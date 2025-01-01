Обзор изменений налогов с 01.01.2025

С 01.01.2025 расходы на приобретение исключительных прав на российские программы для ЭВМ, включенные в Единый реестр российских программ, стоимостью более 100 000 руб., можно включать в первоначальную стоимость НМА (амортизировать) для налога на прибыль в двойном размере (с коэффициентом 2) (абз. 13 п. 3 ст. 257 НК РФ в ред. ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

С 01.01.2025 цифровая валюта является имуществом.

Операции по майнингу и реализации цифровой валюты признаются доходом для налога на прибыль и НДФЛ, но освобождены от НДС.

Доходы в виде цифровой валюты от майнинга в РФ признаются доходами от источников в РФ.

(ФЗ от 29.11.2024 N 418-ФЗ)

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С 01.01.2025 для налога на прибыль не учитываются расходы на рекламу если реклама размещена:

1. На ограниченном интернет-ресурсе;

2. На интернет-ресурсе иностранного лица, нарушающего законодательство РФ;

3. На любом интернет-ресурсе, если сведения о рекламе не представлены в Роскомнадзор.

(ФЗ от 29.11.2024 N 416-ФЗ)

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02.12.2024 истек срок уплаты Физлицами следующих налогов за 2023 год:

- транспортный налог;

- земельный налог;

- налог на имущество;

- НДФЛ.



С 03.12.2024 начисляются пени.

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Расходы на приобретение криптовалюты в целях налога на прибыль могут быть подтверждены:

а) либо документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ;

б) либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового

оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы;

в) или документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы, и первичным учетным документом, содержащим обязательные реквизиты, определенные п. 2 ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (например, бухгалтерской справкой).

(письмо Минфина России от 10.10.2024 N 03-03-06/1/98488).

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С 01.01.2025 ставка налога на прибыль увеличивается с 20% до 25%,

из них:

- Федеральный бюджет - 8%;

- Региональный бюджет - 17%.

(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)

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С 01.01.2025 расходы на приобретение прав пользования российскими программами для ЭВМ, включенными в Единый реестр российских программ, можно учесть для налога на прибыль в двойном размере (с коэффициентом 2).

Права пользования должны быть приобретены по лицензионному (сублицензионному) соглашению.

Также с 01.01.2025 в двойном размере можно будет учесть для налога на прибыль расходы на адаптацию и модификацию таких российских программ для ЭВМ.

(письмо Минфина России от 04.10.2024 N 03-03-06/1/96344;

пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ в ред. ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ)

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С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. превысил 60 млн руб., становятся плательщиками НДС.

(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)

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С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. не превысил 60 млн руб., не признаются плательщиками НДС.



Освобождение от НДС предоставляется автоматически.



Уведомление об освобождении от уплаты НДС представлять в налоговый орган не надо.



(п. 1 Методических рекомендаций из Письма ФНС России от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@)

* * *

С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. превысил 60 млн руб., но не превысил 250 млн руб. (с индексацией), вправе выбрать ставку НДС:

- 5% - без права вычета НДС;

- 20% - с правом вычета НДС.

(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)

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С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. превысил 250 млн руб., но не превысил 450 млн руб. (с индексацией), вправе выбрать ставку НДС:

- 7% - без права вычета НДС;

- 20% - с правом вычета НДС.

(ФЗ от 12.07.2024 N 176-ФЗ)

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С 01.04.2025 при смене:

- материально-ответственного лица (МОЛ);

- руководителя коллектива МОЛ;

- более 50% членов коллектива МОЛ,

инвентаризация должна быть проведена непосредственно в день приемки-передачи дел.

(пп. "в" п. 16 ФСБУ 28/2023)

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С 01.01.2025 на УСН с НДС 20% разрешен вычет НДС по товарам (работам, услугам), не отнесенным к расходам до конца 2024 г.



Также с 01.01.2025 на УСН с НДС 20% разрешен вычет НДС по:



а) нематериальным активам, не принятым к учету до конца 2024 г.;



б) основным средствам, не введенным в эксплуатацию до конца 2024 г.



(п. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.10.2024 N 362-ФЗ,

п. 18 Методических рекомендаций письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@)

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С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. не превысил 60 млн руб., автоматически освобождены от НДС, они не выставляют счета-фактуры, не ведут книги покупок, не ведут книги продаж, не сдают декларацию по НДС.



(Методические рекомендации из Письма ФНС России от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@)

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