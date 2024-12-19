🗿РУСАЛ: алюминий есть, а денег нет. Как санкции уничтожают нашу металлургию и что делать инвесторам?

Европа ограничивает импорт, в Китае задавили конкуренты, огромная долговая удавка на 7,69 млрд $. Где выход и есть ли он вообще?

На фоне множества внутренних проблем + коррекции на рынке, акции Русала с 24 января упали на 9%.

Санкции, долги, кризис в Китае, отсутствие дивидендов — в итоге за два с половиной года привели компанию туда, где она сейчас и находится.

🇪🇺 В последнее время любимая тема в металлургии — санкции.

Инвесторы, да и в целом народ любят у нас искать проблему исключительно на внешнем рынке. Мол, «если бы не санкции, жили бы лучше, чем до конфликта». Очевидно, в этом есть своя правда.

Угрозы Европы:

Новый 16-й пакет санкций (в большой степени говорят про металлургию) Запрет на существенную часть импорта алюминия из России большинством стран ЕС (По сути те же санкции)

Но...

На Европу приходится 22% выручки компании (это 1,26 млрд $), и отказаться от российского металла там НЕ СМОГУТ за одну ночь. Наш алюминий — это 6% рынка ЕС, и если вдруг кто-то решит одномоментно перекрыть поставки, то европейские автоконцерны первыми начнут кричать о кризисе. Германия понимает, о чем речь)

🌚 Россия по старой схеме будет продавать с дисконтом в Азию, а Европа всё равно купит алюминий, но через третьи страны. Проходили и с газом, и с нефтью.

Запрет, если и будет, то постепенно: через различные квоты, пошлины и бюрократические махинации. Потеря даже части европейского рынка заставит Русал сильнее зависеть от других направлений, где условия куда жёстче.

Но все же это не главная проблема.

💣 Долги, долги и ещё раз долги. Когда это закончится?

По последним данным, Русал за первое полугодие 2024 года увеличил чистую прибыль на 35% (до 570 млн $), но… Это становится пустым звуком, когда узнаёшь, что:

⚠️ Свободный денежный поток (FCF) в минусе на 1 млрд $. О каких результатах можно тогда говорить?

Денег нет, а всё из-за роста дебиторки, запасов и капитальных затрат в 500 млн $, которые выросли на 24% за год. Плюсом ко всему, компания начинает фазу крупных инвестиций, которая продлится минимум 3 года.

❗ Прямо сейчас долг составляет 7,69 млрд $ (Net Debt/EBITDA – 3,8x) Что с ним делать? Надо рефинансировать. А как это сделать по нынешним ставкам? Хороший вопрос... Однако, компания старается брать кредиты в валюте, чтобы хоть как-то снизить нагрузку, но ожидаемо — это не сильно помогает.

Соответственно, про дивиденды мы больше не вспоминаем.

✖️ Компания не может снизить долговую нагрузку, потому что FCF в минусе.

✖️ Не может выплатить дивиденды, потому что денег нет.

✖️ Норникель, который мог бы помочь, сам загибается в своём кризисе.

Так что инвесторы, которые держат Русал «ради пассивного дохода», могут расслабиться — дивидендов не будет.

⚙️ Алюминий: без роста — без перспектив

Если бы Русал мог сам регулировать цены на алюминий, проблем бы не было. Но увы и ах.

Последние 5 лет цены на алюминий застряли в коридоре 2 000 – 2 600 $ (за исключением «волшебных» всплесков 2021–2022 гг.)

❗ Ещё парадокс в том, что когда алюминий дорожает — это не совсем хорошо, так как дорожает и глинозём, который Русал покупает за валюту. Себестоимость растёт, маржа остаётся на месте.

Но даже если предположить, что цены рванут вверх, есть другая проблема.

🇨🇳 Ключевой рынок — Азия (42% выручки, 2,37 млрд $). И это проблема, потому что в Китае конкуренция такая, что там продают алюминий даже дешевле его себестоимости, лишь бы не терять долю рынка. Европа с высокой маржой почти закрыта, а Китай уже немного сложно, воевать за покупателя, пока не привыкли.

🤔 В итоге имеем множество внутренних проблем + перспективы полного закрытия европейского рынка. Любители чрезмерного экстрима – welcome, но для меня компания не фаворит.

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