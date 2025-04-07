🩸Трамп сделает Китай снова великим? Обвал нефти и «инфляционное болото». Как это отразится на российской экономике и что делать инвесторам?

Ну что, в экономике у нас — всё стабильно... Стабильно ничего не понятно
📅 14 дней падения подряд. Такого в истории российского рынка ещё не было. Даже в кризис 1998 года было «всего» 10. Сейчас рынок просел на 11%, а популярные голубые фишки пришли к уровням, которые ещё недавно казались «дорого, страшно, не беру».
Теперь есть ощущение, что страшно НЕ купить, так как рынок снова даёт шанс взять что-то хорошее по отличным ценам. Однако оставлю это немного на потом...
Что нового по недельной инфляции❓
🔹Недельная инфляция — +0,2% (неделей ранее — 0,12%, двумя — 0,06%). Мы снова вернулись на уровни января. После слабого снижения снова скачок вверх. Всё это не похоже ни на тренд, ни на стабилизацию. Думаю художник там явно устал рисовать бред.
🔹Годовая инфляция — 10,24% (было 10,11%, 10,08%, 10,11%). Ну тут «в пределах ожиданий»... как говорят в ЦБ, закрывая глаза на то, что мы уже месяц болтаемся выше 10%.
🔹 Продовольственные товары — рост на 0,28% (неделей ранее было 0,22%). Плодоовощная продукция выросла на 1,32%, но думаю уже никто не удивляется показателям. Морковь (0,8%) и свёкла (2,5%), сильно выросли. Яблоки — скромные 0,4%, а яйца (-0,8%), курица (-0,4%) и масло (-0,2%) снова ГДЕ-ТО там подешевели.
Как и предполагалось, после заседания вошли в состояние — «почти стабильно». С начала года инфляция — 2,61%, с начала месяца 0,55%, что вроде бы лучше январских 1,14% и февральских 0,7%, но есть ли смысл? Говорил уже ранее, снижение в апреле не жду, особенно учитывая внешний фон
🧨 Пошлины, тарифы, Трамп — и торговая война, часть 2: «Реванш»
Трамп, как всегда, решил сделать «по-красивому», а получилось как получилось. Он подписал историческое решение — тарифы на 180 стран с 9 апреля и обещанные 25% пошлины на импорт автомобилей.
🗽 В розарии Белого дома он не только произносил МЕГАпафосные слова, но и показал табличку, где Китай (67%), Вьетнам (90%) и все остальные «воры Америки» якобы устанавливают грабительские тарифы. Механизм расчёта — «гениальный»: ½ от торгового дефицита + встречные тарифы другой страны, но минимум 10%.
Как говорится в бюрократии: «Получайте по попе те, кто осмелился иметь профицит с США». Фу такими быть))
🇷🇺 Что интересно, России в списке отсутствует. Почему? «Мы с ними не торгуем» — говорит Трамп, забыв указать на крупную закупку металлов в 2025 году
Для иностранных компаний он предложил некую лазейку: «Тарифа не будет, если вы производите в США». Классно он это придумал. Входной билет, через инвестиции в американскую экономику, за беспошлинную жизнь.
🇨🇳 Китай отвечает, нефть падает, инвесторы ждут. Что будем делать?
Китай, очевидно, не стал молчать — с 10 апреля вводятся дополнительные пошлины в 34% на весь импорт из США. Без исключений. Самая мощная мера за 100 лет.
Что происходит с нефтью?
🔻 Потеряла 11% за 5 дней (после всех высказываний)
🔻 С начала года потеряла 34% (в рублях)
Ситуация интересная. Особенно для страны, экономика которой прямо ориентирована на экспорт сырья. Соответственно это и привело рынок к масштабному падению в последние дни. Единственное, что немного спасает, это отсутствие продавцов-нерезидентов. Паниковать просто некому (конечно, кроме своих). Но если начнёт массово продавать внутренний инвестор — полетим очень быстро.
🤔 Если честно, я не хочу верить, что все пойдет по сценарию «глобальной рецессии». Будут договариваться. Трампу нельзя потерять большинство в конгрессе через 1,5 года, да и экономика явно этому не рада. ЕС, Китай, и остальным также не нужны финансовые проблемы. Для России все не так плохо, как могло бы быть. Рубль пока стабилен, но ненадолго. Валюта (доллар) сейчас неплохой вариант. Он не реагирует на нефть так сильно, как раньше, но остаётся естественным хеджем. Замещающие облигации — оптимальный вариант для тех, кто хочет сберечь, возможно заработать, и сильно не рисковать.
Как думаете, действительно ли «торговая война» перерастёт в реальный глобальный кризис, или нет?
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Комментарии1
Вполне адекватная реакция.