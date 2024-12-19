🧊 ВТБ — вечно «недооцененный» банк. Прибыль из воздуха — есть. Дивиденды? В 2021... 2023... 2024… Нет, будут точно в 2026

Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 год:
🔻 Чистые процентные доходы снизились на 36% по сравнению с прошлым годом, до 487,2 млрд руб.
🔼 Чистые комиссионные доходы выросли на 24%, до 269 млрд руб.
🔼 Чистая прибыль выросла на 27,6%, до 551,4 млрд руб.
За 4-й квартал немного интереснее:
🔻 Чистый процентный доход снизился на 66%, до 65 млрд руб.
🔼 Чистый комиссионный доход вырос на 40,1%, до 82,4 млрд руб.
🔼 Чистая прибыль выросла на 215,6%, до 176,4 млрд руб. Отличные цифры, нет?
Вообще, они большие молодцы! Всё очень красиво расписали. Однако большая часть этой "прибыли" — разовые факторы и бухгалтерские фокусы, которые нам уже показывали не раз.
Прибыль с проданного в декабре бизнеса на 46 млрд рублей, о котором никто не хочет почему-то говорить (даже название) + вывод 98 млрд рублей с заблокированных активов, из которых банку пришло 21 млрд рублей чистой прибыли (хотя планировали больше) + переоценка портфеля, который с декабря вырос в несколько раз (индекс за это время прибавил 19%)
⚠️ Одна из проблем компании — это резкий рост операционных расходов (персонал + админ. траты), которые выросли на 21,8%, до 155,8 млрд руб. за квартал.
Грубо говоря, теперь каждый заработанный рубль стоит банку дороже. Соотношение расходов к доходам уже перевалило за 51,3%, что для банка — плохой сигнал на будущее.
💨 Роспуск резервов: прибыль из воздуха, зато отчёт красивый
Один из главных «героев» этого отчёта — распуск резервов на 64,3 млрд руб. И вот тут начинается самое интересное.
Банк, который с 2021 года нарастил резервы на 26%, теперь почему-то решает их уменьшить. Ну и, конечно, это делается ради того, чтобы вытянуть чистую прибыль максимально высоко. Думаю, банк никогда бы не показал такую прибыль без этого фокуса.
💼 Кредитный портфель с 2021 года вырос на 64%, а резервы, как уже написал, всего на 26%. Получается, в будущем, если банк захочет вернуть соотношение резервов к докризисному уровню, 345 млрд руб. прибыли просто исчезнут... Даже немного интересно, напишут ли они потом это в отчёте?
По сути, в данный момент мы видим действительно хорошие результаты, которые, к сожалению, основываются на краткосрочных положительных решениях, улучшающих ситуацию «здесь и сейчас». Это явно не работа на перспективу, и говорить о дальнейшем росте этих показателей точно не стоит.
💢 Где капитал? А дивиденды там же? Так глубоко?
Если говорить серьёзно, то ситуация с капиталом у ВТБ — это «ticking time bomb», только если в Америке термин про капитализацию употребляется редко, то у нас об этом даже никто не будет говорить.
Что происходит с нормами достаточности капитала❓
🔹 Общий уровень достаточности капитала — 9,1% (при минимально допустимых 8,75%).
🔹 Базовый капитал — 6,2% (при минимальном 5,25%)
Как видим, всё очень близко. Если экономика пойдёт не по сценарию ВТБ (а она явно не любит подстраиваться), то для банка наступят действительно «тёмные времена».
👔 Очевидно, про дивиденды — забываем.
В 2025 году их точно не будет, а последний раз ВТБ выплачивал дивиденды в середине 2021 года за 2020 год в размере 0,0014 ₽ на акцию. Однако банк пообещал, что вот в 2026 году, по итогам 2025-го, дивиденды ну точно выплатят.. Ну мы верим)
🤔 Лично я не воспринимаю всерьёз прогноз руководства о прибыли в 2025 году в размере 430 млрд руб. Это как-то несерьёзно при текущих проблемах и их краткосрочных решениях. У меня в портфеле его нет, считаю, что есть более достойные компании в банковском секторе.
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