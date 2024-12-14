Люди не покупают ваш продукт. Они покупают решение

⚡Давайте честно: никто не хочет просто купить телефон, кроссовки или курс. Люди покупают удобство, стиль или знания, которые ваш продукт им даёт. Ниже приведу несколько примеров

Пример 1: Apple

Почему все так бегут за iPhone? Это же не просто телефон. Это:

способ быть на связи,

инструмент для работы, творчества,

и, конечно, это статус.

Apple продаёт не просто гаджет. Они продают ощущение, что ты — часть чего-то большего, крутого, нового.

Пример 2: McDonald’s

Вы думаете, что идёте туда за бургером? Нет. Вы платите за скорость и удобство.

Нужно быстро перекусить? McDonald’s решает эту проблему.

Это не про еду. Это про то, чтобы не терять время.

Пример 3: Студия маникюра

Зачем клиенты идут на маникюр? Им не просто нужны красивые ногти. Им нужна уверенность:

на важной встрече,

на свидании,

или просто для себя.

Маникюр — это инструмент. А вот что вы реально продаёте — это уверенность и радость, когда человек смотрит на свои руки.

Теперь подумайте: что продаёте вы?

Не пытайтесь впихнуть продукт. Покажите, как он решит проблему клиента.

Что изменится в жизни человека?

Какую боль или мечту вы закроете?

⚡Когда клиент видит решение своей проблемы, он купит. Продукт для него — просто средство.

Вывод

Продукты могут меняться. Но решения всегда актуальны.

Задумайтесь, за что вам реально платят. Напишите об этом так, чтобы клиент это понял.