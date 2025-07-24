Вторжение отменяется: апелляция защитила адвокатскую тайну от суда и оппонентов

Суд затребовал выписку по счету коллегии адвокатов для проверки оплаты услуг. Апелляция отменила это решение, встав на защиту адвокатской тайны. Разбираем, почему финансовые расчеты с адвокатом — табу.

Кредитор выиграл апелляцию и добился включения своего требования на 12 миллионов рублей в реестр. После этого он подал заявление о взыскании с проигравшей стороны судебных расходов на юристов — более миллиона рублей.

Проигравшая сторона заявила о фальсификации: по ее мнению, представленные платежные поручения об оплате услуг адвокатов были поддельными. Чтобы это проверить, она попросила суд истребовать у банка расширенную выписку по расчетному счету коллегии адвокатов, которая представляла интересы победителя.

Суд первой инстанции согласился и вынес определение об истребовании выписки.

Позиция адвокатов: «это вторжение в адвокатскую тайну»

Коллегия адвокатов подала апелляционную жалобу, настаивая, что такое определение незаконно. Их ключевые аргументы:

тайна для всех: выписка по счету коллегии содержит информацию о платежах от всех доверителей. Ее раскрытие нарушит адвокатскую тайну неопределенного круга лиц, не имеющих отношения к этому спору;

иммунитет доверителя: конфиденциальность расчетов — это не привилегия адвоката, а гарантия защиты прав его клиента. Суд не может вторгаться в эту сферу.

Вердикт апелляции: баланс интересов нарушен

Апелляционный суд полностью согласился с доводами коллегии адвокатов и отменил определение.

Суд разъяснил:

адвокатская тайна — абсолютна: к ней относятся любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи, включая денежные расчеты между адвокатом и доверителем;

коллегия тоже под защитой: обязанность хранить тайну распространяется не только на конкретного адвоката, но и на адвокатское образование в целом;

проверка фальсификации не всесильна: суд, проверяя заявление о фальсификации, не может использовать для этого методы, которые нарушают охраняемую законом тайну и права третьих лиц.

Вывод

Это дело — важное напоминание о незыблемости адвокатской тайны. Даже в ситуации, когда одна из сторон заявляет о подлоге документов, суд не может для проверки этого довода истребовать банковскую выписку по счету адвокатского образования. Информация о финансовых взаимоотношениях адвоката со всеми его доверителями находится под защитой, и этот «периметр» не может быть нарушен.

Постановление 8 ААС от 14 июля 2025 года по делу № А46-4475/2023

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