ЛУКОЙЛ представил отчет по МСФО за 2024 год, и, как и следовало ожидать, столкнулся с аналогичными проблемами, что и большинство компаний нефтяного сектора
👀 Компания демонстрирует достаточно хорошие показатели: рост выручка, дивиденды остаются стабильными, а долговая нагрузка фактически отсутствует. Однако есть и обратная сторона... Помимо общих проблем (санкционное давление, квоты ОПЕК+ и волатильность цен на нефть), чистая прибыль сократилась почти на четверть, а рентабельность бизнеса просела под давлением издержек и слабого спроса.
Что сегодня происходит с компанией, как она справляется с вызовами и, главное, — стоит ли сейчас держать акции в портфеле? Давайте смотреть..
💢 ОПЕК+, Налоги, Санкции. Что привело к падению чистой прибыли?
Традиционно начинаем с отчёта:
🔼 Выручка выросла на 8,7%, до 8,62 трлн ₽
🔽 EBITDA снизилась на 10% и составляет 1,78 трлн ₽
🔽 Чистая прибыль упала на 26,9%, до 848,5 млрд ₽
Если смотреть на полную картину, то по сути отчёт не принёс каких-то громких сюрпризов: Лукойл столкнулся с теми же трудностями, что и другие российские нефтедобытчики. Никаких неожиданных провалов или прорывов — всё в рамках общей картины сектора.
⚡Во-первых, квоты ОПЕК+. Россия в 2024 году выполняла обязательство удерживать добычу на уровне около 9,5 млн баррелей в сутки, что привело к сокращению объёмов производства. Компания не может просто так взять и нарастить производство, даже если спрос или цены подталкивают к этому.
⚡ Во-вторых, перебои на НПЗ. Всем известные «неполадки» на энергообъектах страны затронули и ключевые заводы Лукойла. Особенно выделяется инцидент на Нижегородском НПЗ. Объёмы переработки сократились, а рентабельность этого сегмента просела из-за роста издержек и слабого спроса внутри страны.
⚡ В-третьих, налоги. Аналогичная проблема Татнефти: у Лукойла отложенный налог на прибыль — около 85 млрд ₽, это ощутимо урезало итоговую цифру. Государство уже не так щедро, как раньше, и продолжает искать, где еще можно выжать деньги из нефтяников.
В общем и целом, ряд не совсем предсказуемых факторов ударил по итоговой чистой прибыли. Большинство этих проблем с большой долей вероятности (надеюсь) решатся в 2025 году.
💤 Байбек на 100 млрд. А что это даст?
На балансе Лукойла 1,498 трлн ₽ — почти треть капитализации компании. Эти деньги работают, принося 160 млрд ₽ процентного дохода (спасибо ключевой ставке). Но такие деньги мало кто будет держать «про запас» — их либо инвестируют, либо возвращают акционерам
📅 В 2024 году Лукойл направил 99,6 млрд ₽ на выкуп собственных акций — это около 2% капитализации. Байбек получился агрессивным, особенно на фоне «Роснефти», которая потратила за год на эти цели 40 млрд ₽ (предположительно). Менеджмент компании не раз намекал, что считает акции недооценёнными. Выкуп сокращает число акций в обращении, что в теории повышает долю прибыли и дивиденды на каждую бумагу — приятный бонус для инвесторов.
Но главное преимущество — это финансовая устойчивость. Чистый долг ушёл в минус на 759,7 млрд ₽, что делает баланс одним из самых здоровых среди российских нефтяников.
💼 Дивиденды — то, за что мы так любим Лукойл
Компания придерживается прозрачной див. политики: 100% свободного денежного потока (FCF) направляется акционерам после вычета байбека, процентов и аренды.
Дивиденды за 2024 год:
🔹 514 ₽ за 1-е полугодие
🔹 541 ₽ за 2-е полугодие
🔹 1055 ₽ за весь год
При текущей цене акции (≈ 7200 ₽) доходность составит 14,4% — один из лучших показателей в отрасли.
🤔 Лично я продолжаю держать, несмотря на локальные проблемы. Компания остаётся лучшим дивидендным игроком сектора, но важно помнить, что волатильность нефтяных цен и геополитические риски всё ещё существуют. Не думаю, что к концу года доллар упадёт ниже 70 ₽, ОПЕК+ резко нарастит добычу (Urals сейчас 60 $/bbl), а нерезиденты массово побегут из актива. Скорее, наоборот, если конфликт закончится.
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Начать дискуссию