🩸Трамп сделает Китай снова великим? Обвал нефти и «инфляционное болото». Как это отразится на российской экономике и что делать инвесторам?

Ну что, в экономике у нас — всё стабильно... Стабильно ничего не понятно

📅 14 дней падения подряд. Такого в истории российского рынка ещё не было. Даже в кризис 1998 года было «всего» 10. Сейчас рынок просел на 11%, а популярные голубые фишки пришли к уровням, которые ещё недавно казались «дорого, страшно, не беру».

Теперь есть ощущение, что страшно НЕ купить, так как рынок снова даёт шанс взять что-то хорошее по отличным ценам. Однако оставлю это немного на потом...