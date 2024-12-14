Люди не покупают ваш продукт. Они покупают решение

Пример 1: Apple
Почему все так бегут за iPhone? Это же не просто телефон. Это:
способ быть на связи,
инструмент для работы, творчества,
и, конечно, это статус.
Apple продаёт не просто гаджет. Они продают ощущение, что ты — часть чего-то большего, крутого, нового.
Пример 2: McDonald’s
Вы думаете, что идёте туда за бургером? Нет. Вы платите за скорость и удобство.
Нужно быстро перекусить? McDonald’s решает эту проблему.
Это не про еду. Это про то, чтобы не терять время.
Пример 3: Студия маникюра
Зачем клиенты идут на маникюр? Им не просто нужны красивые ногти. Им нужна уверенность:
на важной встрече,
на свидании,
или просто для себя.
Маникюр — это инструмент. А вот что вы реально продаёте — это уверенность и радость, когда человек смотрит на свои руки.
Теперь подумайте: что продаёте вы?
Не пытайтесь впихнуть продукт. Покажите, как он решит проблему клиента.
Что изменится в жизни человека?
Какую боль или мечту вы закроете?
⚡Когда клиент видит решение своей проблемы, он купит. Продукт для него — просто средство.
Вывод
Продукты могут меняться. Но решения всегда актуальны.
Задумайтесь, за что вам реально платят. Напишите об этом так, чтобы клиент это понял.
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