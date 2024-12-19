🧊 ВТБ — вечно «недооцененный» банк. Прибыль из воздуха — есть. Дивиденды? В 2021... 2023... 2024… Нет, будут точно в 2026

Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2024 год:

🔻 Чистые процентные доходы снизились на 36% по сравнению с прошлым годом, до 487,2 млрд руб.

🔼 Чистые комиссионные доходы выросли на 24%, до 269 млрд руб.

🔼 Чистая прибыль выросла на 27,6%, до 551,4 млрд руб.

За 4-й квартал немного интереснее:

🔻 Чистый процентный доход снизился на 66%, до 65 млрд руб.

🔼 Чистый комиссионный доход вырос на 40,1%, до 82,4 млрд руб.

🔼 Чистая прибыль выросла на 215,6%, до 176,4 млрд руб. Отличные цифры, нет?

Вообще, они большие молодцы! Всё очень красиво расписали. Однако большая часть этой "прибыли" — разовые факторы и бухгалтерские фокусы, которые нам уже показывали не раз.

Прибыль с проданного в декабре бизнеса на 46 млрд рублей, о котором никто не хочет почему-то говорить (даже название) + вывод 98 млрд рублей с заблокированных активов, из которых банку пришло 21 млрд рублей чистой прибыли (хотя планировали больше) + переоценка портфеля, который с декабря вырос в несколько раз (индекс за это время прибавил 19%)

⚠️ Одна из проблем компании — это резкий рост операционных расходов (персонал + админ. траты), которые выросли на 21,8%, до 155,8 млрд руб. за квартал.

Грубо говоря, теперь каждый заработанный рубль стоит банку дороже. Соотношение расходов к доходам уже перевалило за 51,3%, что для банка — плохой сигнал на будущее.