Госпошлина: изменения с 2025 года

Как изменятся госпошлины за действия с недвижимостью с 1 января 2025 года

Как изменятся госпошлины за действия с недвижимостью с 1 января 2025 года

✅ С 1 января 2025 года госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав и ипотеки при сделках с недвижимостью вырастет. Фиксированные размеры госпошлин повышаются вдвое для физлиц — до 4000 рублей и организаций — до 44 000 рублей.

Для физических лиц:

🔹Если кадастровая стоимость объекта не определена или не превышает 20 000 000 ₽, размер пошлины составит 4000 ₽;

🔹Если кадастровая стоимость больше 20 000 000 ₽, размер пошлины составит 0,02% кадастровой стоимости на дату обращения, но не менее 0,02% договорной стоимости объекта и не более 500 000 ₽.

Госпошлина за регистрацию права собственности на земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства составит 700 ₽ вместо 350 ₽.

Для юридических лиц:

🔹 Если кадастровая стоимость объекта не определена или не превышает 22 000 000 ₽, размер пошлины составит 44000 ₽;

🔹 Если кадастровая стоимость больше 22 000 000 ₽, размер пошлины составит 0,2% кадастровой стоимости на дату обращения, но не менее 0,2% договорной стоимости объекта и не более 1 000 000 ₽.

Если вы планировали, например, выделить доли детям в квартире, подарить квартиру или провести другие регистрационные действия с недвижимостью, лучше сделать это в текущем году, пока не повысилась государственная пошлина.

✅ С 01 января 2025 года в соответствии с ФЗ "О государственной регистрации недвижимости» и Налогового кодекса РФ в случае оплаты госпошлины в двойном размере регистрация будет производиться в срок НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО рабочего дня, следующего за днем приема документов.

Например, с учетом выросших пошлин стоимость ускоренной регистрации права собственности для физического лица по одному объекту до 20 млн.р. составит 4 000 р. (не включая 4 000 р. госпошлины).