🧩 Свежак апреля: облигации до 25% годовых. Кто платит, кто врет, а кто просто просит денег

На сегодняшний день, апрель уже выдался достаточно насыщенным. Интересные выпуски замещающих облигаций, нестабильность на мировых рынках, снижение спроса на ОФЗ..
В конце месяца выходят сразу три интересных рублевых выпуска, которые могут сработать на доходность выше 20% годовых: Аэрофлот, ПКБ и Самолёт. Выпуски интересные, доходности высокие, а значит будет интересно
Какие существуют риски? Интересно ли будет поучаствовать? Давайте смотреть...
✈️ Аэрофлот — господдержка, рентабельность и 275 б.п. над ключевой. Но есть одно «но»
Параметры выпуска «Аэрофлот-П02-БО-01»:
Купон: КС + 275 б.п. (ежемесячно)
Рейтинг: AA (Эксперт РА)
Размещение: 24 апреля
Дата погашения: 08.04.2028
Доступность: для всех
Аэрофлот возвращается на долговой рынок — это первое крупное размещение с 2020 года. Сейчас в обращении у Аэрофлота только один выпуск на 24,65 млрд ₽. Контроль — у государства (73,8%), значит, в случае чего, вытянуть за уши не составит труда.
Согласно МСФО за 2024 год, компания показала лучший результат за последние годы. Выручка выросла на 40% и составила 856,8 млрд ₽, EBITDA тоже подросла на 18% до 237,6 млрд ₽, а чистая прибыль впервые за годы вышла в плюс — 55 млрд ₽.
Какие существуют риски?
❌ Давит рост затрат: запчасти, обслуживание, зарплаты
❌ Предел по загрузке кресел — роста не будет, если что-то не поменять
❌ Геополитика. В любой момент — или плюс, или в минус. Причем достаточно резко.
🤔 Если нужен «почти суверенный» выпуск с достойным купоном и стабильными показателями, то это хорошая история на 3 года. Разбогатеть, конечно, не получится, но стабильности более чем хватит.
💼 ПКБ — 25% годовых в рублях и бизнес на долгах. Коллектор в портфеле? Интересно
Параметры выпуска «ПКБ-001Р-07»:
Купон: до 25%, ежемесячный
Рейтинг: A- (Эксперт РА)
Размещение: 25 апреля
Дата погашения: 09.04.2028
Доступность: для всех (после тестирования)
Первое клиентское бюро — крупнейший независимый игрок на рынке взыскания долгов с физлиц. Больше 4,2 млн активных клиентов. Объём портфеля — 660 млрд ₽, доля рынка — 25%. По сути, коллектор... но не тот, которого мы привыкли представлять. ПКБ работает через суд и добровольное урегулирование. По крайней мере, официально)) 30% выручки от «мирного взыскания» (по рынку этот показатель всего 10%).
Согласно МСФО за 2024 год, выручка выросла на 27% до 16 млрд ₽, чистая прибыль на 22% до 8 млрд ₽. Чистый долг составил 12 млрд ₽, а мультипликатор чистый долг / EBITDA: 1,1x. Основной плюс: компания смогла в 2024 году привлечь деньги, когда конкуренты — нет. Соответственно, детали (откуда?) неизвестны))
🤔 ПКБ — рискованнее, чем Аэрофлот, но и ставка тут соответствующая. Если купон реально дадут ближе к 23–25%, а не снизят до 19%, будет достаточно интересной историей. Но обязательно помним о рисках. Это всё-таки коллекторская структура, а рынок взысканий — один из самых токсичных в России.
🏚️ Самолёт — девелопер, которому всё ещё дают деньги
Параметры выпуска «Самолет-БО-П16»:
Купон: до 25,5%, ежемесячный
Рейтинг: A+ (НКР), А (АКРА)
Размещение: 22 апреля
Дата погашения: 06.04.2028
Доступность: для всех
Самолёт — это №1 по текущему строительству в РФ. Широкая региональная экспансия, масштаб, публичность. Пока держится, даже несмотря на кризис ипотеки. Продажи жилья в 2024 — 282 млрд ₽, тот же уровень, что в 2023, хотя рынок в целом просел
Данных по МСФО — нет. Однако есть данные с Big Day. Долговая нагрузка — умеренная (чистый долг / EBITDA ≈ 1,3x). Активно гасит долг — выкупила 4 выпуска, снизила нагрузку на 2 млрд ₽. Всё это «пока» выглядит разумно.
🤔 Выпуск интересный, но точно не для всех. Риска тут хватает. Если в портфеле нужен девелопер с хорошей ставкой и адекватной долговой политикой — можно смотреть. Но опять-таки держите в голове текущую ситуацию с недвижимостью и ипотеками в стране.
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