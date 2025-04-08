🖥️ АСТРА: Как компания с взрывной отчётностью смогла разочаровать рынок, не оправдать свои цели и вызвать отток интереса даже у лояльных инвесторов?

⛔ Заниженные цели, уходящий % доход и маркетинговый пшик

Один из ключевых факторов роста в 2024 — неадекватно высокий доход от банковских вкладов.

Компания зарабатывала на разнице между дешёвыми льготными кредитами и ставками по депозитам. В 2024 году это дало +138% по чистому процентному доходу, а на минутку 740 млн рублей, полученных благодаря тому, что ставки на денежном рынке были высоки. (Спасибо за ключевую ставку в 21%)

Но с 2025 года халява заканчивается:

❌ Льготный период по кредиту на 3,8 млрд руб. истёк

❌ Депозитная ставка активно снижается

❌ Замедление роста спроса на IT-решения

Без этих доходов рентабельность и прибыльность выглядят куда более скромными.

❗Теперь к более болезненному — переписанным целям. На IPO Астра продавала инвесторам сказку про УТРОЕНИЕ прибыли к 2025 году. Обещали выйти на 10,8–13,2 млрд руб. чистой прибыли — в зависимости от методологии расчёта. Но теперь же...

Новая цель — 13 млрд только к 2026 году.

Уже не утроение, а удвоение. Уже не к 2025, а на год позже. Это и называется пересмотр стратегии в сторону понижения. Это и есть разочарование рынка. Это и объясняет снижение спроса на акции.

Они, конечно, говорят про "консервативную переоценку целей" — но это и есть проблема. Инвесторов тоже можно понять, когда им обещают одно, а на выходе дают лишь половину.