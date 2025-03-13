Сроки, связанные с ВНП

Собрали для вас сроки, связанные с проведением выездных налоговых проверок.

— глубина проверки, или максимальный период, который может охватить ВНП — не более 3 календарных лет, предшествующих году вынесения решения о назначении ВПН;

— если вы подали уточненную декларацию за период, выходящий за пределы обычной глубины ВНП, то период проверки может выйти за предел 3 лет (п. 4 ст. 89 НК РФ);

— если за период уже была проверка, проверить его могут только при повторной ВНП, а также при ВНП в связи с ликвидацией или реорганизацией юрлица (п. 10, 11 ст. 89 НК РФ, п. 3.2 Письма ФНС РФ от 25.07.2013 № АС-4-2/13622);

— в течение 1 года, по общему правилу, не может быть более двух ВНП. Но, с разрешения руководителя ФНС — может. Повторные проверки, ВНП при реорганизации или ликвидации, отдельные ВНП филиалов и представительств — в лимит не входят;

— сама ВНП не может продолжаться дольше 2 месяцев. Однако этот срок могут продлить до 4, а в исключительных случаях — до 6 месяцев (п. 6 ст. 89 НК РФ);

— течение срока проверки начинается со следующего дня после вынесения решения;

— если последний день проверки выпадает на выходной, нерабочий праздничный или нерабочий день, то закончить ее могут на следующий рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ);

— выездную налоговую проверку могут приостановить на срок не более 6 месяцев (п. 9 ст. 89 НК РФ);

— выездная налоговая проверка заканчивается составлением справки о ее проведении (п. 6, 8 ст. 89 НК РФ);

— со дня составления справки по результатам ВНП, в течение 2 месяцев, должен быть составлен акт налоговой проверки (п. 1 ст. 100 НК РФ);

— акт налоговой проверки в течение 5 дней с даты его составления должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка, или его представителю (п. 5 ст. 100 НК РФ);

— в случае направления акта по почте заказным письмом, датой его вручения считается 6-й день, считая с даты отправки заказного письма (абз. 2 п. 5 ст. 100 НК РФ);

— в течение 1 месяца можно предоставить письменные возражения по акту ВНП (п. 6 ст. 100 НК РФ);

— в течение 1 месяца может быть вынесено решение о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля (п. 6 ст. 101 НК РФ). ПО их результатам составляется дополнение к акту проверки;

— дополнение к акту проверки должно быть составлено и подписано в течение 15 дней со дня окончания дополнительных мероприятий;

— дополнение к акту с приложением материалов, полученных в результате проведения доп. мероприятий налогового контроля, в течение 5 дней с даты этого дополнения должно быть вручено представителю проверяемого лица или самому лицу;

— на дополнение к акту могут быть поданы письменные возражения в 15-дневный срок;

— акт налоговой проверки, другие материалы проверки, в том числе полученные в результате доп. мероприятий, а также представленные письменные возражения по акту проверки, должны быть рассмотрены руководителем проводившего проверку налогового органа или его замом (п. 1 ст. 101 НК РФ);

— в течение 10 дней после истечения 1 месяца на подачу возражений, по результатам рассмотрения должно быть вынесено решение — о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, или об отказе в привлечении к ответственности. Срок рассмотрения материалов налоговой проверки и вынесения решения может быть продлен, но не более, чем на 1 месяц;

— решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня вручения (п. 9 ст. 101 НК РФ);

— если подается апелляционная жалоба на решение в вышестоящий налоговый орган, то решение вступает в силу со дня принятия решения по апелляционной жалобе, в не отмененной и в необжалованной части.

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