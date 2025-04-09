⚡ Российский IT: был патриотизм, осталась одна бюрократия. Как в 2025 выжить между санкциями, мечтами о Западе и ставкой в 21%?

После вчерашнего анализа отчёта Астры, решил немного углубиться в тему отечественного IT в сегодняшних реалиях.
⌛Пока в 2022–2023 годах российский IT шёл на госдопинге, закрывая «проблемы» после бегства западных вендоров, никто не задавал вопросов. Был спрос — была выручка.
У меня сложилось впечатление, что рынок был обречён на такую линейность. Импортозамещение? Было. Паника? Прошла. Истерика на тему «поскорее перейти на российское ПО»? Отжила своё. Всё. IT-сектор вошёл в то самое состояние, когда уже не про патриотизм, а про расчёты, бюджеты и адекватную оценку.
Как сегодня себя чувствуют отечественные IT-компании? Есть ли смысл инвестировать? Давайте разбираться..
⚠️ Бюджет по расписанию: когда истерика закончилась... началась бюрократия
Ключевая проблема — в смене модели спроса. Больше никто не бегает, чтобы что-то заменить в срочном порядке. Вместо «закройте дыры» теперь звучит: «покажите обоснование и ROI».
📉 По данным Руссофта продажи IT-решений выросли в 2024 году на 46% до 4,5 трлн рублей. Только вот рост в четвертом квартале всего 20%, дальше дело «негативной динамики». Повышение ключевой ставки до 21% привело к тому, что клиенты начали снижать расходы на цифровизацию, потому что обслуживать корпоративные кредиты под 25–30% — это уже далеко не про развитие. А если мы говорим не о больших компаниях, то ситуация ещё хуже...
На онлайн-конференции Positive Technologies менеджеры заявили, что крупные промышленные и финтех-компании отложили проекты минимум до середины 2025 года. А может быть, и до 2026. Спроса нет, продажи падают, государство платит.
🧊 Возвращения Запада: бред, в который до сих пор верят (почему? непонятно)
По данным CNews, ещё в ноябре 2024 года 28% крупных компаний остановили тендеры на внедрение отечественного софта, надеясь на возвращение западных компаний. То есть треть корпоративного сектора ждало какого-то чуда.
🗞️ Тогда разные источники, при «почти пассивной» поддержке Минцифры, подогревали интерес к теме. Однако, уже в марте 2025 открыто заявляли о маленьких шансах на возвращение крупных вендоров вплоть до 2027 года — менее 15%, а по некоторым оценкам — никогда.
Как писал в феврале — возвращение не жду. На 2025 год слишком много было возложено надежд, в связи с вступлением на должность одного маразматика за океаном. Ну, а теперь, как видим «немного» всё поменялось.
👤 Инвесторы сбежали, рынок остался. Где искать теперь точку входа?
Несмотря на все минусы — IT-сектор продолжает быть одним из самых интересных на российском рынке.
🧠 Думаю, вскоре «переоценка ожиданий» ждет каждый сектор в 2025 году. Стоит только посмотреть, что творится в промышленном секторе с нефтью, и её рекордным падением.
Я согласен с тем, что большинство компаний вряд ли покажут хорошие результаты в начале 2025 года. Однако считаю, что пока физики сбрасывают акции, обороты падают в марте 2025 года (торги IT-компаниями на Мосбирже просели на 15%), можно уже смотреть в сторону интересных уровней.
Почему?
🔹Низкая долговая нагрузка. У большинства IT-компаний Net Debt/EBITDA — близок к нулю или в минусе.
🔹DIAS, IVAT, HeadHunter — торгуются с FWD P/E 6–7. Это в 3–4 раза ниже, чем у аналогов на зарубежных рынках.
🔹 «Астра» и Аренадата — публикуют сильные результаты, при активно снижающимся спросе.
ЦБ обещает снижение ставки до 17–18% к концу 2025 года. Это, очевидно, может стать точкой разворота. Удешевление долга — первый шаг к перезапуску инвестпрограмм в реальном секторе. А значит и новый спрос на IT-решения.
Как думаете, оживёт ли спрос на отечественное ПО в 2025 году❓
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