🧩 Свежак апреля: облигации до 25% годовых. Кто платит, кто врет, а кто просто просит денег

✈️ Аэрофлот — господдержка, рентабельность и 275 б.п. над ключевой. Но есть одно «но»

Параметры выпуска «Аэрофлот-П02-БО-01»:

Купон: КС + 275 б.п. (ежемесячно)

Рейтинг: AA (Эксперт РА)

Размещение: 24 апреля

Дата погашения: 08.04.2028

Доступность: для всех

Аэрофлот возвращается на долговой рынок — это первое крупное размещение с 2020 года. Сейчас в обращении у Аэрофлота только один выпуск на 24,65 млрд ₽. Контроль — у государства (73,8%), значит, в случае чего, вытянуть за уши не составит труда.

Согласно МСФО за 2024 год, компания показала лучший результат за последние годы. Выручка выросла на 40% и составила 856,8 млрд ₽, EBITDA тоже подросла на 18% до 237,6 млрд ₽, а чистая прибыль впервые за годы вышла в плюс — 55 млрд ₽.

Какие существуют риски?

❌ Давит рост затрат: запчасти, обслуживание, зарплаты

❌ Предел по загрузке кресел — роста не будет, если что-то не поменять

❌ Геополитика. В любой момент — или плюс, или в минус. Причем достаточно резко.

🤔 Если нужен «почти суверенный» выпуск с достойным купоном и стабильными показателями, то это хорошая история на 3 года. Разбогатеть, конечно, не получится, но стабильности более чем хватит.