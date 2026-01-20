Новые правила удержания исполнительского сбора ударят по кошельку взыскателей

Вступили в силу изменения законодательства, которые увеличивают размер исполнительского сбора и изменяют правила его взыскания.

Федеральным законом от 29.12.2025 № 563-ФЗ внесены изменения в законодательство об исполнительном производстве. Основная новация — увеличение размера исполнительского сбора с 7 % до 12 % от суммы долга или стоимости взыскиваемого имущества.

Минимальные размеры сбора увеличены вдвое:

для граждан (включая индивидуальных предпринимателей) — до 2 000 рублей (вместо 1 000 рублей);

для организаций — до 20 000 рублей (вместо 10 000 рублей).

Для неимущественных требований исполнительский сбор за их неисполнение (например, обязанность совершить какие-либо действия) также увеличен:

для граждан и индивидуальных предпринимателей — до 10 000 рублей;

для организаций — до 100 000 рублей.

Изменения коснулись и порядка взыскания. При частичном погашении долга исполнительский сбор теперь удерживается параллельно с выплатами взыскателю: 11 % от каждой взысканной суммы поступают в бюджет сразу, а оставшийся 1 % — после полного удовлетворения требований взыскателя.

Изменение правил исполнительского сбора ущемляет интересы взыскателей

Правительство обосновало увеличение исполнительского сбора необходимостью усиления стимулов для должников к добровольному исполнению решений суда, а также пополнением бюджета.

Несмотря на формальную логику, поправки содержат ряд существенных недостатков.

Увеличение исполнительского сбора до 12 % может оказаться чрезмерным для граждан с низкими доходами. По данным Минюста, доля неисполненных производств выросла с 77 % в 2020 году до 85 % в 2024-м, что свидетельствует о системных проблемах, а не о недостатке штрафных санкций. Для многих должников (например, по кредитам или микрозаймам) увеличение размера сбора лишь усугубит финансовую нагрузку.

Наиболее спорным изменением стал новый порядок распределения взысканных средств. Ранее исполнительский сбор удерживался только после полного удовлетворения требований взыскателя. Теперь эта очередность отменена. Сбор взимается пропорционально с каждой поступающей от должника суммы. Если имущественное требование не исполняется добровольно, с каждой взысканной судебными приставами суммы автоматически удерживается 11 % в счет исполнительского сбора. Оставшийся 1 % от общей суммы будет удержан с должника уже после полного погашения долга перед взыскателем.

Изменение очередности выплат приведет к тому, что при недостатке средств у должника часть суммы, причитающейся взыскателю, будет удерживаться в пользу бюджета. В результате взыскатели (часто также оказавшиеся в сложной финансовой ситуации) вынуждены фактически финансировать работу государственных органов, что превращает исполнительский сбор в налог на победу в суде.

Например, взыскивая 100 000 рублей, взыскатель получит лишь 89 000 рублей (поскольку 11 000 рублей будет удержано в качестве сбора). Из-за одновременного удержания исполнительского сбора взыскатель будет получать меньшую сумму даже при частичных выплатах от должника. Это снижает эффективность судебной защиты, особенно для малого бизнеса и граждан, для которых важен каждый рубль.

Сохранение льготного порядка только для взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью кормильца, возмещения ущерба, причиненного преступлением, а также по требованиям о компенсации морального вреда оставляет без защиты другие социально уязвимые категории, например должников по ЖКХ или образовательным кредитам.

Исполнительский сбор: фискальная эффективность в ущерб справедливости

Новые положения, безусловно, усиливают фискальную функцию исполнительского сбора и могут краткосрочно пополнить бюджет. Однако основная проблема заключается в том, что исполнительский сбор превращается из инструмента, стимулирующего должника к исполнению решения суда, в гарантированный источник дохода бюджета, фактически формируемый за счет средств, предназначенных взыскателю.

Основная цель — пополнение бюджета — достигается путем переложения финансовой нагрузки с должника на взыскателя. Несмотря на сохранение изъятий для алиментов и возмещения вреда здоровью, остальные кредиторы оказываются в заведомо невыгодном положении. Это игнорирует принцип справедливости и нарушает баланс интересов участников исполнительного производства.

Ситуация с изменениями неимущественных требований также внушает серьезные опасения. Размер сбора за их неисполнение увеличен вдвое и для организаций может достигать 100 000 рублей, что зачастую несоразмерно допущенному нарушению.

В долгосрочной перспективе такой сугубо фискальный подход, не решающий системных проблем, может привести к подрыву доверия к институту принудительного исполнения и росту социальной напряженности.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

