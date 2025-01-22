Как два главных бухгалтера избежали субсидиарной ответственности

Арбитражный управляющий, кроме прочих, хотел привлечь к субсидиарной ответственности двоих главных бухгалтеров. Но был нюанс — он не сумел доказать важное обстоятельство.

Что произошло

В рамках банкротства компании конкурсный управляющий подал заявление, которым он хотел привлечь семерых физлиц к субсидиарной ответственности. Обосновал он заявление тем, что в результате действий этих лиц:

было совершено 18 сделок по отчуждению самоходных машин в пользу одного из лиц;

этому же лицу вернули заём 7,83 млн рублей с процентами за полгода до начала банкротства компании.

через троих лиц под видом зарплаты в пользу все того же выгодоприобретателя вывели 13,26 млн рублей;

через личные счета той же троицы вывели в аффилированное ООО 15,157 млн рублей, в пользу того же бенефициара.

Кроме того, управляющий указал на факты не передачи документов, искажения бухгалтерской отчетности, из-за чего он не смог в полном объеме установить активы должника и проанализировать сделки. Все эти обстоятельства, по мнению заявителя, вполне тянули на ст. 61.11 Закона о банкротстве. И суд первой инстанции с доводами заявителя частично согласился.

Источник изображения: нейросеть «Шедеврум»

Судьба бухгалтеров

Из всех семерых нас интересуют двое — они занимали должности главных бухгалтеров.

В судебном акте оба лица поименованы главными бухгалтерами, возможно, они были таковыми в разное время (прим автора).

Как указывал конкурсный, они проводили платежи по зарплате, в том числе лицам, в отношении которых платежи были сильно выше размера зарплаты. У бухгалтеров было право подписания платежных документов. Как пояснили сами работники, суммы, полученные сверх зарплаты, они перечисляли другим лицам в интересах компании. По мнению конкурсного, сам факт перечисления денег в интересах компании, минуя ее расчетные счета — уже незаконен и направлен на вывод денег в пользу аффилированных лиц.

Однако конкурсный управляющий не доказал самого важного — что бухгалтеры являлись КДЛ, контролирующими должника лицами. Самого факта замещения должности главного бухгалтера тут будет мало. В материалах дела нет надлежащих и бесспорных доказательств:

у главбухов было право давать обязательные для должника указания;

главбухи могли как-либо определять действия должника;

главбухи участвовали в одобрении или согласовании сделок, или что они эти сделки инициировали;

главбухи получили какую-либо личную выгоду от совершения сделок.

Кроме того, бухгалтеры не являлись учредителями или руководителями компании-должника.

В итоге, главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности суды в двух инстанциях привлекать не стали.

Постановление 17 ААС от 29.11.2024 № 17АП-10671/2021(18,19,20,21,22)-АК по делу № А71-15755/2019