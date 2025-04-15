🐟 Инарктика — «Мертвая рыба, живые деньги». Как компания умудрилась пережить биологическую катастрофу и не утонуть в долгах?

Недавно компания представила отчет по МСФО за 2024г
🌊 Год, как и для других компаний, оказался непростым. Но у Инарктики были и персональные проблемы, не зависящие ни от нее самой, ни от геополитики. Гибель рыбы в первом полугодии серьёзно сократила биомассу, срывы поставок смолта и кормов, а рост затрат на производство ударил по эффективности. Однако рост цен на продукцию и стратегические инвестиции позволили компании достойно завершить год.
Как компании удалось удержать неплохие результаты в таких условиях и стоит ли инвестировать? Давайте разбираться...
Результаты за 2024 год:
🔺 Выручка выросла на 10,8% до 31,6 млрд ₽. Объясняется это увеличением цен на лосось (+52,2%) и форель (+32,3%) за вычетом затрат на переработку. Ну и стоит отметить, что динамика выручки отставала от роста цен из-за сокращения объёмов продаж и увеличения коэффициента потерь после всех этих событий с гибелью рыбы.
🔻 EBITDA снизилась на 3% и составляет 12,5 млрд ₽. Связано с падением биомассы и ростом операционных затрат, включая корма и логистику.
🔻 скор. Чистая прибыль упала на 5,5% до 10,5 млрд ₽. Убыток в 1,4 млрд ₽ пришёлся на первое полугодие, как раз после катастрофы.
Честно говоря результаты неоднозначные, так как многое не зависило от компании. С одной стороны видим рост цен на рыбу (что смягчило удар от сокращения биомассы). С другой — операционные трудности во втором полугодии показывают нестандартную уязвимость к биологическим рискам.
🧱 Интеграция вместо импорта: Инарктика смотрит в будущее. Огромный плюс?
Один из главных плюсов компании, это ее правильное развитие. Компания медленно, но последовательно создаёт собственный замкнутый цикл, уменьшая зависимость от импорта и внешнего давления:
✅ Смолтовые заводы. 5 штук, включая выкупленный Няндомский рыбоводный комплекс. Это позволяет компании самостоятельно обеспечивать до 70% своей потребности в смолте (ранее 100% импортировалось)
✅ Кормовой завод в Великом Новгороде — в разработке, запуск в 2026. Он покроет до 80% потребности в кормах, что снизит затраты на импорт и валютные риски. По оценкам, экономия на кормах может составить 15–20% от текущих расходов.
Инфраструктурно Инарктика уже опережает весь остальной аквакультурный сектор в России. А завершение крупных проектов сделает ее менее уязвимой к внешним проблемам.
🌪️ Биомасса и операционные вызовы: последствия гибели рыбы
Ключевая проблема 2024 года — гибель рыбы в первом полугодии. Это привело к значительным операционным потерям:
⚠️ Биомасса на конец года упала на 33,5% и составляет 22,7 тыс. тонн. Это минимальный уровень с 2020 года
Конечно, компания планирует восстановление до 30 тыс. тонн к концу 2025. Но даже это не вернёт показатели 2023 года (33–34 тыс.). Также все мы понимаем, что риски повторных инцидентов остаются, и их минимизация станет ключевой задачей.
💼 Долг, дивиденды и справедливая оценка. Стоит ли доверять?
Финансовая дисциплина остаётся сильной стороной компании.
Чистый долг составил 12,7 млрд руб. (на уровне 2023 года).
Коэффициент ND/EBITDA составил 1,0х, что ниже среднего по отрасли (1,5–2,0х для аквакультуры).
❗Несмотря на сложный год, выплатила дивиденды в размере 4,3 млрд ₽ — это 56% от прибыли за 2023 год. На текущую цену акций — 5,5% доходности.
Возможности сохранить такой уровень выплат в 2025 году зависят от двух факторов:
Снижение капзатрат после пика инвестиций в 2023–2024 гг.
Рост FCF за счёт восстановления объёмов и биомассы
Если оба условия выполнятся, к 2026 году можно ожидать рост дивидендной доходности до 6–7%, что достаточно неплохо.
🤔 Лично мне нравится компания. Особенно если рассматривать в долгосрочной перспективе. Писал о ней ещё в сентябре, и мнение особо не поменялось. Сейчас действительно бизнес оценен вполне справедливо, и даже есть небольшая недооценка, главное, чтобы риски 2024 года не реализовались повторно в ближайшие несколько лет.
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