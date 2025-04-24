🏦 Т-Технологии: Экосистема на 50 млн клиентов, рост прибыли и... нулевая динамика в кредитах. Почему он нравятся рынку, несмотря на огромные риски?

Совсем недавно «Т-Технологии» отчитались за 1-й квартал 2025 года по РСБУ.

👀 Если коротко, компания показала хороший рост клиентской базы (если сравнивать с прошлым годом), рост капитала, сохранила высокую рентабельность в непростых условиях (геополитики и жёсткой ДКП). Однако стоит отметить, что это всё-таки отчётность по РСБУ, где прибыль указана с пометкой «без разовых резервов» и не учитывает множество других факторов. Также помимо этого в результатах увидели фактическое отсутствие роста кредитного портфеля, что не есть хорошо.

Как компания умудряется расти, когда кредиты стоят на месте? Что дала интеграция с Росбанком? И стоит ли брать? Давайте разбираться...