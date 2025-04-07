Как на практике применять трехлетнюю льготу ЛДВ

Еще несколько лет назад, если бы вы не предпринимали никаких действий, то никакой льготы вы бы и не получили. Сейчас ситуация стала чуть проще, но все равно всё зависит от брокера. Дело в том, что универсальных правил, которых должны придерживаться все брокеры, не существует.
Как брокеры применяют ЛДВ
Я опросил несколько брокеров, чтобы узнать, как у них можно воспользоваться трехлетней льготой:
Т-Банк — ЛДВ применяется автоматически
Сбер — ЛДВ применяется автоматически. Однако менеджер сообщил, что использовать деньги от продажи нужно не ранее 3 рабочих дней со дня продажи, чтобы система посчитала льготу корректно
ВТБ — ЛДВ применяется автоматически
МКБ — процесс может отличаться и зависит от инструмента. Стоит уточнять отдельно для той ценной бумаги, по которой хотите получить ЛДВ
БКС — нужно подписать заявление в офисе БКС до 20 января следующего года
Как вы видите, варианты очень разные, более того они иногда меняются. Поэтому нелишним будет самостоятельно отслеживать срок владения бумагами и уточнять у брокера, как применить ЛДВ в том году, когда запланируете продажу.
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