Как на практике применять трехлетнюю льготу ЛДВ

Многие слышали про вычет/льготу по долгосрочному владению, она же трехлетняя льгота или ЛДВ. Смысл в двух словах состоит в том, что если вы держите ценную бумагу более 3 лет, то при продаже можете не платить налог. Но много ли кто знает, как ей действительно воспользоваться на практике? Что для этого нужно сделать?

Еще несколько лет назад, если бы вы не предпринимали никаких действий, то никакой льготы вы бы и не получили. Сейчас ситуация стала чуть проще, но все равно всё зависит от брокера. Дело в том, что универсальных правил, которых должны придерживаться все брокеры, не существует.

Как брокеры применяют ЛДВ

Я опросил несколько брокеров, чтобы узнать, как у них можно воспользоваться трехлетней льготой:

Т-Банк — ЛДВ применяется автоматически Сбер — ЛДВ применяется автоматически. Однако менеджер сообщил, что использовать деньги от продажи нужно не ранее 3 рабочих дней со дня продажи, чтобы система посчитала льготу корректно ВТБ — ЛДВ применяется автоматически МКБ — процесс может отличаться и зависит от инструмента. Стоит уточнять отдельно для той ценной бумаги, по которой хотите получить ЛДВ БКС — нужно подписать заявление в офисе БКС до 20 января следующего года

Как вы видите, варианты очень разные, более того они иногда меняются. Поэтому нелишним будет самостоятельно отслеживать срок владения бумагами и уточнять у брокера, как применить ЛДВ в том году, когда запланируете продажу.