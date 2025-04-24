🏦 Т-Технологии: Экосистема на 50 млн клиентов, рост прибыли и... нулевая динамика в кредитах. Почему он нравятся рынку, несмотря на огромные риски?

Совсем недавно «Т-Технологии» отчитались за 1-й квартал 2025 года по РСБУ.
👀 Если коротко, компания показала хороший рост клиентской базы (если сравнивать с прошлым годом), рост капитала, сохранила высокую рентабельность в непростых условиях (геополитики и жёсткой ДКП). Однако стоит отметить, что это всё-таки отчётность по РСБУ, где прибыль указана с пометкой «без разовых резервов» и не учитывает множество других факторов. Также помимо этого в результатах увидели фактическое отсутствие роста кредитного портфеля, что не есть хорошо.
Как компания умудряется расти, когда кредиты стоят на месте? Что дала интеграция с Росбанком? И стоит ли брать? Давайте разбираться...
Результаты за 1-й квартал 2025 года:
🔹Чистая прибыль: 15 млрд ₽. Это нормальный результат для первого квартала, который традиционно «менее активен». Если посмотреть на показатели прошлого года (122 млрд ₽ за 2024), то текущий старт можно назвать перспективным. Главное не забывать, что чистая прибыль по МСФО, включающая результаты дочерних компаний (финтех, IT, ритейл), традиционно выше, чем по РСБУ. Соответственно, понятнее станет в мае, когда выйдет консолидированная отчётность
🔹Клиентская база: 50 млн пользователей экосистемы (+19%), из которых 33,3 млн — активные клиенты (+15%). Причём половина используют минимум 2 сервиса. Однако, как показывают примеры вроде Яндекса, больше клиентов не всегда = больше прибыли. Важно, чтобы они приносили деньги.
🔹Кредитный портфель: 2,6 трлн ₽ (+0,6%). Слабый рост, который легко объяснить — ключевая ставка. Если убрать всякие льготы, то картина будет существенно хуже.
🔹Общий капитал: 506 млрд ₽, что обеспечивает хороший запас прочности. Достаточность капитала (Н1.0) — 11,5%, что превышает минимальные 8%, требуемые ЦБ.
🌪️ Сильный игрок с «небольшими» проблемами. Какие есть риски?
Рост чистой прибыли не менее чем на 40% с акцентом на второе полугодие, когда ожидается смягчение монетарной политики ЦБ — прогноз менеджмента на 2025 год
Оптимистичный сценарий, нет? Конечно, это вполне выполнимая задача, учитывая динамику 2024 года и диверсифицированную бизнес-модель. Однако зависит ли она только от результатов компании... Видя, что творится каждый день в мире, можно и засомневаться..
Какие сейчас есть драйверы роста?
✅ Интеграция Росбанка. Количество отделений Росбанка сократилось с 172 до 73, а клиенты переводятся на платформу Т-Банка. Это снижает операционные издержки и открывает возможности для кросс-продаж. Полный эффект синергии (оценочно +5–10% к выручке) ожидается во 2–3-м квартале
✅ Дивиденды. Компания выплачивает 27% чистой прибыли по МСФО ежеквартально. В прошлом году дивы составили около 92₽ на акцию, а в этом они могут достичь 120–130₽, что принесет доходность около 4%.
Моменты которые беспокоят:
❌ Разовые резервы и убытки. В отчёте по РСБУ их нет. Но они есть. Речь о списаниях по непрофильным активам, инвестициях в IT или затратах на интеграцию Росбанка. В общем все, что пока “вне РСБУ”, может больно ударить в МСФО.
❌ Рост кредитного портфеля — почти нулевой. 0,6% за квартал, можно смело назвать стагнацией. Все понимают, с чем связано, но никто ничего сделать не может.
Лично я традиционно не делаю выводы по отчету РСБУ — жду МСФО в мае, чтобы понять, что там с разовыми резервами. Оптимистичный прогноз менеджмента на рост прибыли на 40% + рост клиентской базы + высокая рентабельность внушают некий оптимизм, но риски никуда не делись. Более подробно и объективно попытаюсь разобрать в мае.
Как думаете, выполнит ли компания прогноз роста прибыли на 40% в 2025 году?
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