⚡ТОП-3 российских компаний, которым плевать на нефть, пошлины и очередной истеричный твит* Трампа

🍏 «X5 Group» — гречка, водка и дивиденды. То, на что всегда спрос

Хороший бизнес — локальная история. Большинство заявленных поставок либо от российских производителей, либо из дружественных стран.

📎 По данным МСФО в 2024 году: выручка составила 3,9 трлн ₽ (рост 24,2%) и чистая прибыль 110 млрд рублей. Достаточно умеренный уровень долговой нагрузки: чистый долг без учёта аренды составляет 220,8 млрд ₽ при коэффициенте ND/EBITDA 0,88, что является комфортным показателем для ритейла. Также не забываем про дивиденды. В 2024 году выплаты составили 648₽ на акцию

Фактор устойчивости — минимальное воздействие пошлин.

❗Компания работает преимущественно с российскими поставщиками (в 2024 году начала сотрудничество с 1535 новыми, из которых 1082 — российские компании), что снижает зависимость от импортных товаров и внешнеполитических ограничений.

В общем и целом: надёжный актив с высокой дивидендной доходностью, что делает её привлекательной для долгосрочного инвестора.