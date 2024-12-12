Льготные ипотечные программы 2025

Условия льготных ипотечных программ в 2025 году.

Какие льготные ипотечные программы действуют в 2025 году❓

Семейная ипотека — государственная программа, которая позволяет оформить или рефинансировать ипотеку по льготной ставке. На дату заключения кредитного договора важен возраст детей.

Получить кредит по ставке до 6% годовых могут родители, у которых:

🔹есть ребенок в возрасте до 6 лет включительно;

🔹есть ребенок с инвалидностью;

🔹есть двое и более несовершеннолетних детей— с учетом установленных ограничений.

❗ Если есть двое несовершеннолетних детей, но нет детей до 6 лет или детей с инвалидностью можно приобрести жилье только на территории 35 регионов, где низкий объем строительства или утверждена индивидуальная программа развития.

Условия программы не отличаются для родителей усыновленных (удочеренных) детей.

✔️ Первоначальный взнос — от 20%.

✔️ Максимальный размер кредита: 12 млн рублей — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, 6 млн рублей — для других регионов.

✔️ Можно оформить только один кредит по этой программе.

ИТ-ипотека со ставкой до 6% годовых. Стать участником программы может гражданин России в возрасте до 50 лет, трудоустроенный в компании, которая работает в сфере информационных технологий и аккредитована Минцифры России. Также компания должна пользоваться налоговой льготой — применять пониженный тариф по страховым взносам.

с 1 августа 2024 года поменялись условия по льготной госпрограмме. Правительство продлило действие льготы до 2030 года, сделав акцент на поддержке специалистов в регионах.

В каких регионах действует (покупка недвижимости и место работы):

✔ во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.

Размер льготного кредита.

✔ до 9 млн рублей во всех регионах.

Уровень зарплаты до вычета НДФЛ

✔от 150 тыс. рублей для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных

✔ 90 тыс. рублей. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста

Сельская ипотека со ставкой до 3% годовых. Позволяет построить или купить жилой дом или квартиру в малоэтажном доме на сельских территориях. Сельскую ипотеку может взять любой гражданин Российской Федерации, который живет в сельской местности или планирует переехать. Возраст заёмщика — от 21 года до 75 лет. Также учитывается размер официального заработка и кредитная история.

Дальневосточная и арктическая ипотека со ставкой до 2% годовых.

Воспользоваться программой могут:

1️⃣ молодые семьи, в которых оба супруга в возрасте до 35 лет (включительно),

2️⃣ граждане, которым не исполнилось 36 лет с детьми в возрасте до 18 лет (включительно),

3️⃣ участники программы «Дальневосточный или арктический гектар»,

4️⃣ граждане, которые переехали в регионы ДФО в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

5️⃣ работники государственной или муниципальной медицинской организации на территории ДФО и арктических регионов,

6️⃣ педагоги в государственной или муниципальной образовательной организации на территории ДФО и арктических регионов,

7️⃣ вынужденные переселенцы с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальнего Востока и Арктики,

8️⃣работники предприятий ОПК на территории Дальнего Востока и Арктики,

9️⃣ участники специальной военной операции и члены их семей.

К последним семи категориям граждан не применяются требования относительно возраста и семейного положения.