Обзор изменений налогов с 01.01.2025. Выпуск 2

Учитывая редакцию пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ в редакции Федерального закона № 176-ФЗ, расходы на адаптацию и модификацию программ для ЭВМ, баз данных с 01.01.2025 учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, при этом коэффициент 2 к ним не применяется (письмо Минфина России от 05.12.2024 N 03-03-06/1/122830).

Оплата, полученная на УСН в 2025г., за товары (работы, услуги), отгруженные в 2024г., не облагается НДС.

(письмо Минфина России от 03.10.2024 N 03-07-11/95799)

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С 01.01.2025 ставка налога на прибыль для ИТ-компаний увеличивается с 0% до 5%,

из них:

- ФБ - 5%;

- РБ - 0%.

(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)

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С 01.01.2025 в Книгу продаж включены новые графы:

- Стоимость продаж … по ставке 5%;

- Стоимость продаж … по ставке 7%;

- Сумма НДС … по ставке 5%;

- Сумма НДС … по ставке 7%.

(постановление Правительства РФ от 29.10.2024 N 1448)

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С 01.01.2025 будут применяться только следующие ставки УСН:

- 6% - для УСН «доходы»;

- 15% - для УСН «доходы минус расходы».

(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)

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С 01.01.2025 на налогоплательщиков УСН распространяются все нормы Главы 21 "НДС" НК РФ, включая льготы, установленные ст. 149 НК РФ.

(ФЗ от 12.07.2024 N 176-ФЗ, письмо ФНС РФ от 22.08.2024 N СД-4-3/9631@)

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С 01.01.2025 для начала применения УСН:

- Остаточная стоимость ОС не должна превышать 200 млн руб.;

- Численность не должна превышать 130 чел.

(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)

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Начать применять УСН с 01.01.2025 смогут организации, у которых:

- Доходы, определяемые в соответствии со ст. 248 НК РФ, в декларации по прибыли за период с 01.01.2024 по 30.09.2024 не превысили 337,5 млн руб.

(Федеральный закон от 12.07.2024 N 176-ФЗ)

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С 01.01.2024 права пользования программным обеспечением (патенты, лицензии) на сч. 97 "РБП" с остаточным сроком пользования (действия) более 12 месяцев, стоимость которых за единицу превышает лимит для признания НМА, установленный Организацией в Учетной политике по бухгалтерскому учету, учитываются в составе НМА (п. 4, 7 ФСБУ 14/2022).

В межотчетный период на начало дня 01.01.2024 остаточную стоимость такого программного обеспечения (патента, лицензии) надлежало переклассифицировать в НМА - перенести со сч. 97 «РБП» на сч. 04 «НМА» (пп. "б" п. 53 ФСБУ 14/2022).

Если это не было сделано организацией своевременно, тогда соответствующие корректировочные бухгалтерские записи необходимо сделать текущим периодом – в декабре 2024 г.

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