🔑 Получили ключи от квартиры в 🏗 новостройке: что дальше?

Пошаговая инструкция, чтобы не потерять деньги, время и нервы. Застройщик пригласил вас на передачу квартиры — поздравляю! Но между «получил ключи» и «живу счастливо» есть несколько обязательных шагов. Сохраняйте чек-лист 👇

1️⃣ Приемка квартиры — не спешим подписывать акт

Ваша главная задача — внимательно осмотреть квартиру до подписания акта приема-передачи. Возьмите специалиста по приемке. Он проверит: • геометрию стен и полов • работу вентиляции • электрику и сантехнику • окна, двери, остекление • теплопотери и скрытые дефекты Стоимость услуги небольшая, а сэкономить может сотни тысяч. ✅ Если всё в порядке — подписываете акт и получаете ключи. ✍️ Если есть несущественные недостатки — фиксируете их в акте. ❌ Если выявлены серьезные дефекты — составляете перечень в присутствии представителя застройщика. По закону у него есть до 60 дней на устранение. Не подписывайте документы «на эмоциях».

2️⃣ Оценка квартиры для банка (если ипотека)

Если квартира куплена в ипотеку — банку потребуется: 🔹Отчет об оценке от аккредитованной компании 🔹Страховой полис на квартиру Оценку можно заказать в день приемки. Страхование — обязательное условие по закону об ипотеке. Без полиса банк вправе начислить штраф или повысить ставку. Оформляется онлайн — без поездок в офис.

3️⃣ Какие документы нужно передать в банк

После получения документов подготовьте: • Копию акта приема-передачи • Отчет об оценке • Страховой полис • Выписку из ЕГРН ⚠️ В кредитном договоре указан срок передачи документов (чаще всего до 6 месяцев). Нарушение сроков может привести к штрафам.

4️⃣ Регистрация права собственности

Без регистрации вы формально ещё не полноценный собственник. С марта 2025 года застройщик обязан самостоятельно подать документы на регистрацию права в течение 30 дней. Но при желании можно ускорить процесс через: • МФЦ • нотариуса • онлайн через Госуслуги После получения выписки обязательно уведомите банк.

5️⃣ Налоговый вычет — верните до 650 000 ₽