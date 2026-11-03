Бизнес защитили от фототроллей: массовые иски признаны злоупотреблением правом

Цифровизация делового оборота превратила фотографические произведения в один из самых востребованных, но одновременно и самых уязвимых объектов авторского права. Любая организация, размещающая на сайте каталог товаров или услуг, потенциально использует сотни, а то и тысячи изображений.
В связи с чем в России получил распространение фототроллинг — приобретение исключительных прав на фотографии с единственной целью: массовое предъявление претензий и исков о взыскании компенсаций, размер которых многократно превышает реальную рыночную стоимость использования снимков.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16.10.2026 по делу № А60-73924/2025, отменившее взыскание почти 1,3 млн рублей с ООО «Металлургическая компания «Звезда», стало знаковым событием в правоприменительной практике. Отменив решения нижестоящих инстанций, СИП не просто рассмотрел конкретный спор, а сформулировал важные правовые позиции о балансе между защитой исключительных прав и недопустимостью злоупотребления правом при массовых исках.
Это дело заслуживает глубокого анализа, поскольку затрагивает фундаментальные вопросы: где заканчивается добросовестная защита права и начинается извлечение прибыли из судебной системы?
Суть спора и позиции судебных инстанций
Фабула дела типична для споров из массовых исков. Правообладателем двух фотографий выступал предприниматель Степан Быков, получивший права от фотографа Эдуарда Жукова по договорам в 2014–2015 годах. В августе 2025 года права были переданы в доверительное управление Игорю Волкову, который в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружил, что спорные снимки неправомерно используются при предложении к продаже товаров на сайтах компании и потребовал компенсацию.
Компенсация рассчитывалась по подпункту 3 статьи 1301 ГК РФ — в двукратном размере стоимости права использования, определённой на основе лицензионных договоров, где стоимость права использования одного произведения составляла 100 000 рублей в год. Итоговая сумма (с умножением на срок незаконного использования и двукратный коэффициент) достигла 1 289 314 рублей.
Суд первой инстанции удовлетворил иск в полном объёме, взыскав заявленную истцом сумму. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменения, отклонив доводы ответчика о злоупотреблении правом указанием на то, что само по себе количество выявленных истцом правонарушений и инициированных судебных процессов не может являться достаточным основанием для вывода о злоупотреблении.
Однако СИП занял принципиально иную позицию. Проверив дело в кассационном порядке, суд установил, что нижестоящие инстанции не вынесли на обсуждение сторон обстоятельства, очевидно свидетельствующие о недобросовестном поведении истца, и тем самым нарушили нормы материального и процессуального права.
Ключевые правовые позиции СИП: значение для борьбы с фототроллингом
Массовость исков как обстоятельство, подлежащее оценке. Наиболее значимый вывод СИП состоит в том, что массовый характер обращений правообладателя в суды является одним из обстоятельств, подлежащих учёту при установлении цели взыскания денежных средств и предъявления исков.
Это принципиально меняет правоприменительный подход. Апелляция фактически исходила из того, что количество исков само по себе не свидетельствует о злоупотреблении, поскольку нарушения вызваны действиями третьих лиц. СИП же признал, что серийность исковой активности подлежит оценке в совокупности с иными обстоятельствами, а не сама по себе.
Распространение подходов о товарных знаках на фотографии. СИП распространил на сферу авторского права правовые позиции Обзора судебной практики по товарным знакам, утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023. В частности, он указал, что использование объектов авторских прав исключительно в целях взыскания компенсации в отсутствие реальной деятельности или при создании лишь видимости таковой также может быть признано недобросовестным поведением.
Иными словами, приобретение права исключительно ради последующего предъявления исков — без экономического интереса и намерения реально использовать объект — может быть квалифицировано как недобросовестное поведение. Тем самым устраняется существовавший пробел: фототроллинг близок к троллингу товарных знаков, а унификация подходов обеспечивает более последовательную защиту.
Оценка лицензионных договоров на предмет рыночности и мнимости. СИП обратил внимание на необходимость проверки лицензионных соглашений, представляемых истцом в обоснование стоимости права использования. Соглашения, заключённые на очевидно нерыночных условиях, когда встречные предоставления явно неэквивалентны, а также имеющие признаки мнимой сделки, не могут быть положены в основу расчёта стоимости права использования спорного произведения.
Это особенно актуально, поскольку в деле фигурировали договоры, где стоимость права использования одного изображения (100 000 рублей в год) многократно превышала стоимость услуг по его созданию: по договорам фотосъёмки было передано 257 фотографий общей стоимостью 20 000 рублей, что составляет около 78 рублей за одно фото. Разница более чем в тысячу раз явно свидетельствует о нерыночном характере лицензионных договоров. Это прямо бьёт по распространённой схеме, когда лицензионные договоры с завышенной ценой существуют лишь на бумаге для обоснования расчёта будущих исков.
Процессуальная льгота как инструмент недобросовестности. Один из выводов СИП касается использования налоговой льготы по уплате государственной пошлины. Волков И.К. имеет статус инвалида II группы и, следовательно, освобождён от уплаты госпошлины при цене иска до 1 000 000 рублей. При этом, как установил суд, правообладателем является Быков С.Н., который сам активно обращается в суды, а передача прав в доверительное управление Волкову вызвана «необходимостью осуществления претензионной и судебной работы». Представителем Волкова выступает ООО «Апроприатика», где Быков — генеральный директор и единственный учредитель.
СИП квалифицировал такую формальную (для вида) передачу исключительных прав на произведения в доверительное управление лицу, имеющему льготу по уплате государственной пошлины, как потенциальное злоупотребление правом, направленное на уклонение от уплаты соответствующей пошлины в федеральный бюджет. Это прямое указание на схему, при которой реальный бенефициар маскирует свою деятельность под деятельность социально уязвимого лица.
Суд подал важнейший сигнал: процессуальные льготы, предназначенные для социально незащищённых категорий граждан, не должны становиться инструментом оптимизации издержек профессиональных истцов.
Баланс интересов сторон и пределы защиты нарушенного права
Рассматриваемое дело обнажило фундаментальную проблему современного права интеллектуальной собственности: как обеспечить эффективную защиту прав авторов и правообладателей, не превращая судебную систему в инструмент извлечения сверхприбыли?
С одной стороны, исключительное право на фотографические произведения охраняется законом, и его нарушение влечёт ответственность. Правообладатель вправе требовать возмещения убытков или выплаты компенсации, в том числе в двукратном размере стоимости права использования. Суды первой и апелляционной инстанций формально действовали в рамках закона, установив факт нарушения и рассчитав компенсацию на основе представленных лицензионных договоров.
С другой стороны, СИП указал на необходимость оценки всей совокупности обстоятельств. Когда правообладатель или доверительный управляющий предъявляет сотни однотипных исков, при этом стоимость права использования по лицензионным договорам в тысячи раз превышает реальную стоимость создания фотографий, а для подачи исков привлекается лицо с льготой по госпошлине, — всё это в совокупности свидетельствует о том, что целью является не защита нарушенного права, а систематическое извлечение прибыли. Такое поведение выходит за рамки поведения, ожидаемого от правообладателя.
Прецедентное значение для правоприменительной практики
Значение постановления СИП выходит далеко за рамки одного дела.
Во-первых, оно подтверждает, что суд обязан по собственной инициативе выносить на обсуждение обстоятельства, очевидно свидетельствующие о злоупотреблении правом, даже если стороны на них не ссылались, что следует из разъяснений, содержащихся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
Во-вторых, СИП распространил на авторские права подходы, выработанные для товарных знаков, что создаёт единообразный стандарт оценки добросовестности правообладателей в сфере интеллектуальной собственности.
В-третьих, суд указал на необходимость проверки реальности исполнения лицензионных договоров: суды могут принимать во внимание не только сведения о перечислении лицензионного вознаграждения правообладателю, но и доказательства реального использования лицензиатами спорных фотографических произведений в сети «Интернет» на условиях договоров. Это создаёт дополнительный барьер для использования мнимых сделок в качестве основы расчёта компенсации.
В-четвёртых, постановление привлекает внимание к проблеме использования процессуальных льгот в коммерческих целях. Формальная передача прав лицу, имеющему льготу по госпошлине, для подачи исков в интересах реального бенефициара — это схема, которая наносит ущерб бюджету и дискредитирует саму идею социальной поддержки.
Защита творчества, а не извлечение прибыли
Постановление Суда по интеллектуальным правам по делу № А60-73924/2025 стало важным шагом к формированию сбалансированной судебной практики в сфере защиты интеллектуальных прав. Сформулированные в решении позиции создают правовую основу для эффективной борьбы с фототроллингом.
Судьи напомнили, что исключительное право не является безусловным основанием для взыскания любых сумм: его осуществление должно соответствовать принципам добросовестности и разумности. Массовые иски, нерыночные лицензионные договоры и использование процессуальных льгот в коммерческих целях в своей совокупности могут свидетельствовать о злоупотреблении правом.
Для бизнеса постановление — определённая защита: добросовестный предприниматель, допустивший техническое нарушение (например, из-за недосмотра контент-менеджера), получает шанс на соразмерную ответственность, а не на разорительную выплату по искусственно завышенной цене. Для правообладателей — предупреждение: реальная защита прав приветствуется, но превращение её в конвейер по извлечению прибыли будет пресекаться.
Постановление СИП — попытка вернуть авторскому праву его изначальную функцию: защиту творческого результата, а не извлечение прибыли. Последовательное применение сформулированных в нём позиций нижестоящими судами способно существенно изменить практику разрешения споров об авторских правах на фотографии и восстановить баланс интересов правообладателей и добросовестных участников гражданского оборота.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
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