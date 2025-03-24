🏛️ Итоги заседания ЦБ: «Решаем сами, но с правительством на связи». Что еще смешного и не смешного сказала Набиуллина? Когда ждать снижения?

Вот и прошло мартовское заседание, к которому рынок так долго готовился.
К началу заседания у многих сложилось впечатление, что «снижение» всё же возможно.. но ожидаемо, ставку сохранили на уровне 21%.
❗Однако теперь есть важный момент: риторика стала чуть мягче. Центральный банк впервые за долгое время намекнул, что вероятность дальнейшего повышения ставки снизилась. Но это, к сожалению, пока ничего не значит, кроме обычных слов.
Итак, что важного произошло на заседании и когда теперь ждать первого снижения ставки? Давайте разбираться.
🎤 Ключевые заявления ЦБ: меньше жёсткости, но «не расслабляйтесь»
В отличие от февральского заседания, тональность немного изменилась. Если раньше мы слышали: «Возможно, придётся повысить ставку», то теперь фраза смягчилась до: «Вероятность повышения уменьшилась».
Набиуллина, помимо шутки про «независимость от правительства», дала понять, что всем нужны «железные доказательства» устойчивого замедления инфляции. А пока таких данных нет, ставка остаётся высокой, и возможность нового повышения исключить нельзя.
Вот несколько самых ярких высказываний ЦБ:
💬 «Мы обсуждали только сохранение ставки. Ожидать начала снижения можно будет, когда мы увидим устойчивое снижение инфляции»
ЦБ не рассматривает снижение ставки в ближайшее время. Они хотят убедиться, что инфляция уходит к 4% (но напомним, что официально таргет теперь сдвинут аж на 2026 год).
💬 «Российская экономика находится в зоне повышенной неопределённости»
ЦБ, кстати, честно признаёт, что не может точно прогнозировать последствия изменения геополитики, санкций и бюджетной политики. В общем — что будет, то будет.
💬 «Пока преждевременно делать выводы о влиянии укрепления рубля на инфляцию»
Это важный момент. Укрепление рубля до 85₽ за доллар действительно снизило темпы роста цен, но ЦБ не торопится засчитывать это как долгосрочный фактор.
💬 «ЦБ не имеет достоверных данных о росте интереса нерезидентов к российским активам. Но есть объективные причины для такого интереса»
Здесь всё тоже достаточно понятно. ЦБ знает об интересе, но конкретных данных нет (ну или есть, но о них нам знать не положено).
По сути, ЦБ показал, что разовый спад инфляции, не особо интересен, а вот устойчивая тенденция — как раз то, к чему нужно стремиться. Ну и соответственно, пока этого нет, никаких действий по смягчению политики не будет.
⏳ Когда ждать снижения? Почему апрель уже не вариант, а июнь — под вопросом?
Как подметила Набиуллина, «ключевой фактор неопределённости – геополитика». От неё и будут отталкиваться. Если будет прогресс в переговорах, снизится бюджетное давление, улучшится торговый баланс – тогда вероятность снижения ставки повысится.
🔹 Апрель — маловероятно. ЦБ хочет больше данных, особенно по потреблению, бюджетным расходам и зарплатам.
🔹 Июнь-июль — новый главный ориентир большинства аналитиков. Многие считают, что к лету уже появится достаточно данных, чтобы ЦБ начал снижать ставку.
🤔 Я, на самом деле доволен решением. Инфляция снижается, но по факту всё ещё на высоком уровне. На данный момент снижение КС может обойтись намного дороже, чем её сохранение. Теперь главный вопрос – когда появится та самая «уверенность» у регулятора, которой хватит для смягчения ДКП. Ну, а мы пока ждём, что нам скажут в апреле..
Как думаете, когда Центральный банк начнет снижать ставку?
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Начать дискуссию