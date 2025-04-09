⚡ Российский IT: был патриотизм, осталась одна бюрократия. Как в 2025 выжить между санкциями, мечтами о Западе и ставкой в 21%?

После вчерашнего анализа отчёта Астры, решил немного углубиться в тему отечественного IT в сегодняшних реалиях.

⌛Пока в 2022–2023 годах российский IT шёл на госдопинге, закрывая «проблемы» после бегства западных вендоров, никто не задавал вопросов. Был спрос — была выручка.

У меня сложилось впечатление, что рынок был обречён на такую линейность. Импортозамещение? Было. Паника? Прошла. Истерика на тему «поскорее перейти на российское ПО»? Отжила своё. Всё. IT-сектор вошёл в то самое состояние, когда уже не про патриотизм, а про расчёты, бюджеты и адекватную оценку.

Как сегодня себя чувствуют отечественные IT-компании? Есть ли смысл инвестировать? Давайте разбираться..