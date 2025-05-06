Стейблкоины. Как получать долларовую доходность без просадок

У меня есть много клиентов, кто пользуется стейблкоинами, но мало кто знает, что их можно не просто хранить, но и получать по ним проценты. Здесь не будет запредельной доходности, но долларовые ставки будут лучше, чем в любом банке.

Помимо наиболее известных криптовалют — биткоина, эфира — которые могут падать на десятки процентов, есть совсем другой класс — стейблкоины. Это криптовалюты, за счет своего обеспечения привязанные к доллару США 1:1.

Их удобнее использовать для хранения резерва, переводов, поскольку курс не скачет, как дикий мустанг. Самые крупные стейблкоины — USDT и USDC. Их суммарная капитализация приближается к $200 млрд.

У меня есть много клиентов, кто пользуется стейблкоинами, но мало кто знает, что их можно не просто хранить, но и получать по ним проценты. Здесь не будет запредельной доходности, но долларовые ставки будут лучше, чем в любом банке. Посмотрите сами, это пример предложений с биржи Bybit:

Конечно, тут есть свои особенности и тонкости, и получать 12% получится не всегда, но возможности все равно очень интересные, как для хранения резервных USDT, так и для консервативной части криптопортфеля. Таких ставок по долларам в обычных банках вы не найдете.

А варианты стратегий для биткоина, эфира и других криптовалют со сниженным риском я по шагам разбираю на этой неделе.

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