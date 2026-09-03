Цифровой рубль с 1 сентября: чего действительно стоит опасаться?

💰 Цифровой рубль — это не просто ещё один способ безналичной оплаты



Деньги на обычной карте находятся в коммерческом банке. А цифровые рубли будут храниться в кошельке непосредственно на платформе Банка России. Банк становится лишь интерфейсом, через который мы получаем к этому кошельку доступ.



Причём кошелёк один — зайти в него можно будет через приложения разных банков.



📅 1 сентября никого насильно переводить на цифровые рубли не будут



Начинается прежде всего масштабирование инфраструктуры: крупнейшие банки и крупные торговые компании должны научиться с ними работать. Затем процесс продолжится в 2027–2028 годах.



Открытие кошелька для граждан добровольное. Наличные не отменяются, обычные счета и карты тоже остаются.



🏦 Хранить сбережения в цифровых рублях особого смысла нет



Процентов на остаток не будет. Вклад в цифровых рублях открыть нельзя, кредит получить тоже нельзя.



То есть это именно средство платежа, а не инструмент накопления.



Зато для бизнеса появляется серьёзный плюс — гораздо более дешёвый приём платежей. И вот здесь возникает конфликт интересов с банками: часть денег может уйти с банковских счетов на платформу ЦБ, а банки потеряют часть доходов от платежей и эквайринга.



Но самое интересное совсем не это.



🎨 Главная особенность цифрового рубля — возможность программировать деньги



С помощью смарт-контрактов платеж можно автоматически проводить только при выполнении определённых условий.



А так называемые «окрашенные» деньги позволяют задать им конкретное назначение: например, бюджетные средства можно сделать доступными только для определённых расходов.



И вот здесь проходит граница между реальностью и популярными страшилками.



Сегодня никто не вводит для личных цифровых рублей граждан запрет «на алкоголь», «на поездки за границу» или какой-нибудь срок годности.



Но технически сама инфраструктура позволяет создавать подобные ограничения.



Именно поэтому главный вопрос цифрового рубля — не в том, что с ним произойдёт 1 сентября 2026 года. Сейчас для обычного человека это скорее ещё один способ оплаты, причём без процентов и особых бонусов. Поэтому бежать открывать цифровой кошелёк особого смысла я пока не вижу.



Гораздо интереснее другое: во что превратятся программируемые государственные деньги через 5–10 лет?



Вот за этим действительно стоит внимательно следить.



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