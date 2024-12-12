Льготные ипотечные программы 2025

Какие льготные ипотечные программы действуют в 2025 году❓
Семейная ипотека — государственная программа, которая позволяет оформить или рефинансировать ипотеку по льготной ставке. На дату заключения кредитного договора важен возраст детей.
Получить кредит по ставке до 6% годовых могут родители, у которых:
🔹есть ребенок в возрасте до 6 лет включительно;
🔹есть ребенок с инвалидностью;
🔹есть двое и более несовершеннолетних детей— с учетом установленных ограничений.
❗ Если есть двое несовершеннолетних детей, но нет детей до 6 лет или детей с инвалидностью можно приобрести жилье только на территории 35 регионов, где низкий объем строительства или утверждена индивидуальная программа развития.
Условия программы не отличаются для родителей усыновленных (удочеренных) детей.
✔️ Первоначальный взнос — от 20%.
✔️ Максимальный размер кредита: 12 млн рублей — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 млн рублей — для других регионов.
✔️ Можно оформить только один кредит по этой программе.
ИТ-ипотека со ставкой до 6% годовых. Стать участником программы может гражданин России в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России. Также компания должна пользоваться налоговой льготой — применять пониженный тариф по страховым взносам.
с 1 августа 2024 года поменялись условия по льготной госпрограмме. Правительство продлило действие льготы до 2030 года, сделав акцент на поддержке специалистов в регионах.
В каких регионах действует (покупка недвижимости и место работы):
✔ во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.
Размер льготного кредита.
✔ до 9 млн рублей во всех регионах.
Уровень зарплаты до вычета НДФЛ
✔от 150 тыс. рублей для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных
✔ 90 тыс. рублей. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста
Сельская ипотека со ставкой до 3% годовых. Позволяет построить или купить жилой дом или квартиру в малоэтажном доме на сельских территориях. Сельскую ипотеку может взять любой гражданин Российской Федерации, который живет в сельской местности или планирует переехать. Возраст заёмщика — от 21 года до 75 лет. Также учитывается размер официального заработка и кредитная история.
Дальневосточная и арктическая ипотека со ставкой до 2% годовых.
Воспользоваться программой могут:
1️⃣ молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет (включительно),
2️⃣ граждане, которым не исполнилось 36 лет с детьми в возрасте до 18 лет (включительно),
3️⃣ участники программы «Дальневосточный или арктический гектар»,
4️⃣ граждане, которые переехали в регионы ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.
5️⃣ работники государственной или муниципальной медицинской организации на территории ДФО и арктических регионов,
6️⃣ педагоги в государственной или муниципальной образовательной организации на территории ДФО и арктических регионов,
7️⃣ вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальнего Востока и Арктики,
8️⃣работники предприятий ОПК на территории Дальнего Востока и Арктики,
9️⃣ участники специальной военной операции и члены их семей.
К последним семи категориям граждан не применяются требования относительно возраста и семейного положения.
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