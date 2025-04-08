🖥️ АСТРА: Как компания с взрывной отчётностью смогла разочаровать рынок, не оправдать свои цели и вызвать отток интереса даже у лояльных инвесторов?

Несмотря на неадекватную волатильность рынка, продолжаем разбирать свежие результаты МСФО за 2024 год.
⚡ 80% рост выручки, трёхкратный рост экосистемных продаж, прибыль, которая в несколько раз выше конкурентов. Казалось бы, такие хорошие отчёты должны вдохновлять инвесторов для инвестирования в Астру, если бы не...
Замедление динамики... Снижение свободного денежного потока... Переоценка целей... Невыполнение обещаний...
Как так получилось, что компания с хорошей выручкой и высокой прибыльностью вдруг начинает терять в капитализации? Давайте смотреть
🥶 «Прекрасная отчётность». Что не понравилось инвесторам?
Результаты за 2024 год:
🔼 Выручка взлетела на 80% и составила 17,2 млрд ₽
🔼 Скорр. EBITDA выросла на 69%, до 7 млрд ₽
🔼 Чистая прибыль увеличилась на 66%, до 6 млрд ₽
🔼 Скорр. Чистая прибыль увеличилась на 46% и составила 6,5 млрд ₽
Все ключевые метрики, очевидно, растут. В действительности, если наблюдать за динамикой, то можно понять, что это «кульминация» старого импульса, а не начало нового.
Да, показатели сильные. Но в них слишком много временных факторов, которые в 2025 году уйдут, оставив рынок с абсолютно другим качеством прибыли.
⛔ Заниженные цели, уходящий % доход и маркетинговый пшик
Один из ключевых факторов роста в 2024 — неадекватно высокий доход от банковских вкладов.
Компания зарабатывала на разнице между дешёвыми льготными кредитами и ставками по депозитам. В 2024 году это дало +138% по чистому процентному доходу, а на минутку 740 млн рублей, полученных благодаря тому, что ставки на денежном рынке были высоки. (Спасибо за ключевую ставку в 21%)
Но с 2025 года халява заканчивается:
❌ Льготный период по кредиту на 3,8 млрд руб. истёк
❌ Депозитная ставка активно снижается
❌ Замедление роста спроса на IT-решения
Без этих доходов рентабельность и прибыльность выглядят куда более скромными.
❗Теперь к более болезненному — переписанным целям. На IPO Астра продавала инвесторам сказку про УТРОЕНИЕ прибыли к 2025 году. Обещали выйти на 10,8–13,2 млрд руб. чистой прибыли — в зависимости от методологии расчёта. Но теперь же...
Новая цель — 13 млрд только к 2026 году.
Уже не утроение, а удвоение. Уже не к 2025, а на год позже. Это и называется пересмотр стратегии в сторону понижения. Это и есть разочарование рынка. Это и объясняет снижение спроса на акции.
Они, конечно, говорят про "консервативную переоценку целей" — но это и есть проблема. Инвесторов тоже можно понять, когда им обещают одно, а на выходе дают лишь половину.
💼 Мотивация, байбэк и реальный интерес инвестора: где границы между PR и действиями?
Руководство компании не теряет надежду «разбудить рынок» — а потому заявило о запуске программы байбэка. Мол, текущая капитализация не отражает истинной ценности бизнеса. И вроде всё красиво… но проблемы также присутствуют:
Объём выкупа будет небольшим — не более 2% УК.
Может потребоваться либо увеличение долга, либо урезание дивидендов, что рынку не понравится.
Эффекта на котировки от такого байбэка не будет.
Примечательно то, что в отличие от многих других компаний, Астра не размывает миноритариев через бесконечную допэмиссию.
Мотивация менеджмента — за счёт казначейского пакета:
💡 464 186 акций на первом этапе
💡 до 1% УК на всю программу
💡 Без создания новых бумаг — следовательно, доля инвесторов сохраняется
Это — однозначный плюс. Особенно на фоне дикого размытия, к которому нас приучили компании второго и третьего эшелона. Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы повернуть тренд по акциям.
🤔 Лично у меня нет данной компании в портфеле, но я не считаю, что она стала хуже, чем перед IPO. Сейчас это более зрелый бизнес, чем был вначале. Без долговой нагрузки. С понятной бизнес-моделью. С приличной рентабельностью. С хорошей долгосрочной перспективой.
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