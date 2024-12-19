🏮 Банк Санкт-Петербург. Один из лучших банков по прибыли в 2024 году. К чему может привести игра «я тебя не слышу» с макрорисками?

БСПБ удивил ростом прибыли и кредитного портфеля в прошлом году. Но как банк умудряется расти там, где другие снижают обороты? И нет ли здесь подвоха? Смотрим..

По итогам 2024 года БСПБ показал один из лучших финансовых результатов среди всех банков России.

Тот самый случай, когда акции банка не находятся в центре внимания основной массы, но фундаментально выглядят сильнее, чем у многих переоценённых "любимчиков" рынка (Привет, вечно перспективный ВТБ)

Что по итогам 2024 года❓

🔺 Чистый процентный доход вырос на 38,4% и составил 70,2 млрд ₽

🔻 Чистый комиссионный доход снизился на 7,8% и составил 11,6 млрд ₽

🔺Чистая прибыль выросла на 11,4%, что составляет 52,6 млрд ₽, но скорректированная — 41,4 млрд ₽ (+16,6%).

Банк, несмотря на снижение комиссионных доходов, всё же компенсировал это за счёт роста кредитного портфеля, который, по "официальным данным", сильно вырос, несмотря на рекордное повышение ключевой ставки.

💼 Кредитный портфель растёт, но как?

Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 9,1%, достигнув 738,9 млрд рублей. Причём даже в 4 квартале (+2,5% к 3 кварталу 2024) банк продолжил наращивать выдачу кредитов, хотя у других банков было замечено снижение объемов.

Звучит, конечно, круто... Только если закрыть глаза на макроэкономику в целом.

👀 И так: высокая ставка обычно душит кредитный рост, но тут — полное несоответствие этой аксиоме.

Банк либо нашел клиентов, которым наплевать на переплаты, либо раздает кредиты с рисками, которые пока не всплыли (что вероятнее всего).

Также стоит отметить, что Сбербанк тоже показал рост кредитного портфеля, но там огромная клиентская база, доверие и существенный запас прочности. У БСПБ таких масштабов нет и никогда не было.

🗿 Контроль расходов: жадины или просто экономят?

Как показывают последние отчёты БСПБ, оптимизация в компании работает хорошо.

🔹 Операционные расходы выросли на 4,8% (до 23,9 млрд ₽).

🔹 CIR снизился с 29,7% до 25,3%.

Что это значит❓

Банк либо действительно оптимизировал бизнес-процессы (сомнительно), либо просто начал экономить на развитии. Второй вариант опасен тем, что рынок такое редко прощает... Кто режет косты слишком агрессивно, потом сталкивается с проблемами роста.

Конечно, снижение CIR на протяжении около трёх лет выглядит здорово, но не стоит забывать, что на одном ужесточении финансовой дисциплины никто далеко не уезжал. Если БСПБ не будет инвестировать в технологии и сервис, клиенты просто уйдут туда, где удобнее!

🧠 Резервы и риски: уже время включать здравый смысл или ещё нет?

Вот где начинается самое интересное!

🔹 Собственный капитал вырос на 17,6% (до 201,4 млрд ₽).

🔹 Норматив достаточности капитала H1.0 просел с 22,5% до 22,2%.

Банк направил на формирование резервов всего 4,9 млрд ₽, что лишь немного больше, чем годом ранее (4,3 млрд ₽).

❗Важно то, что стоимость риска (CoR) — 0,7%, что вдвое ниже, чем у Сбера (1,5%).

А это может значить, что либо БСПБ кредитует исключительно идеальных заёмщиков (большие сомнения), либо недоформировывает резервы. Простыми словами: если в экономике что-то пойдёт не так, резервы придётся наращивать экстренно и болезненно.

🤔 В общем и целом, компания действительно показала хорошие результаты. Однако недостаток резервов может сильно аукнуться в будущем, если ситуация изменится в плохую сторону. На данный момент, считаю акции банка недооценными. .

Как думаете, чем закончится стратегия БСПБ по активной выдаче кредитов в условиях макроэкономических рисков?

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