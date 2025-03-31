💭 «Мысли вслух» — что творится с фондовым рынком в России? Почему после нескольких слухов, инвесторы начали массово продавать? Паника здравствуйте!

Немного решил поговорить о ситуации на рынке, которая сложилась на сегодняшний день.
📰 Для начала — удручающий новостной фон. Как вы могли заметить, все, что обсуждают в течение этих выходных, не на стороне нашего рынка. Какой-то 17-й пакет санкций, пошлины 25% на российскую нефть, угрозы индивидуума из Белого дома... в общем, какой-то мрак. Да, вроде ничего нового, но рынок в очередной раз реагирует так, будто услышал это впервые
Позитива — ноль. Всё, что можно было разыграть на ожиданиях переговоров, встреч, звонков, уже включено в цены. Рынок уже опустился до уровня в 3000 пунктов, и без конкретики про мир или хотя бы ослабление санкций пробить верхнюю границу шансов мало. Вопрос: как теперь расти без сильного положительного драйвера? Никак. Снятие части ограничений на SWIFT, ослабление санкций, глобальный спрос на сырьё — пока этого нет — ждем и пьем чай покрепче.
🧠 Дёшево ≠ выгодно: мультипликаторы кричат о недооценке, но кому оно надо?
На бумаге наш рынок всё ещё недооценён. P/E сейчас где-то 5,5 — это если брать индекс МосБиржи целиком. Для сравнения, в спокойные годы (2017–2019) он болтался в районе 6–6,5, а в пиковые моменты (например, 2021-й) доходил до 8. Если допустить (чисто гипотетически), что геополитика вдруг начнёт налаживаться, потенциал роста — 40%, а это 4200 пунктов по индексу.
⚠️Но! Дешевизна — не повод бежать покупать всё подряд. Низкий P/E не может гарантировать вам отличную сделку!
Почему стоит трижды подумать:
💢 Газпром" (P/E ~3). Мультипликатор кричит о недооценке. Однако, экспорт газа в Европу под санкциями, поставки в Китай пока не компенсируют потери, а дивиденды — под вопросом из-за долгов и политики. Покупаете?
💢 "Сбер" (P/E ~6,5). Мультипликатор уже не такой позитивный. Но что мы видим тут? Банк выигрывает на внутреннем спросе — ипотека, кредиты, переводы. Прибыль за прошлый квартал выросла на 12%, а санкции он уже все пережил. Покупаете?
Вывод? Дёшево ≠ выгодно. Надо смотреть немного шире: санкции, спрос, устойчивость. Радикально менять портфель пока смысла особого не вижу.
🚨 Фьючерсы, паника и шортисты. Рынок снова намекает на коррекцию?
Не успели мы «немного» просесть на слухах, как тут же повылазили любители играть на понижение.
👤 Юрлица активно шортят фьючерсы на индекс МосБиржи (MIX). На сегодняшний день соотношение лонговых и шортовых позиций: 97 000 против 165 000, а за последние 5 дней короткие позиции выросли на 10 000 контрактов. Много ли это? Конечно, нет. Однако немного смущает тот факт, что крупные игроки — хедж-фонды или банки — ставят в краткосрочной перспективе на падение рынка.
Ждут новых плохих новостей или просто фиксируют прибыль? Знать бы...
🤔 На данный момент рынок явно в подвешенном состоянии. Огромная волатильность + непредсказуемость геополитических событий — всё это толкает на мысль, что на этой неделе лучше активно не торговать. Долгосрочно продолжаю держать все позиции. Ждём интересной недели!
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