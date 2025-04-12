🩸 Когда нефть перестает быть нефтью: как Трамп, пошлины и пара твитов обвалили рынок до $65 без единого экономического аргумента

Как многие знают, после введения Трампом пошлин — мировая нефть «немного» обвалилась. Со второго апреля нефть марки Brent упала на 20%, которую после объявления 90 дневной паузы, откупили почти на 5%

Все это время самое интересное было наблюдать за российским СМИ и в частности сообществом. «Dkru» «MKru» «РБК» «Lenta» «kommersant» кто только не поленился серьезно написать о том, что нефть по 50$ и ниже это реально, а главное дали прогноз о долгосрочном тренде. Что это?)

Находится ли хоть одна страна G20 на пороге рецессии ❓ Нет

Может быть рухнул мировой спрос на сырьё ❓ Блин, тоже нет

Наверное ОПЕК+ опять что-то натворил❓ Тоже мимо

Если по фундаментальным ЭКОНОМИЧЕСКИМ факторам все нормально, зачем они это пишут? Непонятно