ФНС создаст реестр подставных налогоплательщиков: цели и риски для бизнеса

Как будет работать реестр подставных налогоплательщиков

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поручила ФНС и МВД усилить борьбу с налоговыми преступлениями. Одной из мер должен стать реестр подставных налогоплательщиков. Поводом для решения стал зафиксированный правоохранительными органами рост преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, — на 17% за первые полгода 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Это максимальный прирост за последние двенадцать лет.

Новый реестр будет содержать информацию о подставных налогоплательщиках, что, по мнению авторов инициативы, повысит эффективность оперативно-разыскной деятельности в этой сфере. ФНС должна проработать вопрос о создании такого учёта, разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных подставными лицами, а также единый подход к выявлению признаков подделки счетов-фактур и налоговых деклараций. МВД поручено принимать исчерпывающие меры для установления имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего наложения ареста.

На первый взгляд, это стандартная цепочка «выявление — учёт — ответственность». Однако ключевым звеном остаётся исполнение. Вероятно, мер уголовного преследования уже недостаточно для эффективного противодействия уклонению от уплаты налогов. Суть реестра заключается в преобразовании данных в непрерывно накапливаемый реестр о подставных налогоплательщиках, что переводит налоговый контроль в режим, сходный с маркировкой.