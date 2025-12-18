Как повысить стабильность облигаций в вашем портфеле

Облигации — это защитный инструмент, именно их задача — обеспечивать надежность и стабильность портфеля. Однако порой бывает, что даже большое количество облигаций от разных эмитентов ведут себя одинаково и все вместе ощутимо проседают. Что делать, чтобы снизить этот риск?

Облигации — это защитный инструмент, именно их задача — обеспечивать надежность и стабильность портфеля.

Однако порой бывает, что даже большое количество облигаций от разных эмитентов ведут себя одинаково и все вместе ощутимо проседают. Что делать, чтобы снизить этот риск?

Важно качественно диверсифицироваться, выбирая не только бумаги разных эмитентов, но и разные типы облигаций, которые принципиально иначе устроены. Давайте их разберем.

1. ОФЗ

Государственные облигации — самые надежные в стране, и в период облигационного роста приносят самую высокую доходность. Их явно стоит добавить в портфель.

Однако в случае потрясений они могут довольно сильно проседать, поэтому можно регулировать риски и потенциальную доходность, добавляя отдельно краткосрочные и долгосрочные ОФЗ.

2. Корпоративные облигации

Российские корпоративные облигации в среднем более краткосрочные, чем ОФЗ. Из-за этого они меньше проседают и не так подвержены риску процентной ставки. Они также достойны добавления в портфель из-за более спокойного и ровного поведения.

Среди корпоративных облигаций также есть интересные варинты оптимизации, ведь здесь мы можем регулировать надежность эмитентов, стараясь найти золотую середину между повышенной доходностью и рисками.

3. Флоатеры

Это облигации, чья доходность купонов подстраивается под изменяющиеся условия, в основном при изменении ставки ЦБ.

Обычные облигации имеют фиксированные купоны и проседают в цене, когда растет ставка ЦБ. Флоатеры, наоборот, в этой ситуации только выигрывают, поскольку доходность их купонов вырастает.

4. Инфляционные облигации

Инфляционные облигации (линкеры) тоже адаптируются под изменения. Они увеличивают само тело на размер инфляции + выплачивают купоны.

Линкеры — это специальный вид ОФЗ, а флоатеры бывают как государственными, так и корпоративными. Такие необычные виды облигаций повышают стабильность портфеля, поскольку ведут себя иначе, нежели классические облигации.

5. Фонды денежного рынка

Все выше рассмотренные виды облигаций порой снижаются, попадают в просадки, медленно растут и т.д. Поэтому в сбалансированном портфеле найдется место и фондам денежного рынка. Они просто прут вверх по прямой без снижений, что бы ни происходило. Это максимально спокойная облигационная часть, которую вы можете продать в любой момент без риска просадки.

Как легко включить это всё в портфель

Добавлять все эти виды облигаций, подбирая и анализируя, регулярно контролируя отдельные бумаги — кропотливая и ненужная работа, ведь есть облигационные фонды, которые гораздо проще добавить в портфель. Достаточно один раз их качественно выбрать, а дальше они сами будут выполнять всю необходимую вам работу.

На этой неделе в Телеграм канале https://t.me/glavinvest мы подробнее рассмотрим их подробнее и выберем конкретные инструменты, через которые их выгоднее всего покупать.