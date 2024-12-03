Договор поставки для ООО: что предусмотреть и как минимизировать риски

С договорами поставки в своей деятельности сталкивается большинство организаций, в том числе и ООО, которые покупают или продают какие-либо товары. Грамотно составленный договор поставки регулирует отношения между поставщиком и покупателем, определяет права и обязанности сторон, а также устанавливает механизмы защиты их интересов. В то же время неправильно составленный договор может привести к серьезным финансовым потерям и юридическим проблемам.

Однако рекомендуем фиксировать договоренности письменно, иначе в спорных ситуациях компании будет сложно доказать свою правоту и взыскать с контрагента штрафные санкции при нарушении договоренностей.

Закон не запрещает юридическим лицам сотрудничать без оформления соглашения — это не будет основанием для признания сделки недействительной или незаключенной. Ведь факт поставки подтверждается универсальными передаточными документами (УПД) или товарными накладными.

Любые договоры между компаниями должны заключаться в письменной форме. Однако нередко владельцы бизнеса задают вопрос: “Допускается ли поставка без договора?”. Например, если товар приобретается разово.

Что должно быть в договоре поставки

Условия договора поставки делятся на существенные — те, без согласования которых договор не считается заключенным, и несущественные — такие, которые стороны определяют по своему усмотрению. Существенным будет только предмет договора. Тем не менее, стоит предусмотреть и другие условия, чтобы минимизировать риски.

Предмет договора

Предмет договора — это то, ради чего он заключается, то есть должны быть определенные товары, их наименование, количество, ассортимент. Важно максимально точно описать товар: если договор не позволяет определить, что именно поставщик обязуется передать, то соглашение считается незаключенным.

Цена и порядок расчетов

Стоимость товара может быть указана как в самом договоре, так и в приложениях к нему (например, в спецификациях). Такой порядок удобен, когда товар поставляется несколькими партиями. Также необходимо прописать порядок расчетов: будут ли они производиться в виде предоплаты или после получения товара, полностью или частями? Имеет значение и то, в каких днях исчисляется срок оплаты — в календарных или рабочих.

Сроки поставки

Сроки поставки могут определяться в виде точной даты или периода времени, когда товар должен быть доставлен покупателю. Например: ”товар поставляется в течение 7 дней со дня получения поставщиком оплаты”.

Качество товара

Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным стандартам. Если стандарты не указаны в договоре, то товар считается соответствующим обычным требованиям к качеству аналогичных товаров. Можно включить в договор гарантии производителя и процедуры проверки качества товара. Например, покупатель имеет право провести экспертизу качества товара в течение определенного срока после его получения.

Поставка и приемка товара

Место передачи товара должно быть четко определено. Это может быть склад поставщика, покупателя или иной пункт. Важно также указать документы, которые будут фиксировать факт передачи товара (товарные накладные, Товарно-транспортные накладные (ТТН), УПД или акты приема-передачи). Определите в договоре, в какие сроки покупатель принимает товар, проверяет его по качеству, количеству и может предъявить свои претензии. Какие-то недостатки возможно выявить сразу, другие — только в ходе эксплуатации. Стоит предусмотреть эти моменты в договоре.

Переход риска случайного повреждения товара

В процессе доставки товар может быть поврежден. Чтобы исключить спорные ситуации, стоит предусмотреть в договоре момент, в который риск случайной гибели или повреждения товара переходит к покупателю. Например, после передачи продукции перевозчику.

Ответственность сторон

Необходимо установить ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств. Это могут быть штрафы, пени или компенсация убытков. Например, за просрочку поставки товара может быть установлена неустойка (пеня) в размере 0,1% от стоимости товара за каждый день просрочки.

Порядок разрешения споров

Заранее продумайте, в каком порядке будут разрешаться спорные ситуации. Определите срок ответа на претензии, по истечении которого сторона может обращаться в суд. Стоит предусмотреть и порядок направления претензии, например, допускается ли использовать электронную почту. Также следует указать место рассмотрения спора. Стороны могут выбрать конкретный арбитражный суд, в который будут обращаться с иском: например, Арбитражный суд Алтайского края.

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