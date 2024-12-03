Взыскание задолженности с ООО: как действовать, чтобы увеличить шансы на реальное получение денег

Для того, чтобы взыскание задолженности с ООО прошло успешно, нужно тщательно подойти к подготовке этого процесса. Проанализировать ситуацию, собрать необходимые доказательства и выработать оптимальную стратегию, чтобы свести к минимуму риски неблагоприятного исхода дела.

Этап подготовки можно разделить на несколько подэтапов.

1. Оценка финансового состояние должника

Перед началом работы с непогашенной задолженностью стоит определить, платежеспособен ли должник. Это позволит оценить перспективы взыскания и понять, необходимо ли прибегать к мерам по обеспечению исполнения обязательств.

2. Сбор доказательной базы

Чтобы взыскать долг, нужно подтвердить, что он есть. Полный комплект документов, подтверждающий наличие дебиторской задолженности, необходим, если дело дойдет до суда. В пакет таких документов могут войти:

договор;

документы, подтверждающие выполнение обязательств с вашей стороны (акты, счета-фактуры, накладные и пр.)

акты сверок, письма о признании долга и пр.;

переписка с должником;

и любые другие документы. 3. Анализ перспектив банкротства

Собрав необходимые документы и сведения о должнике, нужно определить наилучшую стратегию взыскания долга и снизить риски неудачного исхода дела.

Стоит проверить, не истек ли срок исковой давности, какова подсудность возможного искового заявления, можно ли применить обеспечительные меры к должнику и насколько велика вероятность его банкротства. Также стоит уточнить, есть ли основания для привлечения к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих задолжавшее ООО.