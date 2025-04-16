⚡ТОП-3 российских компаний, которым плевать на нефть, пошлины и очередной истеричный твит* Трампа

*Социальная сеть признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации
На фоне нестабильности мировых рынков, вызванной в основном неопределённостью с введением пошлин и бесконечными торговыми войнами, решил разобрать «надежные» идеи под сегодняшние реалии.
👀 Выбирал в основном те компании, которые не сильно зависят от импорта, а большая часть выручки — это реализация через российский рынок. + По моему мнению, это достаточно хорошие компании в долгосрочной перспективе
🍏 «X5 Group» — гречка, водка и дивиденды. То, на что всегда спрос
Хороший бизнес — локальная история. Большинство заявленных поставок либо от российских производителей, либо из дружественных стран.
📎 По данным МСФО в 2024 году: выручка составила 3,9 трлн ₽ (рост 24,2%) и чистая прибыль 110 млрд рублей. Достаточно умеренный уровень долговой нагрузки: чистый долг без учёта аренды составляет 220,8 млрд ₽ при коэффициенте ND/EBITDA 0,88, что является комфортным показателем для ритейла. Также не забываем про дивиденды. В 2024 году выплаты составили 648₽ на акцию
Фактор устойчивости — минимальное воздействие пошлин.
❗Компания работает преимущественно с российскими поставщиками (в 2024 году начала сотрудничество с 1535 новыми, из которых 1082 — российские компании), что снижает зависимость от импортных товаров и внешнеполитических ограничений.
В общем и целом: надёжный актив с высокой дивидендной доходностью, что делает её привлекательной для долгосрочного инвестора.
🍼 «Мать и Дитя» — инвестиции в роды, ЭКО и здравый смысл
Частная медицина, клиники, педиатрия, ЭКО, роддома. Всё, что нужно знать о компании. К сожалению, не так популярная, как две другие компании, но я бы не назвал это минусом.
📎 По итогам 2024 года выручка «Мать и Дитя» составила 33,1 млрд ₽ (рост 20%), чистая прибыль достигла 9,9 млрд ₽ (рост 30%). Мультипликатор P/E на уровне 7,9 указывает на недооценку относительно аналогов в секторе здравоохранения. В 2024 году дивиденды составили 205₽ на акцию, включая суммы за предыдущие периоды, что обеспечило доходность 20,3%.
Фактор устойчивости — налоговые льготы и оптимизация закупок
❗В России импортное медицинское оборудование составляет почти 70%. Однако для различной медтехники действует особый налоговый режим: по некоторым позициям НДС снижен до 10% или обнулён. Также не забываем про закупки через третьи страны.
Нет экспорта. Нет прямой зависимости от доллара. Нет пошлин. — Хороший внутренний спрос. Высокая маржа. Большие дивиденды.
Отличный кандидат в див. портфель.
👖 ОЗОН: когда логистика побеждает геополитику
Тут бизнес-модель компании ориентирована на локальный рынок, что в принципе обеспечивает защиту от внешних экономических факторов.
📎 В 2024 году Озон показал выручку 615,7 млрд ₽ (рост 45%) и скорректированную EBITDA 40,1 млрд ₽ (рост 526%). Финтех-направление принесло прибыль до налогообложения 26,4 млрд ₽ (рост 129%), что вполне подчёркивает диверсификацию доходов. Мультипликатор P/S на уровне 1,4 указывает на привлекательную оценку для растущей компании.
Фактор устойчивости — высокая доля отечественных селлеров.
❗Китайские продавцы составляют примерно 15-18% от общего числа селлеров, а доля российских в популярных категориях составляет от 27% (косметика) до 56% (продукты питания).
Про импортные ограничения и влияние пошлин в контексте компании говорить нет смысла. Все мы понимаем, откуда «импортируется» большинство товаров. А там нет ограничений)
🤔 По итогу получился хороший топ с компаниями, ориентированными на внутренний рынок и минимально зависящими от внешних негативных факторов. Лично держу X5 и Мать и Дитя в долгосрочном портфеле. Стоит помнить, что в период неопределённости компании могут оцениваться относительно настроения всего рынка. Будь то негатив или позитив, игнорируя индивидуальные успехи.
Очень важна ваша поддержка, ставь – ♥, и подпишись на канал, чтобы не упустить от меня что-то интересное!
Начать дискуссию