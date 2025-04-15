🐟 Инарктика — «Мертвая рыба, живые деньги». Как компания умудрилась пережить биологическую катастрофу и не утонуть в долгах?

Недавно компания представила отчет по МСФО за 2024г

🌊 Год, как и для других компаний, оказался непростым. Но у Инарктики были и персональные проблемы, не зависящие ни от нее самой, ни от геополитики. Гибель рыбы в первом полугодии серьёзно сократила биомассу, срывы поставок смолта и кормов, а рост затрат на производство ударил по эффективности. Однако рост цен на продукцию и стратегические инвестиции позволили компании достойно завершить год.

Как компании удалось удержать неплохие результаты в таких условиях и стоит ли инвестировать? Давайте разбираться...