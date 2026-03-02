КПП Аналитик 1С моб
Имущественный вычет

🔑 Получили ключи от квартиры в 🏗 новостройке: что дальше?

Пошаговая инструкция, чтобы не потерять деньги, время и нервы.

Застройщик пригласил вас на передачу квартиры — поздравляю! Но между «получил ключи» и «живу счастливо» есть несколько обязательных шагов. Сохраняйте чек-лист 👇

1️⃣ Приемка квартиры — не спешим подписывать акт

Ваша главная задача — внимательно осмотреть квартиру до подписания акта приема-передачи. Возьмите специалиста по приемке.

Он проверит:

• геометрию стен и полов

• работу вентиляции

• электрику и сантехнику

• окна, двери, остекление

• теплопотери и скрытые дефекты

Стоимость услуги небольшая, а сэкономить может сотни тысяч.

✅ Если всё в порядке — подписываете акт и получаете ключи.

✍️ Если есть несущественные недостатки — фиксируете их в акте.

❌ Если выявлены серьезные дефекты — составляете перечень в присутствии представителя застройщика.

По закону у него есть до 60 дней на устранение. Не подписывайте документы «на эмоциях».

2️⃣ Оценка квартиры для банка (если ипотека)

Если квартира куплена в ипотеку — банку потребуется:

🔹Отчет об оценке от аккредитованной компании

🔹Страховой полис на квартиру

Оценку можно заказать в день приемки.

Страхование — обязательное условие по закону об ипотеке. Без полиса банк вправе начислить штраф или повысить ставку. Оформляется онлайн — без поездок в офис.

3️⃣ Какие документы нужно передать в банк

После получения документов подготовьте:

• Копию акта приема-передачи

• Отчет об оценке

• Страховой полис

• Выписку из ЕГРН

⚠️ В кредитном договоре указан срок передачи документов (чаще всего до 6 месяцев). Нарушение сроков может привести к штрафам.

4️⃣ Регистрация права собственности

Без регистрации вы формально ещё не полноценный собственник.

С марта 2025 года застройщик обязан самостоятельно подать документы на регистрацию права в течение 30 дней.

Но при желании можно ускорить процесс через:

• МФЦ

• нотариуса

• онлайн через Госуслуги

После получения выписки обязательно уведомите банк.

5️⃣ Налоговый вычет — верните до 650 000 ₽

С 1 января 2025 года в России действует прогрессивная шкала НДФЛ.

А это значит: сумма возврата напрямую зависит от вашей налоговой ставки.

Если ваша ставка НДФЛ 13%, то:

До 260 000 ₽ — имущественный вычет (13% от стоимости жилья, максимум с 2 млн ₽)

До 390 000 ₽ — вычет с процентов по ипотеке (13% с 3 млн ₽)

Итого — до 650 000 ₽ на человека.

Если квартира куплена в браке — каждый супруг имеет право на вычет. Семья может вернуть до 1,3 млн ₽.

Если ставка выше (15% и более), сумма возврата будет больше, потому что налог возвращается по вашей фактической ставке.

❗️Важно: имущественный вычет предоставляется один раз в жизни.

