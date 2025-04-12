🩸 Когда нефть перестает быть нефтью: как Трамп, пошлины и пара твитов обвалили рынок до $65 без единого экономического аргумента

Как многие знают, после введения Трампом пошлин — мировая нефть «немного» обвалилась. Со второго апреля нефть марки Brent упала на 20%, которую после объявления 90 дневной паузы, откупили почти на 5%
Все это время самое интересное было наблюдать за российским СМИ и в частности сообществом. «Dkru» «MKru» «РБК» «Lenta» «kommersant» кто только не поленился серьезно написать о том, что нефть по 50$ и ниже это реально, а главное дали прогноз о долгосрочном тренде. Что это?)
Находится ли хоть одна страна G20 на пороге рецессии❓ Нет
Может быть рухнул мировой спрос на сырьё ❓ Блин, тоже нет
Наверное ОПЕК+ опять что-то натворил❓ Тоже мимо
Если по фундаментальным ЭКОНОМИЧЕСКИМ факторам все нормально, зачем они это пишут? Непонятно
🗞️ Блеф глобального масштаба. Скорее не про экономику, а про геополитику
Единственная реальная причина падения нефти на сегодня — зеркальные пошлины США и Китая. Особенно после ответных мер Пекина, включая отказ от импорта американского СПГ.
❗Политика «твиттерского* героя» довела всех до абсурда. Пошлины, санкции, давление — и вот уже нефть где-то около 65$. На сегодняшний день пошлины для Китая «фактически составляют 145%
*Запрещен в РФ
А Китай является крупнейшим импортер нефти в мире, потребляющий около 15 млн баррелей в день. США — один из главных экспортеров в мире, продающий в среднем 3,88 млн баррелей в сутки. В 2024 году Пекин закупал около 1 млн тонн американской нефти ежемесячно, а к марту 2025 этот объем упал до 250–300 тыс. тонн.
Сегодня цены на нефть больше реагируют на громкие заголовки и твиты, чем на реальные экономические факты. Трамп этим активно пользуются, причем даже с некоторым успехом.
⚠️ Кому невыгодна дешевая нефть: короткий список тех, кто сейчас явно недоволен
Думаю, многие понимают, что долгосрочная нефть по $50 — это невозможно по определению. Ни одна из ключевых сторон в сегодняшних реалиях не может себе позволить такой сценарий. Единственный, кто может быть рад в этой ситуации, — потребители... Однако они мало что решают.
По кому такие цены ударят сильней:
🇸🇦 Саудовская Аравия. Brent ниже $70 — и уже минус в бюджете. При этом именно Эр-Рияд – один из ключевых игроков, который своими действиями формирует новостную повестку (ОПЕК). Прекращение добровольных сокращений, странные заявления, вбросы про “расширение добычи” — всё это вбивается в головы инвесторов очень быстро. Я думаю, сегодня саудиты могут потерпеть, но у них тоже есть предел — и он ближе, чем многим кажется.
🇷🇺 Россия. Уже заложила в бюджет $69,7 за Urals. Всё, что ниже $60 — запуск ФНБ, а это, извините, не инвестиции, а белый флаг, который сильно намекает на увеличение госдолга. И конечно, он не бесконечен. Да, есть подушка, но если долго вытряхивать ФНБ на дыры в доходах, то никакого будущего инвестора в российские бумаги уже не останется — останется только "налог на дурака"
🇺🇲 США. Тут как и обычно парадокс. Вводим пошлины + сами страдаем. Американская сланцевая индустрия вообще не выживает при $50–55. У них просто нет экономического смысла качать при таких ценах. Хеджирование, кредитование, инвестиционные циклы – всё это завязано на уровне $65–70. И если сланец начинает задыхаться, рынок очень быстро ощущает нехватку предложения. Что мы и видим сейчас на фоне разговоров о повышении добычи в ОПЕК+ и влияния пошлин
Как видим никому не выгодна нефть ниже $70, кроме спекулянтов и экспортеров.
🤔 Лично я не считаю, что говорить о снижении нефти ниже $50 — это рационально. Просто нельзя объяснить экономическими факторами такое падение, а значит, невозможно говорить про долгосрочный тренд. Китай и США рано или поздно договорятся, и тренд сменится, а рынок вернется к своим фундаментальным основам.
Как думаете, увидим ли мы в этом году нефть ниже $50?
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