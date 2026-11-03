Бизнес защитили от фототроллей: массовые иски признаны злоупотреблением правом

Ключевые правовые позиции СИП: значение для борьбы с фототроллингом

Массовость исков как обстоятельство, подлежащее оценке. Наиболее значимый вывод СИП состоит в том, что массовый характер обращений правообладателя в суды является одним из обстоятельств, подлежащих учёту при установлении цели взыскания денежных средств и предъявления исков.

Это принципиально меняет правоприменительный подход. Апелляция фактически исходила из того, что количество исков само по себе не свидетельствует о злоупотреблении, поскольку нарушения вызваны действиями третьих лиц. СИП же признал, что серийность исковой активности подлежит оценке в совокупности с иными обстоятельствами, а не сама по себе.

Распространение подходов о товарных знаках на фотографии. СИП распространил на сферу авторского права правовые позиции Обзора судебной практики по товарным знакам, утверждённого Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023. В частности, он указал, что использование объектов авторских прав исключительно в целях взыскания компенсации в отсутствие реальной деятельности или при создании лишь видимости таковой также может быть признано недобросовестным поведением.

Иными словами, приобретение права исключительно ради последующего предъявления исков — без экономического интереса и намерения реально использовать объект — может быть квалифицировано как недобросовестное поведение. Тем самым устраняется существовавший пробел: фототроллинг близок к троллингу товарных знаков, а унификация подходов обеспечивает более последовательную защиту.

Оценка лицензионных договоров на предмет рыночности и мнимости. СИП обратил внимание на необходимость проверки лицензионных соглашений, представляемых истцом в обоснование стоимости права использования. Соглашения, заключённые на очевидно нерыночных условиях, когда встречные предоставления явно неэквивалентны, а также имеющие признаки мнимой сделки, не могут быть положены в основу расчёта стоимости права использования спорного произведения.

Это особенно актуально, поскольку в деле фигурировали договоры, где стоимость права использования одного изображения (100 000 рублей в год) многократно превышала стоимость услуг по его созданию: по договорам фотосъёмки было передано 257 фотографий общей стоимостью 20 000 рублей, что составляет около 78 рублей за одно фото. Разница более чем в тысячу раз явно свидетельствует о нерыночном характере лицензионных договоров. Это прямо бьёт по распространённой схеме, когда лицензионные договоры с завышенной ценой существуют лишь на бумаге для обоснования расчёта будущих исков.

Процессуальная льгота как инструмент недобросовестности. Один из выводов СИП касается использования налоговой льготы по уплате государственной пошлины. Волков И.К. имеет статус инвалида II группы и, следовательно, освобождён от уплаты госпошлины при цене иска до 1 000 000 рублей. При этом, как установил суд, правообладателем является Быков С.Н., который сам активно обращается в суды, а передача прав в доверительное управление Волкову вызвана «необходимостью осуществления претензионной и судебной работы». Представителем Волкова выступает ООО «Апроприатика», где Быков — генеральный директор и единственный учредитель.

СИП квалифицировал такую формальную (для вида) передачу исключительных прав на произведения в доверительное управление лицу, имеющему льготу по уплате государственной пошлины, как потенциальное злоупотребление правом, направленное на уклонение от уплаты соответствующей пошлины в федеральный бюджет. Это прямое указание на схему, при которой реальный бенефициар маскирует свою деятельность под деятельность социально уязвимого лица.

Суд подал важнейший сигнал: процессуальные льготы, предназначенные для социально незащищённых категорий граждан, не должны становиться инструментом оптимизации издержек профессиональных истцов.