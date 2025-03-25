🌡️Татнефть: «Чем больше зарабатываешь — тем больше отбирают». Почему налоговая система сильнее роста выручки, и что останется инвесторам? Анализ отчёта

Продолжаем разбирать свежие отчёты по МСФО за 2024 год.

Для Татнефти, как и для многих других, год был далеко не лёгким. С одной стороны, мы видим — рост выручки, высокие дивиденды и стабильные финансовые показатели, с другой — снижение добычи, налоговое давление и санкционные ограничения.

Что сегодня происходит с бизнесом? Как компания справляется с вызовами? А главное – стоит ли инвесторам рассчитывать на стабильные дивиденды в 2025 году? Давайте смотреть...