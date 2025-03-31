💭 «Мысли вслух» — что творится с фондовым рынком в России? Почему после нескольких слухов, инвесторы начали массово продавать? Паника здравствуйте!

Немного решил поговорить о ситуации на рынке, которая сложилась на сегодняшний день.

📰 Для начала — удручающий новостной фон. Как вы могли заметить, все, что обсуждают в течение этих выходных, не на стороне нашего рынка. Какой-то 17-й пакет санкций, пошлины 25% на российскую нефть, угрозы индивидуума из Белого дома... в общем, какой-то мрак. Да, вроде ничего нового, но рынок в очередной раз реагирует так, будто услышал это впервые

Позитива — ноль. Всё, что можно было разыграть на ожиданиях переговоров, встреч, звонков, уже включено в цены. Рынок уже опустился до уровня в 3000 пунктов, и без конкретики про мир или хотя бы ослабление санкций пробить верхнюю границу шансов мало. Вопрос: как теперь расти без сильного положительного драйвера? Никак. Снятие части ограничений на SWIFT, ослабление санкций, глобальный спрос на сырьё — пока этого нет — ждем и пьем чай покрепче.