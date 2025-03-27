ЛУКОЙЛ представил отчет по МСФО за 2024 год, и, как и следовало ожидать, столкнулся с аналогичными проблемами, что и большинство компаний нефтяного сектора

👀 Компания демонстрирует достаточно хорошие показатели: рост выручка, дивиденды остаются стабильными, а долговая нагрузка фактически отсутствует. Однако есть и обратная сторона... Помимо общих проблем (санкционное давление, квоты ОПЕК+ и волатильность цен на нефть), чистая прибыль сократилась почти на четверть, а рентабельность бизнеса просела под давлением издержек и слабого спроса.

Что сегодня происходит с компанией, как она справляется с вызовами и, главное, — стоит ли сейчас держать акции в портфеле? Давайте смотреть..