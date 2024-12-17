Как гендиректора и главбуха привлекли к субсидиарной ответственности на 677 миллионов рублей

В отношении бывшего генерального директора доказали факты растраты, приговор по уголовному делу вступил в силу. А в отношении главного бухгалтера доказали, что о незаконных действиях она знала, но действовала сообща с гендиректором.

Арбитражный суд в деле о банкротстве акционерного общества, по заявлению конкурсного управляющего, привлёк к субсидиарной ответственности контролирующих лиц: бывшего генерального директора и бывшего главного бухгалтера. Всего на сумму 677 млн рублей. Кредиторы также ходатайствовали привлечь к субсидиарной ответственности мажоритарного акционера, компанию, но впоследствии от требований отказались.

Суды, оценивая доводы конкурсного управляющего, учли, что в отношении бывшего гендиректора вступил в силу приговор районного суда — его признали виновным в совершении преступлению, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В результате его действий, в реестр включены требования на 308,7 млн рублей, что составляет половину от всех требований.Кроме того, суды установили, что бывший руководитель искажал информацию, которую содержали документы бухгалтерского учета и отчетности, и предоставлял её в таком виде кредиторам, акционерам и в государственные органы. Также были доказаны факты растраты товара, о которым сообщалось кредиторам, что он есть на складе. В этом случае презумпция, предусмотренная пп. 3 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве, применима, и сторонами не опровергнута. Кроме того, руководитель не подал заявление о банкротстве компании, когда обязан был это сделать, что тоже является поводом для субсидиарной ответственности.

В отношении главного бухгалтера, как лица, обладающего полной информацией о фактическом финансовом состоянии компании, и которое не могло не заметить расхождения между реальным положением дел и информацией, указанной в документах, суды также усмотрели повод для привлечения к субсидиарной ответственности. Было доказано, что главный бухгалтер, осознавая ложность сведений, отраженных в бухгалтерской отчетности, вела, как указано в судебном акте, «черновую бухгалтерию». Как именно — она подробно рассказала в ходе допроса.

В итоге, суды пришли к выводу, что бывшие директор и главный бухгалтер действовали согласованно, скоординированно и совместно извлекали выгоду из незаконных действий. Суды также приняли во внимание, что они состояли в фактических брачных отношениях, имели общего ребёнка.

Постановление АС Поволжского округа от 11 апреля 2024 года по делу № А12-43664/2019

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