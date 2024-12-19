🌾 ФосАгро и нарушение дивидендной политики! Почему компания увеличивает долг ради дивидендов, несмотря на падение прибыли?

Отрицательный денежный поток, долг в ₽325 млрд и дивиденды, которые финансируют заёмными средствами. Почему слабый рубль стал кошмаром для крупнейшего экспортёра удобрений?

Недавно ФосАгро опубликовала отчёт за 2024 год.

Как и ожидалось, рост выручки не спас компанию от ухудшения маржинальности + получили неприятный рост долговой нагрузки.

По итогам года рост выручки на 15,3% выше прошлогоднего уровня (507,7 млрд ₽), что достаточно хороший результат для компании, специализирующейся в основном на экспорте.

⚠️ Однако по итогам года чистая прибыль снизилась на 3,6% — до 100,4 млрд ₽

Вопрос: Почему при росте выручки падает итоговый финансовый результат? Здесь есть несколько за и против:

Главные факторы ЗА:

✔️ Объемы продаж удобрений увеличились на 4%

✔️ Цены на фосфорные удобрения выросли на 7%

✔️ MAP подорожал на 13,9% (до $582/т).

И более весомые факторы ПРОТИВ:

❌ Расходы на персонал и логистику подскочили более чем в два раза

❌ Таможенные пошлины удвоились

❌ Чистые процентные расходы взлетели на 103%

Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что все факторы «против» НЕ относятся к внутренним проблемам компании.

👀 Расходы на персонал = рост зарплат в связи с рекордным ростом инфляции. Таможенные пошлины = обострение геополитики. Процентные расходы = долги под МЕГАвысокие проценты (КС 21%).

Грубо говоря, сколько бы компания ни генерировала выручки, все факторы «ПРОТИВ» перекрывают эти заслуги.

💣 Долг. Валютные займы душат бизнес..

Рост долговой нагрузки стал главным проблемным местом этого отчета. После выплаты дивидендов чистый долг достиг 325,3 млрд ₽, а ND/EBITDA вырос до 1,84.

❗ 70% этого долга — ВАЛЮТНЫЕ кредиты. А это значит, что для компании слабый рубль — огромная проблема!

Конечно, это увеличивает их выручку, так как компания ориентируется на международный рынок, но это также увеличивает обслуживание валютного долга + курсовые убытки. По итогу это сказывается на чистой прибыли.

Также ФосАгро в 2025 году предстоит рефинансировать 162 млрд ₽, и вариантов немного:

🇨🇳 Юани — процентная ставка выше, чем в долларах

🇺🇲 Доллары — санкционные риски, но ставки ниже

🇷🇺 Рубли — огромная ставка, которая делает рефинансирование крайне дорогим.

Однако, как видим по сообщениям менеджмента компании, рефинансирование в 2025 менее важно, чем сокращение долговой нагрузки.

🏴 FCF в минусе, но большие дивиденды на месте! Как так получилось?

Очевидно, самым обсуждаемым моментом отчёта стала — политика дивидендов.

❗ Совет директоров «ФосАгро» рекомендовал дивиденды за 2024 год в размере 171₽ на акцию (может быть меньше). Однако, свободный денежный поток (FCF) за 4й квартал стал отрицательным — минус 7 млрд ₽. За год сократился на 35%, до 29 млрд ₽.

Почему это станет нарушением дивидендной политики?

⚠️ Согласно правилам ФосАгро:

– Должно быть : ND/EBITDA > 1,5x, выплаты не более 50% FCF;

– Что имеем : FCF за 2024 = 29 млрд ₽, значит, максимум на дивиденды = 14,5 млрд ₽ (50%);

– Но если мы получим дивиденды за 4-й квартал 171₽, по итогам года выходит 55,85 млрд ₽, а это — 192% от FCF.

Показатель превышает 1,5x, а дивиденды в 4 раза выше лимита.

🤔 Для себя принял такое решение, что пока пересматривать свою оценку по ФосАгро не буду. Конечно, если динамика долговой нагрузки сохранится, а дивиденды продолжат платить за счёт долга — рынок изменит отношение к компании.

Как считаете, стоит ли ждать снижения дивидендов в 2025 году?

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