Мифы о СНИЛС: правда о том, почему договора страхования с государством не существует

В эпоху всеобщей доступности юридической информации сформировался опасный феномен: чем легче найти ответ в интернете, тем агрессивнее искажается суть правовых норм. Одними из самых ярких и опасных фигур современного информационного пространства стали так называемые народные правоведы — люди без юридического образования, раздающие советы с уверенностью пророков.

Особенно популярной мишенью таких «консультантов» выступает пенсионное законодательство, а в частности — СНИЛС. Это классический образец жанра народного правоведения, построенный на непонимании правовой природы обязательного пенсионного страхования. Доверчивых граждан убеждают, будто СНИЛС подразумевает некий договор страхования, который можно истребовать через прокуратуру и Социальный фонд.

«Правоведы» предлагают запросить «полный договор страхования», чтобы выяснить: кто является страхователем, кто — выгодоприобретателем, на каких условиях заключен договор, каким кодом валюты оплачен, кто признается застрахованным лицом, какие страховые случаи в договоре прописаны, какие выплаты установлены по ним в случае смерти застрахованного, а также кто и в каком размере эти выплаты получает.

Граждан призывают очнуться и перестать лежать на печи: мол, Илья Муромец пролежал 33 года, а потом встал и победил.

Разбор типичных заблуждений об обязательном пенсионном страховании и СНИЛС

Первое, что бросается в глаза в рассуждениях «народных правоведов», — это подмена юридических понятий. Фраза «раз вас назвали застрахованным лицом, значит, был договор страхования» звучит логично только для человека, который никогда не открывал Федеральные законы «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» и «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

СНИЛС — это страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования. Он не является договором страхования и не заменяет его. Это просто учётный номер в пенсионной системе.

В обязательном пенсионном страховании договор в гражданско-правовом смысле не заключается. Страховые отношения возникают в силу закона, а не по соглашению сторон.

«Народные правоведы» не понимают или намеренно игнорируют разницу между обязательным и добровольным страхованием. Они предлагают запрашивать «полный договор страхования с указанием валюты», вероятно ожидая увидеть бланк с печатями и подписями обеих сторон. Но Социальный фонд не предоставит такой документ, потому что его физически не существует в природе.

Список вопросов, которые рекомендуют задавать подобные «эксперты» (страхователь, выгодоприобретатель, страховые случаи и т. п.), выглядит внушительно только для несведущих. На деле же он демонстрирует фундаментальное непонимание предмета.

Кто такой страхователь? Не глава города, как утверждают «пенсионные гуру», а работодатель по отношению к своим работникам либо сам гражданин. Глава администрации как руководитель органа местного самоуправления является страхователем для сотрудников администрации, но не для всех жителей населенного пункта. Утверждение об обратном противоречит закону.

Кто такой выгодоприобретатель? В системе пенсионного страхования — это сам застрахованный (при жизни) или его правопреемники (в случае смерти и при наличии пенсионных накоплений). Это не «тайна за семью печатями».

На каких условиях заключен договор? Никакой договор не заключался. Условия определяются императивными нормами закона.

Какими средствами оплачен договор? Работодатель платит страховые взносы в рублях, но это не «оплата договора страхования», а обязательный публичный платеж.

Какие страховые случаи и выплаты предусмотрены? Для пенсионного страхования страховые случаи — это достижение пенсионного возраста, инвалидность, потеря кормильца. Выплаты: страховая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

Почему советы «народных правоведов» — это не помощь, а дорога в никуда

Лжеправоведы играют на эмоциях: они внушают людям, что государство — это злой страховщик, обязанный выплачивать огромные суммы по договору страхования. Это порождает необоснованные иски, которые разбиваются о простой факт: СНИЛС — это регистрационный номер, а не гражданско-правовой договор.

В ответ на запросы в прокуратуру и Социальный фонд придет стандартное заключение: «Законодательством не предусмотрен данный документ».

Чем опасен такой подход? Пустой тратой времени. Граждане пишут запросы, получают отписки, обжалуют их — и все без какого-либо результата. А если «консультанты» продают подобные «методики» за деньги, это уже мошенничество.

Почему эти советы становятся популярными? Потому что они предлагают простую схему там, где существует сложная система. «Напишите запрос в прокуратуру, в Соцфонд» — такие действия создают иллюзию бурной деятельности. Граждане начинают чувствовать себя правдоискателями и борцами с системой. В этом контексте ссылка на Илью Муромца выглядит особенно цинично. Былинный герой встал на защиту Родины от реальных врагов. «Народные правоведы» же советуют направлять бесполезные запросы. Это не вставание с печи, а бег по замкнутому кругу отказов.

Безграмотность подобных «правоведов» опасна не столько неверными советами, сколько ложной надеждой. Правовая система устроена сложно, но она не является заговором. СНИЛС — это просто номер, а не страховой полис, предусматривающий выплаты при жизни.

Вставать с печи нужно не для того, чтобы требовать «полный договор страхования», а чтобы хотя бы прочитать официальный текст законов. Иначе граждане рискуют всю жизнь сражаться с ветряными мельницами, рассылая требования, составленные дилетантами.

Автор

Александр Кирпиков

руководитель центра Кирпиков и партнеры

