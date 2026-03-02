🔑 Получили ключи от квартиры в 🏗 новостройке: что дальше?
Пошаговая инструкция, чтобы не потерять деньги, время и нервы.
Застройщик пригласил вас на передачу квартиры — поздравляю! Но между «получил ключи» и «живу счастливо» есть несколько обязательных шагов. Сохраняйте чек-лист 👇
1️⃣ Приемка квартиры — не спешим подписывать акт
Ваша главная задача — внимательно осмотреть квартиру до подписания акта приема-передачи. Возьмите специалиста по приемке.
Он проверит:
• геометрию стен и полов
• работу вентиляции
• электрику и сантехнику
• окна, двери, остекление
• теплопотери и скрытые дефекты
Стоимость услуги небольшая, а сэкономить может сотни тысяч.
✅ Если всё в порядке — подписываете акт и получаете ключи.
✍️ Если есть несущественные недостатки — фиксируете их в акте.
❌ Если выявлены серьезные дефекты — составляете перечень в присутствии представителя застройщика.
По закону у него есть до 60 дней на устранение. Не подписывайте документы «на эмоциях».
2️⃣ Оценка квартиры для банка (если ипотека)
Если квартира куплена в ипотеку — банку потребуется:
🔹Отчет об оценке от аккредитованной компании
🔹Страховой полис на квартиру
Оценку можно заказать в день приемки.
Страхование — обязательное условие по закону об ипотеке. Без полиса банк вправе начислить штраф или повысить ставку. Оформляется онлайн — без поездок в офис.
3️⃣ Какие документы нужно передать в банк
После получения документов подготовьте:
• Копию акта приема-передачи
• Отчет об оценке
• Страховой полис
• Выписку из ЕГРН
⚠️ В кредитном договоре указан срок передачи документов (чаще всего до 6 месяцев). Нарушение сроков может привести к штрафам.
4️⃣ Регистрация права собственности
Без регистрации вы формально ещё не полноценный собственник.
С марта 2025 года застройщик обязан самостоятельно подать документы на регистрацию права в течение 30 дней.
Но при желании можно ускорить процесс через:
• МФЦ
• нотариуса
• онлайн через Госуслуги
После получения выписки обязательно уведомите банк.
5️⃣ Налоговый вычет — верните до 650 000 ₽
С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ.
А это значит: сумма возврата напрямую зависит от вашей налоговой ставки.
Если ваша ставка НДФЛ 13%, то:
До 260 000 ₽ — имущественный вычет (13% от стоимости жилья, максимум с 2 млн ₽)
До 390 000 ₽ — вычет с процентов по ипотеке (13% с 3 млн ₽)
Итого — до 650 000 ₽ на человека.
Если квартира куплена в браке — каждый супруг имеет право на вычет. Семья может вернуть до 1,3 млн ₽.
Если ставка выше (15% и более), сумма возврата будет больше, потому что налог возвращается по вашей фактической ставке.
❗️Важно: имущественный вычет предоставляется один раз в жизни.
