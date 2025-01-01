Обзор изменений налогов с 01.01.2025

С 01.01.2025 цифровая валюта является имуществом.
Операции по майнингу и реализации цифровой валюты признаются доходом для налога на прибыль и НДФЛ, но освобождены от НДС.
Доходы в виде цифровой валюты от майнинга в РФ признаются доходами от источников в РФ.
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С 01.01.2025 для налога на прибыль не учитываются расходы на рекламу если реклама размещена:
1. На ограниченном интернет-ресурсе;
2. На интернет-ресурсе иностранного лица, нарушающего законодательство РФ;
3. На любом интернет-ресурсе, если сведения о рекламе не представлены в Роскомнадзор.
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02.12.2024 истек срок уплаты Физлицами следующих налогов за 2023 год:
- транспортный налог;
- земельный налог;
- налог на имущество;
- НДФЛ.
С 03.12.2024 начисляются пени.
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Расходы на приобретение криптовалюты в целях налога на прибыль могут быть подтверждены:
а) либо документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ;
б) либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового
оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы;
в) или документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы, и первичным учетным документом, содержащим обязательные реквизиты, определенные п. 2 ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (например, бухгалтерской справкой).
(письмо Минфина России от 10.10.2024 N 03-03-06/1/98488).
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С 01.01.2025 ставка налога на прибыль увеличивается с 20% до 25%,
из них:
- Федеральный бюджет - 8%;
- Региональный бюджет - 17%.
(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)
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С 01.01.2025 расходы на приобретение прав пользования российскими программами для ЭВМ, включенными в Единый реестр российских программ, можно учесть для налога на прибыль в двойном размере (с коэффициентом 2).
Права пользования должны быть приобретены по лицензионному (сублицензионному) соглашению.
Также с 01.01.2025 в двойном размере можно будет учесть для налога на прибыль расходы на адаптацию и модификацию таких российских программ для ЭВМ.
(письмо Минфина России от 04.10.2024 N 03-03-06/1/96344;
пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ в ред. ФЗ от 12.07.2024 № 176-ФЗ)
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С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. превысил 60 млн руб., становятся плательщиками НДС.
(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)
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С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. не превысил 60 млн руб., не признаются плательщиками НДС.
Освобождение от НДС предоставляется автоматически.
Уведомление об освобождении от уплаты НДС представлять в налоговый орган не надо.
(п. 1 Методических рекомендаций из Письма ФНС России от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@)
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С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. превысил 60 млн руб., но не превысил 250 млн руб. (с индексацией), вправе выбрать ставку НДС:
- 5% - без права вычета НДС;
- 20% - с правом вычета НДС.
(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)
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С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. превысил 250 млн руб., но не превысил 450 млн руб. (с индексацией), вправе выбрать ставку НДС:
- 7% - без права вычета НДС;
- 20% - с правом вычета НДС.
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С 01.04.2025 при смене:
- материально-ответственного лица (МОЛ);
- руководителя коллектива МОЛ;
- более 50% членов коллектива МОЛ,
инвентаризация должна быть проведена непосредственно в день приемки-передачи дел.
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С 01.01.2025 на УСН с НДС 20% разрешен вычет НДС по товарам (работам, услугам), не отнесенным к расходам до конца 2024 г.
Также с 01.01.2025 на УСН с НДС 20% разрешен вычет НДС по:
а) нематериальным активам, не принятым к учету до конца 2024 г.;
б) основным средствам, не введенным в эксплуатацию до конца 2024 г.
(п. 2 ст. 8 Федерального закона от 29.10.2024 N 362-ФЗ,
п. 18 Методических рекомендаций письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@)
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С 01.01.2025 упрощенцы, доход которых за 2024 г. не превысил 60 млн руб., автоматически освобождены от НДС, они не выставляют счета-фактуры, не ведут книги покупок, не ведут книги продаж, не сдают декларацию по НДС.
(Методические рекомендации из Письма ФНС России от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@)
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