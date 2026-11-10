ФНС создаст реестр подставных налогоплательщиков: цели и риски для бизнеса

Правительство объявило о создании федерального реестра подставных налогоплательщиков для борьбы с распространёнными схемами уклонения от налогов, включая так называемую «схему с тёщей». На профессиональном сленге «схема с тёщей» — не сюжет семейной драмы, а давно существующая налоговая конструкция: предприниматель оформляет компанию или ИП на мать супруги или дальнего родственника для дробления бизнеса и сохранения права на льготные налоговые режимы. Теперь эта схема оказалась в центре внимания властей.
Как будет работать реестр подставных налогоплательщиков
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила ФНС и МВД усилить борьбу с налоговыми преступлениями. Одной из мер должен стать реестр подставных налогоплательщиков. Поводом для решения стал зафиксированный правоохранительными органами рост преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, — на 17% за первые полгода 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это максимальный прирост за последние двенадцать лет.
Новый реестр будет содержать информацию о подставных налогоплательщиках, что, по мнению авторов инициативы, повысит эффективность оперативно-разыскной деятельности в этой сфере. ФНС должна проработать вопрос о создании такого учёта, разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных подставными лицами, а также единый подход к выявлению признаков подделки счетов-фактур и налоговых деклараций. МВД поручено принимать исчерпывающие меры для установления имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего наложения ареста.
На первый взгляд, это стандартная цепочка «выявление — учёт — ответственность». Однако ключевым звеном остаётся исполнение. Вероятно, мер уголовного преследования уже недостаточно для эффективного противодействия уклонению от уплаты налогов. Суть реестра заключается в преобразовании данных в непрерывно накапливаемый реестр о подставных налогоплательщиках, что переводит налоговый контроль в режим, сходный с маркировкой.
Сможет ли алгоритм распознать намерение налогоплательщика
Самая главная проблема — юридическая размытость самого понятия «подставные лица». Согласно статье 173.1 Уголовного кодекса РФ, под подставными лицами понимаются:
учредители (участники) юридического лица, органы управления юридического лица, индивидуальные предприниматели, данные о которых были внесены в единый государственный реестр юридических лиц либо единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей путём введения в заблуждение либо без их ведома;
лица, являющиеся органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом;
лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, у которых отсутствует цель ведения предпринимательской деятельности.
Иными словами, чтобы признать человека подставным налогоплательщиком, нужно доказать его умысел. А это как раз то, что автоматизированные системы пока оценить не способны. Проблема обостряется на практике: реестр подставных налогоплательщиков, скорее всего, сделают закрытым. Узнать о попадании в него можно будет только из уведомления налоговой. Попасть туда легко, а исключиться из реестра будет крайне сложно.
Опасения вызывает и использование искусственного интеллекта: если алгоритмы начнут видеть признаки нарушений там, где их нет, в чёрном списке рискуют оказаться и добросовестные налогоплательщики. При публичном характере реестра важно дать возможность представить объяснения до включения в список или оперативно оспорить решение, иначе пострадает не только кошелёк, но и репутация.
Расширение уголовной ответственности за налоговые правонарушения
Важный институциональный фон — то, что российские законодатели в последние годы последовательно расширяют охват уголовной ответственности за нарушения в сфере предпринимательской деятельности. Традиционно нормы уголовного законодательства были нацелены на юридических лиц. Но в июне 2025 года был принят закон, распространивший уголовную ответственность и на фиктивную регистрацию индивидуальных предпринимателей.
Это показывает, что борьба со «схемой с тёщей» — не случайный эпизод, а системная борьба с уклонением от уплаты налогов с использованием подставных лиц. Создание реестра подставных налогоплательщиков, по сути, обеспечивает администрирование и нормализацию сдерживающего потенциала для подобных деяний: не дожидаясь возбуждения уголовного дела, налоговая служба может оказывать давление через маркировку в списке.
Но есть и более серьёзная проблема — теневой сектор, который работает полностью нелегально. Такие компании нигде не числятся, чеки не пробивают, налогов не платят, а выручку присваивают, создавая неравную конкуренцию для добросовестных предпринимателей. Рост налоговых преступлений обусловлен непростой экономической ситуацией и высоким налоговым бременем, а усиление контроля может обернуться закрытием части предприятий.
Проблемы создания реестра подставных налогоплательщиков
Создание реестра подставных налогоплательщиков отражает фундаментальную дилемму: как эффективно противодействовать уклонению от уплаты налогов. С технической точки зрения осуществимость такого списка не вызывает сомнений — налоговые органы располагают развитыми информационными системами, практически все сферы бизнеса оцифрованы. Но техническая осуществимость не равна институциональной обоснованности.
Во-первых, субъективность определения намерения делает почти неизбежными ошибки, особенно при использовании алгоритмов искусственного интеллекта. Во-вторых, если механизм исправления ошибок в закрытом списке будет отсутствовать, включение в него может стать клеймом. В-третьих, новый реестр с последующей уголовной ответственностью может привести к избыточному давлению на бизнес и дальнейшему уходу предпринимателей в тень.
Объявляя недобросовестных предпринимателей врагами, государство обязано доказать, что действительно выявляет реальных правонарушителей. В условиях экономической турбулентности и стремительного развития технологического прогресса эта инициатива отражает как стремление властей бороться с уклонением от налогов, так и риск ошибочно причислить добросовестный бизнес к нарушителям. Главная проблема не в том, можно ли составить такой список, а в том, удастся ли соблюсти баланс между точечными мерами и защитой законопослушных предпринимателей.
Автор
Александр Кирпиков
руководитель центра Кирпиков и партнеры
Больше полезных материалов — на telegram-канале https://telegram.me/kirpikovru