неопределенность и широкое поле для злоупотреблений со стороны контролирующих органов.

В законе содержится требование, согласно которому информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей на государственных языках республик и иных языках народов России, должна быть идентичной по содержанию информации на русском языке и равнозначной по размещению и техническому оформлению. С лингвистической точки зрения требование «идентичности» игнорирует особенности языков: дословный перевод часто бывает некорректным, неестественным или чрезмерно громоздким.

С практической и экономической стороны требование «равнозначности по размещению и оформлению» может означать необходимость зачастую физически невозможного дублирования всех надписей на небольших вывесках в одинаковом формате. Это приведет к значительному удорожанию изготовления и монтажа, ложась финансовым бременем на бизнес, особенно в национальных регионах.

Статья 4 закона вводит требование об обязательном использовании исключительно кириллицы в наименованиях объектов долевого строительства (жилых комплексов), которые используются в рекламе. Данная мера нарушает принцип соразмерности и будет сдерживать креативность в маркетинге, так как использование латиницы часто связано с международными архитектурными стилями или созданием уникального бренда, и может привести к появлению неестественных калек.

Кроме того, избирательность действия закона, который не распространяется на объекты, введенные в эксплуатацию ранее, создает неравные условия на рынке, ставя новые проекты в заведомо менее выгодное маркетинговое и конкурентное положение.

Борьба с заимствованиями: высокие издержки и сомнительная польза

Реализация закона повлечет значительные издержки как для бизнеса, так и для государства. Компаниям, в первую очередь сетевым, а также малому и среднему бизнесу, придется вложить миллиарды рублей в массовую замену вывесок, указателей и меню. При этом возрастет нагрузка на контролирующие органы. Вместо работы с реальными нарушениями прав потребителей (качеством товаров и услуг) ресурсы будут направлены на проверки шрифтов и размеров надписей.

Закон борется со следствием, а не с причиной проблемы. Заимствование слов — естественный и неизбежный для языка процесс (вспомним, что слова «бутерброд», «интернет», «ресторан» когда-то тоже были новыми и чужими). Запреты не обогащают язык, а создают искусственные барьеры.

Многие иностранные слова — такие как sale, open, free wifi — стали интернациональными и понятны самым широким слоям населения. Их замена может снизить удобство и скорость восприятия. Целые отрасли — IT, автомобилестроение, бьюти-индустрия — опираются на устоявшуюся международную терминологию (блютуз, рестайлинг, фейслифтинг). Подмена этих терминов громоздкими русскоязычными аналогами затруднит коммуникацию.

Законодатели пытаются административными мерами решить вопрос, который лежит в культурной и образовательной сфере. В итоге это создаст больше проблем, чем решит.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

