Милая беседа или допрос?

🛃Допрос в налоговой — всегда волнительное событие. Этот пост расскажет о существенных моментах, которые стоит учесть при прохождении допроса. Налоговый орган вызывает на допрос повесткой или уведомлением. В документе обязательно указываются: компания, вид проверки и причина вызова вас в качестве свидетеля.

Однажды я общалась с бухгалтером компании, которая хотела возместить НДС в размере 1500 рублей. Она возмущалась, почему её вызывают на допрос. Я объяснила, что протокол допроса — это официальный документ, в котором фиксируются показания свидетеля. Вопросы будут касаться фактов хозяйственной деятельности компании, а не личных предпочтений бухгалтера.

Важно чётко сформулировать свою позицию и подготовиться к допросу, учитывая специфику проверяемой организации или факта хозяйственной жизни (сделка, событие или операция).

Меня, как налогового инспектора, однажды вызвали в правоохранительные органы в качестве свидетеля по делу проверяемой мной компании. Хотя ко мне лично претензий не было, правоохранители собирали доказательства в рамках своих полномочий. Я пошла на допрос с чёткой позицией и понимала, какие ответы могут быть неверно истолкованы. Я предоставила развёрнутые ответы, исключающие двусмысленную интерпретацию. Перед подписанием протокола обязательно прочитайте его внимательно. Если есть замечания или исправления, отредактируйте ответы или внесите их в протокол. В моём случае мои ответы не были отражены в протоколе, и я настояла на том, чтобы все мои ответы были записаны дословно.

❗Не спешите подписывать протокол, не прочитав его. Обязательно возьмите копию протокола допроса!

💯Этот документ может и должен быть полезен для вас!