ЦОК КПК УУ (2) 10.04 Мобильный
Семен Суцкевер

🩸 Когда нефть перестает быть нефтью: как Трамп, пошлины и пара твитов обвалили рынок до $65 без единого экономического аргумента

Когда заголовки важнее данных, а твиты влияют на цену больше, чем ОПЕК+. Кто и зачем создаёт искусственную панику и когда это все закончится?

Как многие знают, после введения Трампом пошлин — мировая нефть «немного» обвалилась. Со второго апреля нефть марки Brent упала на 20%, которую после объявления 90 дневной паузы, откупили почти на 5%

Все это время самое интересное было наблюдать за российским СМИ и в частности сообществом. «Dkru» «MKru» «РБК» «Lenta» «kommersant» кто только не поленился серьезно написать о том, что нефть по 50$ и ниже это реально, а главное дали прогноз о долгосрочном тренде. Что это?)

  • Находится ли хоть одна страна G20 на пороге рецессии❓ Нет

  • Может быть рухнул мировой спрос на сырьё ❓ Блин, тоже нет

  • Наверное ОПЕК+ опять что-то натворил❓ Тоже мимо

Если по фундаментальным ЭКОНОМИЧЕСКИМ факторам все нормально, зачем они это пишут? Непонятно

🗞️ Блеф глобального масштаба. Скорее не про экономику, а про геополитику

Единственная реальная причина падения нефти на сегодня — зеркальные пошлины США и Китая. Особенно после ответных мер Пекина, включая отказ от импорта американского СПГ.

❗Политика «твиттерского* героя» довела всех до абсурда. Пошлины, санкции, давление — и вот уже нефть где-то около 65$. На сегодняшний день пошлины для Китая «фактически составляют 145%

*Запрещен в РФ

А Китай является крупнейшим импортер нефти в мире, потребляющий около 15 млн баррелей в день. США — один из главных экспортеров в мире, продающий в среднем 3,88 млн баррелей в сутки. В 2024 году Пекин закупал около 1 млн тонн американской нефти ежемесячно, а к марту 2025 этот объем упал до 250–300 тыс. тонн.

Сегодня цены на нефть больше реагируют на громкие заголовки и твиты, чем на реальные экономические факты. Трамп этим активно пользуются, причем даже с некоторым успехом.

⚠️ Кому невыгодна дешевая нефть: короткий список тех, кто сейчас явно недоволен

Думаю, многие понимают, что долгосрочная нефть по $50 — это невозможно по определению. Ни одна из ключевых сторон в сегодняшних реалиях не может себе позволить такой сценарий. Единственный, кто может быть рад в этой ситуации, — потребители... Однако они мало что решают.

По кому такие цены ударят сильней:

  • 🇸🇦 Саудовская Аравия. Brent ниже $70 — и уже минус в бюджете. При этом именно Эр-Рияд – один из ключевых игроков, который своими действиями формирует новостную повестку (ОПЕК). Прекращение добровольных сокращений, странные заявления, вбросы про “расширение добычи” — всё это вбивается в головы инвесторов очень быстро. Я думаю, сегодня саудиты могут потерпеть, но у них тоже есть предел — и он ближе, чем многим кажется.

  • 🇷🇺 Россия. Уже заложила в бюджет $69,7 за Urals. Всё, что ниже $60 — запуск ФНБ, а это, извините, не инвестиции, а белый флаг, который сильно намекает на увеличение госдолга. И конечно, он не бесконечен. Да, есть подушка, но если долго вытряхивать ФНБ на дыры в доходах, то никакого будущего инвестора в российские бумаги уже не останется — останется только "налог на дурака"

  • 🇺🇲 США. Тут как и обычно парадокс. Вводим пошлины + сами страдаем. Американская сланцевая индустрия вообще не выживает при $50–55. У них просто нет экономического смысла качать при таких ценах. Хеджирование, кредитование, инвестиционные циклы – всё это завязано на уровне $65–70. И если сланец начинает задыхаться, рынок очень быстро ощущает нехватку предложения. Что мы и видим сейчас на фоне разговоров о повышении добычи в ОПЕК+ и влияния пошлин

Как видим никому не выгодна нефть ниже $70, кроме спекулянтов и экспортеров.

🤔 Лично я не считаю, что говорить о снижении нефти ниже $50 — это рационально. Просто нельзя объяснить экономическими факторами такое падение, а значит, невозможно говорить про долгосрочный тренд. Китай и США рано или поздно договорятся, и тренд сменится, а рынок вернется к своим фундаментальным основам.

Как думаете, увидим ли мы в этом году нефть ниже $50?

Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!

Информации об авторе

Семен Суцкевер

Семен Суцкевер

Финансовый аналитик

6 подписчиков 56 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию