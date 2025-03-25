🌡️Татнефть: «Чем больше зарабатываешь — тем больше отбирают». Почему налоговая система сильнее роста выручки, и что останется инвесторам? Анализ отчёта

Продолжаем разбирать свежие отчёты по МСФО за 2024 год.
Для Татнефти, как и для многих других, год был далеко не лёгким. С одной стороны, мы видим — рост выручки, высокие дивиденды и стабильные финансовые показатели, с другой — снижение добычи, налоговое давление и санкционные ограничения.
Что сегодня происходит с бизнесом? Как компания справляется с вызовами? А главное – стоит ли инвесторам рассчитывать на стабильные дивиденды в 2025 году? Давайте смотреть...
🚧 Отчётность: выручка есть, а прибыль где-то потерялась. Почему так?
Результаты компании за 2024 год:
🔼 Выручка выросла на 27,8%, достигнув 2 трлн ₽. Здесь можно сказать большое спасибо благоприятному внешнему фону. Такой результат стал следствием роста цен на Urals (в среднем 67,85$ за баррель) и ослабления рубля (средний курс 92,56₽).
🔼 EBITDA выросла на 11%, до 485 млрд ₽. Немного тревожный звоночек. Рост оказался ниже, чем у выручки, из-за возросших расходов: логистика усложняется, старые скважины требуют больших вложений, налоговая нагрузка съедает часть прибыли.
🔼 Чистая прибыль увеличилась всего на 7,9%, до 309 млрд ₽. Снова динамика слабее, чем у выручки. Главный сдерживающий фактор — налоговая нагрузка, особенно НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и НДД (налог на дополнительный доход), которые напрямую зависят от стоимости нефти.
В чём главная проблема? Компании не дают в полной мере воспользоваться высоким ценником на нефть. Чем больше зарабатывает Татнефть, тем глубже в неё залезает налоговая система и жаднее становится государство. Компания зарабатывает больше? Отлично, нужно поделиться.
🌍 Операционные показатели: добыча на спаде, переработка в приоритете
В связи с небольшими локальными проблемами, компания изменила курс развития:
🛢️ Добыча нефти снизилась на 4,1% до 27,3 млн тонн. Главная причина — истощение ключевых месторождений, включая Ромашкинское. Хотя компания активно внедряет технологии повышения нефтеотдачи, тренд на снижение остаётся неизменным.
🛢️ Производство нефтепродуктов выросло на 1,2% до 17,1 млн тонн. Ставка на переработку кажется логичной: продавать бензин и дизель выгоднее, чем гнать сырьё за границу по дисконтным ценам. Но не стоит забывать, что переработка требует капитальных затрат, и в условиях санкций доступ к технологиям ограничен.
Сейчас переработка уже даёт 63% всей прибыли компании. Это говорит о том, что Татнефть в целом правильно адаптируется под новые условия — сырая нефть больше не приносит лёгких денег, как это было до конфликта. Снова спасибо внешнему фону.
💼 Дивиденды: чего ждать инвесторам?
Одно из главных преимуществ Татнефти – её дивидендная политика. В 2023 году акционеры получили 71% прибыли по МСФО и 86% по РСБУ. Щедро, даже слишком щедро.
❗В данный момент: Долг/EBITDA = 0,8. Низкая долговая нагрузка — это плюс, особенно если цены на нефть начнут падать. Для сравнения, у Роснефти этот показатель выше (1,3), но там всё-таки господдержка.
Какие варианты возможны?
🔹 37,9₽. (71% прибыли по МСФО) – если ориентироваться на международные стандарты
🔹 37,2₽. (86% прибыли по РСБУ) – если повторят прошлогодний подход.
🔹 25,5₽. (75% прибыли по РСБУ) – осторожный сценарий, если компания решит оставить запас наличности.
С учётом уже выплаченных промежуточных дивидендов (55,59₽) финальная доходность может достичь 10–12%, что делает Татнефть одной из самых привлекательных компаний сектора для дивидендного портфеля.
🤔 Лично мне нравится компания, держу в долгосрочном портфеле. 2025 год действительно может стать хорошим для Татнефти: ОПЕК+ может пересмотреть квоты, что позволит увеличить добычу + неплохое развитие нефтехимии, которая возможно принесет до 10% выручки в будущем.
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