🏛️ Итоги заседания ЦБ: «Решаем сами, но с правительством на связи». Что еще смешного и не смешного сказала Набиуллина? Когда ждать снижения?

В отличие от февральского заседания, тональность немного изменилась. Если раньше мы слышали: «Возможно, придётся повысить ставку», то теперь фраза смягчилась до: «Вероятность повышения уменьшилась».

Набиуллина, помимо шутки про «независимость от правительства», дала понять, что всем нужны «железные доказательства» устойчивого замедления инфляции. А пока таких данных нет, ставка остаётся высокой, и возможность нового повышения исключить нельзя.

Вот несколько самых ярких высказываний ЦБ:

💬 «Мы обсуждали только сохранение ставки. Ожидать начала снижения можно будет, когда мы увидим устойчивое снижение инфляции»

ЦБ не рассматривает снижение ставки в ближайшее время. Они хотят убедиться, что инфляция уходит к 4% (но напомним, что официально таргет теперь сдвинут аж на 2026 год).

💬 «Российская экономика находится в зоне повышенной неопределённости»

ЦБ, кстати, честно признаёт, что не может точно прогнозировать последствия изменения геополитики, санкций и бюджетной политики. В общем — что будет, то будет.

💬 «Пока преждевременно делать выводы о влиянии укрепления рубля на инфляцию»

Это важный момент. Укрепление рубля до 85₽ за доллар действительно снизило темпы роста цен, но ЦБ не торопится засчитывать это как долгосрочный фактор.

💬 «ЦБ не имеет достоверных данных о росте интереса нерезидентов к российским активам. Но есть объективные причины для такого интереса»

Здесь всё тоже достаточно понятно. ЦБ знает об интересе, но конкретных данных нет (ну или есть, но о них нам знать не положено).

По сути, ЦБ показал, что разовый спад инфляции, не особо интересен, а вот устойчивая тенденция — как раз то, к чему нужно стремиться. Ну и соответственно, пока этого нет, никаких действий по смягчению политики не будет.