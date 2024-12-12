Маткапитал-2025: как потратить 894 тыс ₽. на улучшение жилищных условий

С 1 февраля 2025 года размер маткапитала вырастет на 7,3%, примерно на такой же показатель он был проиндексирован в 2024 году.

До 1 февраля 2025 года размер маткапитала составляет:

🔹 631 тыс. руб. — на первого ребенка;

🔹 833 тыс. руб. — на второго ребенка;

🔹 202,6 тыс. руб., если ранее семья получала выплату на первенца.

После 1 февраля 2025 года размер маткапитала составит:

🔹 676,3 тыс. руб. на первого ребенка;

🔹 893,8 тыс. руб. на второго ребенка;

🔹 217,4 тыс. руб., если ранее семья получала выплату на первенца.

Согласно ныне действующему закону, маткапитал предоставляется до конца 2026 года. В декабре правительство предложило продлить программу до 31 декабря 2030 года.

С 2020 года действует беззаявительный порядок оформления маткапитала. Сертификат приходит в личный кабинет на портале госуслуг автоматически в течение пяти дней после регистрации ребенка в органе ЗАГС. Если учетной записи на портале нет, то можно получить бумажную версию сертификата через МФЦ.

Самые популярные направления использования маткапитала

Покупка жилья и ипотека

Средства маткапитала можно использовать при покупке квартиры или дома за свои деньги или в ипотеку. Обычно сертификат направляют на погашение основного долга жилищного кредита, рефинансирование или первоначальный взнос.

Маткапитал можно использовать и при участии в льготных ипотечных программах - дальневосточной, сельской, семейной, военной.

Строительство и реконструкция дома

Сертификат можно потратить на реконструкцию и строительство загородного дома, в том числе с привлечением кредита. С 2020 года за счет этих средств семья может построить жилье не только на участке для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), но и дом на садовом участке. Кроме того, средства маткапитала можно направить на реконструкцию жилого дома на садовом участке либо компенсировать затраты на его строительство (реконструкцию).

Средства маткапитала можно направить на покупку жилого дома, но не земли. Купить участок на материнский капитал нельзя. Также нельзя использовать маткапитал при покупке апартаментов. Невозможно использовать средства маткапитала и на ремонт квартиры или дома.

❗Необходимо доказать пригодность жилья

С 1 января 2025 к заявлению на распоряжение материнским капиталом на покупку дома, его части или таунхауса нужно приложить заключение о его соответствии требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и пригодности для проживания.

Если заключения, которое подтверждает, что жилье пригодно для проживания, а также соответствует требованиям, которые предъявляются к жилому помещению, не будет, то в маткапитале будет отказано.

Принимать решение и выдавать заключение будет межведомственная комиссия по оценке жилых помещений.